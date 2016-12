„Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht“, behauptet ein Sprichwort. Demnach dürften wir wohl niemandem mehr Glauben schenken, schließlich hieß es lange Zeit, wir würden 200 mal am Tag lügen. Gelogen, möchte man in Anbetracht dieser hohen Zahl erwidern. Und tatsächlich, für diese Behauptung fehlen überzeugende Daten.

Auch zur Weihnachtszeit feiert das Lügen alljährlich Hochkonjunktur. Das fängt an mit der Geschichte vom Christkind, das die Geschenke bringt. Auch wenn der Glaube daran immer dann erschüttert wird, wenn das gewünschte neue Fahrrad oder Spielzeugauto nicht unter dem Baum liegt. Irgendwann aber kommt zwangsläufig der Zeitpunkt – wie bei fast allen Lügen –, an dem die Wahrheit herauskommt. Zwei Psychologen, der Brite Christopher Boyle und die Australierin Kathy McKay, sehen dann die Gefahr von Kindern, die an der Glaubwürdigkeit jeder elterlichen Aussagen zweifeln. Dem widerspricht der Tiroler Psychologe Johannes Achammer. „Auch Kinder können unterscheiden zwischen einem böswilligen Vertrauensbruch und dem Versuch der Eltern, eine ‚magische Weihnachtswelt‘ zu erschaffen.“

Verzaubernde Verpackung

Bis Kinder zwischen verschiedenen Sichtweisen wechseln können, dauert es vier Jahre. „Das menschliche Gehirn ist erst mit Ende der Pubertät ausgereift. Vorher ist es nicht sinnvoll, Kinder aufklärerisch zu Erwachsenen ausbilden zu wollen“, meint der deutsche Psychologe Peter Walschburger. Danach wird der paradiesische Zustand, dass alles entsprechend der eigenen Gefühle wahr wird, verlassen. „Wenn dann das Kind herausfindet, dass die Eltern die Geschenke bringen, kann das als Triumph gewertet werden“, meint Walschburger. Auf kindliche Nachfragen könne man ruhig erklären, dass es sich bei der Geschichte um den geheimnisvollen Geschenkebringer um eine verzaubernde Verpackung eines wahren Kerns handelt, der sich auf die Weihnachtsgeschichte bezieht.

In Walschburgers Wohnort Berlin gab es kürzlich einen Sturm der Entrüstung, weil eine Moderatorin Kinder provozierend fragte, ob sie schon in den Schränken nach Geschenken gesucht hätten. Nicht nur der Kinder wegen waren die Eltern sauer. Auch Boyle und McKay sehen bei der Christkind-Lüge einen Nutzen für die Eltern: Sie fühlen sich an ihre eigene Kindheit erinnert. „Es gibt wohl kaum Erwachsene, die sich nicht gern an die Zeit erinnern, als sie aufgeregt durch das Schlüsselloch geschaut haben, um einen Blick auf das Christkind zu erhaschen“, meint auch Achammer.­

Doch nicht nur Kindern wird zu Weihnachten etwas vorgespielt, auch unglücklich Beschenkte greifen um des Haussegens willen am besinnlichen Fest zur Lüge. „Oh wie schön, die habe ich wirklich gebraucht“, heißt es da schon einmal über die farblich und modisch zweifelhaften Wollsocken. Ist das der richtige Weg? Achammer rät, diese Entscheidung für sich selbst zu treffen: „Was ist mir wichtiger – meine eigene Freude am Geschenk oder die Freude des Schenkenden an meiner Reaktion?“

Schmiermittel der Gesellschaft

Dass wir überhaupt lügen, obwohl die Wahrheit zu sagen für uns weniger psychischen Druck bedeutet, liegt im Miteinander. „Man kann einen großen Teil der Lügen als Schmiermittel der Gesellschaft bezeichnen“, meint Walschburger. Aufpassen muss man dabei, dass einem das Ganze nicht über den Kopf wächst, zu einem Lügenkonstrukt wird, das ohne weitere Unwahrheiten nicht mehr hält.

Lügen ist aber nicht immer schlecht. „Es kommt bei einer Lüge vor allem auf die Wirkung an, nicht auf die Absicht. Man kann auch mit guten Absichten lügen und etwas Schlechtes bewirken“, so der Berliner Psychologe. Kleines Beispiel: Ein Freund fragt jemanden nach dem Wohlbefinden. „Gut“, antwortet der trotz Magenschmerzen. Sollte die Lüge herauskommen, wird das keine großen Konsequenzen haben, der Lügner wollte seinen Bekannten schließlich nicht belasten. Anders sieht das beim Arzt aus, der dadurch unter Umständen zu einer falschen Diagnose verleitet wird. „Bewusste Irreführung ist das dann. Man nimmt jemandem die Freiheit, auf die wahren Tatsachen zu reagieren.“

Krankhafte Lügner

Für notorische Lügner gibt es sogar ein eigenes Krankheitsbild – die Pseudologie. „Krankhaft wird es, wenn man professionelle Hilfe braucht, wenn bei banalen Dingen gelogen wird, obwohl das dem Lügner keinen Vorteil verschafft“, beruhigt Walschburger alle, die ab und zu etwas flunkern. Und dazu gehören wir wohl alle: In einer Umfrage der Uni Würzburg gaben die Befragten kürzlich zu Protokoll, im Durchschnitt nur etwas mehr als zweimal am Tag zu lügen. Ob das aber nicht schon ihre erste Lüge an diesem Tag war? (Philipp Schwartze)