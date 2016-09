Von Theresa Mair

Innsbruck – Weg von der Sicht des Menschen als Maschine, hin zu einer ganzheitlichen Beziehungsmedizin. Christian Schubert, der Leiter des psychoneuroimmunologischen Labors an der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie Innsbruck, sieht einen Paradigmenwechsel in der Medizin kommen.

„Wir müssen die Subjektivität von Patient und Arzt wieder mehr berücksichtigen. Momentan haben wir eine entfremdete Medizin, die Forschung ist weit weg vom Menschen und die Ärzte sind unzufrieden. Wenn wir den Patient wieder in den Mittelpunkt stellen, kehrt auch die Freude der Ärzte an ihrem Beruf zurück“, fordert Schubert.

600 Teilnehmer aus unterschiedlichsten Gesundheitsberufen, Philosophen sowie ein deutscher CSU-Politiker waren am Wochenende seiner Einladung zur ersten Psychoneuroimmunologie-Tagung dieser Art gefolgt und diskutierten im Innsbrucker Congress über den „Aufbruch zu einer neuen Medizin“. Ein Zeichen für Schubert, dass auch der medizinische Berufsstand selbst nach einer Vitalisierung lechzt.

Die Psychoneuroimmunologie ist ein junger, ganzheitlicher Forschungszweig, den es so erst seit 40 Jahren gibt. Die Psyche des Menschen steht dabei an erster Stelle. Dieser Zweig der Wissenschaft zeigt, dass psychische und psychosoziale Faktoren mit Labordaten verbunden werden könnten – und zwar in beide Richtungen.

„Es ist nichts Neues, dass die Psyche unser Immunsystem beeinflusst. Wir sagen ja auch, dass wir Herzschmerz oder ein gebrochenes Herz haben. Wir können jetzt aber ebenso zeigen, dass das Immunsystem die Psyche beeinflusst“, erläutert Schubert.

So sei z.B. inzwischen erwiesen, dass sich die psychische Lage verschlechtert, wenn eine Entzündung im Körper ist. Jeder kennt das matschige Gefühl, wenn er an Grippe erkrankt ist. Dies sei ein Krankheitszeichen, das vom Immunsystem ausgeht, um dem Menschen zur Ruhe zu zwingen, damit er Energien sparen könne.

Ein weiteres Beispiel für das Zusammenspiel zwischen Immunsystem, Nervensystem und Psyche ist an die berühmte Pawlow’sche Konditionierung angelehnt. In einem Experiment mit Studenten hat man herausgefunden, dass durch Konditionierung die Killerzellen im Körper angeregt werden können. „Adrenalin kurbelt die Killerzellen an. Also hat man den Studenten eine Adrenalinspritze gegeben und gleichzeitig ein Brausebonbon.

So lernte das Immunsystem Adrenalin mit dem Brausebonbon zu verbinden. Zum Schluss haben sie dann nur noch das Bonbon bekommen. Es wurde festgestellt, dass die Abwehrzellen allein schon durch das Zuckerl angeregt werden. Man kann das Immunsystem also konditionieren.“

Das bedeutet laut Schubert, dass das Immunsystem über neuronale Verschaltungen lernfähig ist und dieser Placebo-Effekt auch für Therapien genutzt werden kann. Immunkonditionierung und andere medizinrelevante Themen aus der Psychoneuroimmunologie wurden bei der Tagung in Innsbruck behandelt.

Schubert selbst arbeitet in Innsbruck seit zwanzig Jahren an einem völlig neuen Forschungsdesign: Probanden geben wöchentlich den Harn ab, den sie in zwölf-Stunden-Abständen gesammelt haben.

Zu jeder Harnprobe füllen sie einen Fragebogen aus, führen tagebuchartige Aufzeichnungen und werden einmal in der Woche interviewt. Der Forscher untersucht die Konzentration des Stresshormons Kortisol sowie von Immunmarkern im Urin und setzt sie mit den Ergebnissen aus der Befragung – den psychosozialen Faktoren – in Verbindung.

„Alltagsereignisse sorgen für eine zyklische Veränderung der Hormon- und Immunaktivitäten. Vom stressauslösendem Moment bis zu dessen Spiegelung in einer erhöhten Kortisolkonzentration im Harn konnten wir bei Gesunden eine Zeitverzögerung von bis zu 84 Stunden feststellen.“

Interessant daran sei, dass die Hormonkonzentration bei den Teilnehmern zuerst absinkt und dann zeitverzögert ansteigt. Wieviel Zeit aber vergeht, ist von Person zu Person unterschiedlich. „Solche Ergebnisse dienen uns als Grundlage, konventionelle klinische Studien zu hinterfragen.“

Bei der Tagung sei eine Erweiterung geschehen, es seien „Perspektiven aufgezeigt worden, wie man Medizin noch sehen kann.“ Eine neue Medizin würden sich auch die Patienten wünschen, die „an Mündigkeit wachsen“, Krankheit nicht einfach hinnehmen und dem Arzt nicht mehr blind vertrauen.