Auf einer Reise in eine für viele fremde, für ihn aber inzwischen vertraute Welt. Über 6000 Kilometer fuhr er mit den „Snowmads“ – wie sich die Gruppe der Freerider und Fotografen nennt – in diesem Jahr von Tirol in den Iran und retour, mit Zwischenstopps in Armenien, Georgien und auf einer Insel im Persischen Golf.

Für das Projekt baute er mit seinen Kollegen einen alten Mercedes-Lkw, Bauart Rundhauber, der früher als Feuerwehrauto verwendet worden war, zu ihrem Schneemobil um. Es brachte sie an entlegene Orte, die einem nicht unbedingt einfallen, wenn man an Schnee-Paradiese denkt. Und kaum zu glauben, aber auch in dieser kargen Gegend im Iran packten die „Snowmads“ ihre Skier aus. Sie fanden manchmal nur kleine Gletscher, anderswo blieben sie im dichten Schneetreiben stecken und zwischendurch zogen sie ihre Schwünge eben auf Geröllhängen.

Lentsch war bereits mehrmals im Iran und ist es auch derzeit wieder, um Orte für die Tour zu finden und die Sprache zu lernen. Das Ergebnis des 2016-Projekts wird im Herbst als Film präsentiert. (Matthias Christler)