Eine Wegwerfgesellschaft? Diese Bezeichnung mag auf uns in vieler Hinsicht zutreffen. Doch gibt es Ausnahmen: Produkte von solcher Güte, dass sie Jahrzehnte überdauern. Fahrräder der Marke Puch fallen in diese Kategorie. Unter diesem Namen wurden in Graz bis ins Jahr 1987 Räder gebaut. Fast zehn Mio. Stück in fast 100 Jahren Firmengeschichte. Pedalfahrzeuge mit klingenden Modellnamen wie Clubman, Olympian oder Royal Force.

Ganze Generationen schwörten auf die steirischen Fabrikate. Und viele Radler tun das heute noch. Etliche Puch-Originale, liebevoll gepflegt und in Schuss gehalten, befinden sich weiter im Umlauf. Wolfgang Wehap und Walter Ulreich baten Puch-Fans vor den Vorhang. Die beiden Steirer haben ein Buch über die Geschichte der Puch-Räder geschrieben. Vor einigen Wochen lobten sie begleitend dazu einen Wettbewerb aus. Gesucht wurden persönliche Geschichten zum Thema „Ich und mein Puch-Rad“; Fotos oder Videos, garniert mit Erinnerungen an seinerzeit.

Das TT-Magazin hat Anfang Juli den Wettbewerb vorgestellt. Und dieser fand bei uns einigen Widerhall. Jeder dritte Beitrag, der es in die Endauswahl schaffte, stammt aus Tirol. Und der Gewinner? Natürlich auch ein Tiroler. Peter Dollinger aus Aldrans beeindruckte die Jury am meisten. Seine Puch-Story ist auf dem unteren Teil dieser Seite nachzulesen. Dann folgen weitere Puch-Erinnerungen von Tirolern. Allesamt originell und witzig, und aus einer Zeit, als Qualität noch richtig geschätzt wurde. (Markus Schramek)

Peter Dollinger, Aldrans

300 Kilometer legte Peter Dollinger auf seinem Puch-Rad, Modell Royal Force, bei einer Ausfahrt im Jahr 1982 zurück. So weit ist es von seinem Heimatort Aldrans bei Innsbruck bis nach St. Valentin in Niederösterreich. Stilecht gewandet in einem Trikot mit der Aufschrift „Puch“ radelte Dollinger damals ostwärts, zwei Tage lang. Er nahm aber nicht etwa an der Österreich-Radrundfahrt teil — weit gefehlt. Der Sägewerksbesitzer holte einen neuen Traktor im Werk von Steyr-Daimler-Puch ab. In diesen Konzern war der Grazer Radhersteller Puch übernommen worden. Am Bestimmungsort in Niederösterreich wurde dem Tiroler ein herzlicher Empfang bereitet. Der Leiter des Traktorenwerkes wartete persönlich mit Geschenken und einem vollgetankten Traktor auf. „Damit bin ich dann zurück nach Aldrans gefahren, das Radl hintendraufgebunden“, erzählt Dollinger. 34 Jahre später zog sich der heute 69-Jährige den Puch-Dress aus den 80ern erneut über. Er passt immer noch, Dollinger hat sich gut gehalten. Diesmal posierte er für ein Foto. Dieses schickte er mitsamt einem Bericht über die seinerzeitige Traktorensternfahrt nach Graz, zum Fotowettbwerb „Ich und mein Puch-Rad“. Kürzlich war Dollinger selbst in der grünen Mark. Er durfte den Hauptpreis des Wettbewerbs entgegennehmen: ein Puch-Rad Cavette 12, von Meisterhand überholt und komplett fahrtüchtig. Der Sieger drehte damit spontan eine Ehrenrunde, gekleidet diesmal mit einer Tiroler Lederhose.

Markus Kraxner, Landeck

Es war Markus Kraxners erstes Rad: ein Clubman Junior von Puch. Dem erwachsenen Herrn Kraxner reicht der Rahmen dieses Mini-Bikes heute nur noch bis zu den Knien. Vor 31 Jahren hat Klein-Markus das schnittige Vehikel bekommen, da war er erst sieben. „Ich bin damit schon in diesem Alter mit meinem Vater um den Neusiedler See gefahren“, blickt Kraxner zurück in die Kindheit. Und Erinnerungen daran werden wohl auch beim Blick auf sein Patenkind Mic wach. Denn der Bub mit seinen sechs Jahren ist jetzt auf Markus‘ Ur-Radl unterwegs. Mit Begeisterung, Elan und natürlich mit Helm. Ein Puch-Rad, das ist schon etwas. Damals wie heute.

Astrid Fritz, Inzing

Ein Rad mit 3-Gang-Schaltung, was braucht man mehr zum Biker-Glück? Astrid Fritz aus Inzing ist von ihrem Puch Clubmann, metallic, in Lindgrün begeistert und das auch noch nach 30 Jahren: „Nie hat es mich im Stich gelassen.“ Etliche Telefonate in ganz Tirol musste Astrid allerdings führen, um ein solches Fabrikat damals überhaupt aufzutreiben. Galt es doch, mit ihrem Freund mitzuhalten; der kurvte mit dem Rad eines anderen Herstellers durch die Lande. Einen Wunsch hätte Astrid freilich doch: Ihre 3-Gang-Schaltung der Marke Torpedo ist aktuell nur noch eine solche mit zwei Gängen. Der erste lässt sich nicht mehr einlegen. „Meine Werkstätte versuchte bisher vergeblich, eine Torpedoschaltung für mich ausfindig zu machen.“ Vielleicht können da die TT-Leser helfen?

Beim Anblick ihres hochgeschätzten Clubman wird Astrid sentimental. „Ich würde gerne wieder ein solches Rad kaufen, doch es gibt keines mehr.“ Die Marke Puch ist zwar weiter in Verwendung. Doch die Räder stammen heute aus Fernost und nicht mehr aus Graz.

Max und Irmgard, Volders

Pascal Kampel (21) aus Kufstein bat für den Wettbewerb „Ich und mein Puch-Rad“ seine Großeltern Max und Irmgard zum Fototermin. Denn die beiden Senioren, wohnhaft in Volders und Jahrgang 1934 (Max) bzw. 1942 (Irmgard), sind seit Jahrzehnten auf Puch-Rädern unterwegs. Max war in den 50er-Jahren ein erfolgreicher Radsportler; er liebte es allzeit ziemlich flott. Enkel Pascal formuliert es so: „Opa fuhr immer eine BMW-Limousine, Oma begnügte sich mit einem NSU Prinz. Opa fuhr ein Puch Mistral E, Oma bekam ein Klapprad, ein Puch Pic-nic.“

Max hat auf seinem Mistral inzwischen einen bequemeren Lenker (statt des gebogenen Rennlenkers) montiert, er benützt das Rad immer noch. Und auch Irmgard hält ihr Pic-nic in Ehren. Damit ist sie weit herumgekommen, wie Pascal berichtet: „Sie ist damit einmal pro Woche 15 Kilometer gefahren, um meine Urgroßeltern zu besuchen. Abends klappte sie das Rad zusammen, verstaute es in Opas BMW und ließ sich nach Hause kutschieren.“

Puch ist bei Max und Irmgard auch im Trockentraining im Einsatz: In ihrem Haus steht ein Hometrainer aus steirischer Herstellung. Kommentar des Enkels: „Ohne Fleiß kein Preis.“

Michael Wellenzohn, Reutte, und Albert Clemens Grawe, Innsbruck

Für Michael Wellenzohn war es der reinste Glücksfund. In einem Alteisencontainer hatte der Reuttener vor einigen Jahren ein Puch-Rad des Modells Camping entdeckt und vor der Verschrottung bewahrt.

Das Camping war trotz seiner Kleinheit technisch ein großer Wurf: Mit wenigen Handgriffen ließ es sich in seine Einzelteile zerlegen und sozusagen in ein Fahrrad im Scheckkartenformat verwandeln. Heute sind solche Flitzer wieder groß in Mode. Faltbare Räder finden in öffentlichen Verkehrsmitteln ebenso leicht Unterschlupf wie am Arbeitsplatz.

Der Außerferner Michael hatte mit seinem Camping jedoch anderes vor: Er schwang sich zum Zwecke sportlicher Vergleichskämpfe in dessen Sattel. 2010 nahm er an der Klapprad-WM in Pfronten im Allgäu teil. Und auch auf der schottrigen Strecke hinauf auf den Breitenberg zeigte das Vehikel made in Graz seine Robustheit. So ein Gefährt zählt eben noch lange nicht zum alten Eisen. Beim letzten Weihnachtsfest war die Freude von Albert Clemens Grawe groß. Nach langer Suche schenkte seine Freundin dem Innsbrucker ein Puch-Waffenrad, original aus dem Produktionsjahr 1982/83. „Da Grün meine Lieblingsfarbe ist, gab es noch eine Kette in Grün zum alten Rad dazu“, berichtet der 30-Jährige. Er hat damit sein perfektes Fahrzeug für die Stadt gefunden: „Bei fast jedem Wetter radle ich durch Innsbruck.“

Puch hat es der Familie überhaupt angetan, eine Begeisterung, die vom Großvater ausgegangen sein dürfte. Dessen ganzer Stolz ist allerdings motorbetrieben: ein Puch Haflinger, ein leichtes Geländefahrzeug. Albert Clemens befindet sich dagegen auf der Suche nach einem Zweitfahrrad. Wieder sollte es eines mit dem grün-weißen Puch-Logo sein. Ein Jungmeister Super hat der junge Mann schon ausfindig gemacht. Und er ist ziemlich sicher, dass er bald ein weiteres Puch-Rad sein Eigen nennen darf. Die Auswahl in Innsbruck ist gut.