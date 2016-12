Blau schimmert das Eis. Nicht weiß. Zum Glück. Also hat es noch die richtige Struktur und Härte. Und so steht Bergführer Sämi Speck am Fuß des gefrorenen Wasserfalls im schweizerischen Engelberg und nickt zufrieden, während er nochmal seine Ausrüstung checkt. Dann streckt er den Daumen nach oben, packt den Pickel mit der Linken und haut ihn ins Eis. Die fein geschliffenen Zacken halten zwar nicht beim ersten Versuch, aber der nächste sitzt. Dann rammt er die Vorderzacken der Steigeisen rein, die er auf seine klobigen Bergschuhe geschnallt hat. Vorsichtig arbeitet sich der 38-Jährige so nach oben. Rhythmisch sieht es aus, als würde er einer vorgegebenen Linie folgen.

Speck kommt schnell voran und so dauert die Demonstration an der 40-Meter-Eissäule nur ein paar Minuten. Anschließend sind wir an der Reihe. Ganz rechts an der Wand gibt es einen Mini-Wasserfall für Anfänger. Schließlich haben wir noch nie einen Kletterversuch am Eisfall unternommen. Uns zittern die Knie, obwohl der Eiszapfen nur zehn Meter hoch ist und wir doppelt gesichert sind. Natürlich hat der Bergführer seine Schützlinge mittels Seil im Griff, und im Fall des eigentlich undenkbaren (Herunter-)Fallens würden wir im meterhohen weichen Schnee landen, der sich am Boden türmt.

Schwitzen im Schatten

Vorhin hatten wir die Eispickel, die aussehen wie eiserne Seepferdchen, schon mal in der Hand, um Trockenübungen zu machen. Schlagen mit ausgestrecktem Arm, am Ende mit dem Handgelenk den nötigen Druck geben. Das ging ganz gut. Auch jetzt klappt es, aber je höher wir kommen, desto öfter schütteln die Seepferdchen ihren Kopf. Drei, vier, manchmal sind fünf Versuche notwendig, bis das Ding hält. Es dauert ein Weilchen, bis man genügend Vertrauen in die Steigeisen hat. Vier Zacken halten 70 Kilo. Die Arme und Hände schmerzen schon bald, deswegen müssen Eiskletterer in Aktion immer wieder Entspannungsübungen machen, sich am linken Pickel festkrallen, die rechte Hand schütteln und umgekehrt. Diese Ruhe hat aber nur, wer der Seil-Sicherung und dem Partner am Boden vertraut und einen guten Stand in der Wand einnimmt. Die oberste Regel lautet: Beine weit auseinander und den Körper gegen das Eis pressen. Wir kommen schnell ins Schwitzen, obwohl Eisklettern ein Schattensport ist. Die Sonne macht blaues Eis weiß. Und weiß ist die Signalfarbe am Wasserfall.

Engelberg hat sich im vergangenen Jahrzehnt zu einem winterlichen Hotspot entwickelt. Der Ort im Herzen der Schweiz, rund 25 Kilometer vom Vierwaldstättersee entfernt, gilt zwar als relativ schneesicher. Trotzdem hat man frühzeitig erkannt, dass es im wahrsten Sinne des Wortes auch neben den Pisten ein gutes Wintersportangebot geben muss. Längst zählt der „Rutschpark“ am Trübsee mit seinen Funsportarten zu den Attraktionen der Region. In diesem Zuge macht sich auch eine neue Touristengruppe breit. Ein vornehmlich junges Publikum sucht den Nervenkitzel an den Eiswänden, und davon gibt es genug.

Am Ende des schmalen Tales, das in einer Sackgasse mündet, bildet sich jedes Jahr ein Eiskletter-Park. Nur wenige Meter von der Straße entfernt gibt es Dutzende Wasserfälle, die schon früh im Winter zu Eis erstarren und lange halten, weil die hohen Berge ringsum die Sonne bis zum späten Nachmittag abschirmen. Nur ihre letzten, schwachen Strahlen am Ende des Tages dürfen herein und können dem blauen Eis nichts mehr anhaben. Normalerweise müssen Eiskletterer einen hohen Aufwand für ihre Selbstsicherung betreiben, Schrauben ins Eis drehen, um Karabiner und Seil einzuhängen. Im Engelberger Eispark gibt es eingerichtete Routen. Die Bergführer verankern Seile und Sicherungen am oberen Wandende, an denen sich jeder einklinken kann. So kann es schon passieren, dass man bei der Skiabfahrt Dutzende bunte Punkte am Gegenhang erblickt, die sich langsam nach oben schieben.

Wer mit Bergführer Speck unterwegs ist, entkommt dem Trubel. Man muss nur einen halbstündigen Fußmarsch mit Schneeschuhen in Kauf nehmen oder mit Varianten-Ski in einen Tiefschneehang einfahren und wird mit Einsamkeit belohnt. Auch jetzt sind nur die Anfeuerungen des Bergführers zu hören, die er bei unserem ersten Versuch im Eis nach oben ruft. Nur noch wenige Eispickel-Schläge sind wir vom höchsten Punkt der Route entfernt.

Einfacher als am trockenen Fels

Die Anstrengung steht uns ins Gesicht geschrieben, die Wangen sind so rot gefärbt wie der Kletterhelm, so viel Schweiß rinnt über unsere Stirn, dass man meinen könnte, hier schmelze ein Eisfall im Frühling dahin. Als es geschafft ist, erklärt Bergführer Sämi Speck, warum die meisten Anfänger begeistert sind vom Aufstieg am gefrorenen Wasserfall: „Jeder hat ganz schnell ein Erfolgserlebnis.“ Eisklettern sei wesentlich einfacher als das Emporsteigen am Fels. „Du haust den Pickel rein und hast immer einen Stand. Du musst nicht verzweifelt nach dem nächsten Griff suchen, der unerreichbar erscheint.“ Außerdem gehe vom Eis eine ganz besondere Faszination aus. „Es wächst natürlich, und von einem Tag auf den nächsten kann sich eine Route total verändern.“ Natürlich seien gerade Anfänger durch die alpinen Gefahren bedroht. Eiskletterer müssen es laut Speck beherrschen, die Lawinenlage und das Eis richtig zu beurteilen.

Zum Abschluss des Kurses zeigt der 38-Jährige noch, wie man die Schrauben richtig ins Eis dreht. Seiner Meinung nach darf so etwas auch in einem Anfängerkurs nicht fehlen. Nur die letzte Demonstration fällt heute flach: Sämi Speck wollte die imposante Felssäule in der Mitte hochklettern, damit alle Teilnehmer auch noch spektakuläre Fotos knipsen können. Aber der Eisfall erscheint ihm nicht mehr stabil genug. Die Temperaturen sind im Laufe des Tages in den Plusbereich gestiegen. „Manchmal reichen schon ein paar warme Stunden, um das Eis zu verändern.“ (Christian Schreiber)