Um den Hype, der um „Star Wars“ gemacht wird, zu verstehen, muss man „Spaceballs“ gesehen haben. Die eine Szene aus der Weltraumsaga-Parodie, in der Mel Brooks verkleidet als kleiner grüner Guru den Fanartikel-Shop öffnet, erklärt alles: „Wir drucken den Filmnamen auf jedes Produkt, Merchandising, Merchandising, mit dem wird das echte Geld gemacht.“ Der erste Star-Wars-Film erschien 1977, die Parodie 1987, eine verpfuschte Trilogie später hat Disney die Rechte an der Sternensaga von George Lucas übernommen. An diesem Wochenende wird sein Universum um den Film „Rogue One“ erweitert. War Lucas schon Meister der Vermarktung, so treibt es Disney ohne Übertreibung auf die Spitze. Die Geldmaschinerie läuft.

Die Werbe-Strategen müssen mindestens so kreativ sein wie Drehbuchautoren. Der Gillette-Werbespot ist Vorschau für den Film und Kaufanreiz zugleich. Um ganz ehrlich zu sein, erschließt sich einem auch beim zehnten Mal der Zwangsbeglückung mit der Werbung nicht der Sinn dahinter. Warum rasiert ein Rebell sein Gesicht vor einer Schlacht mit dem bösen Imperium so glatt? Blendet er die Gegner mit der perfekten Haut? Sind die so beeindruckt, dass sie vergessen zu kämpfen und sich lieber über Schönheitsprodukte unterhalten? Stoff für die nächste Parodie gäbe es genug. „Ich will dich zwar vernichten, aber du riechst so gut, welches Eau de Toi­lette nimmst du?“ Natürlich das mit dem Star-Wars-Logo.

Über die Piefke-Saga wird schon längst gesagt, dass die Realität die Filme in ihrer Absurdität übertrumpft hat. Star Wars bzw. die Vermarktung des neuen Filmes ist nahezu schon Parodie der eigenen Geschichte. Der Todesstern als Popcorn-Maschine, eine Maske, mit der man röchelt wie Darth Vader und Kostüme für Hunde, die damit aussehen wie der haarige Chewbacca. Dazu Vorschauen auf den Film über nahezu alle Kanäle – im Kino, im Fernsehen, im Netz. Es gibt kein Entrinnen. Das Disney-Imperium hat potentielle Kinogeher und Merchandising-Kunden fest im Griff. Doch zur Faszination des modernen Märchens gehört eben auch, dass diese Über-Vermarktung niemanden zu stören scheint. Harry Bergmann von der Wiener Werbe-Agentur Demner, Merlicek & Bergmann hat sich Gedanken zu einem der größten Marketing-Auftritte in der Geschichte des Kinos gemacht. „Das Besondere an Star Wars ist, dass es mehrere Generationen anspricht. Daher ist es eine große Plattform, um unterschiedlichste Marken und Produkte draufzustellen“, sagt der Werbeprofi. In der Auslage steht von Beauty-Produkten für die Erwachsenen bis zu kleinen Plastik-Figuren für die Kinder alles, was das Kundenherz begehren könnte. In der Spielzeug-Branche verkaufte sich 2016 nichts so gut wie Artikel mit dem Star-Wars-Logo – das Weihnachtsgeschäft nicht mitgerechnet.

Fragwürdige Altersfreigabe

Der eigentliche Clou gelang Disney mit der Altersfreigabe. „Rogue One“, der von der Machart einem Kriegsfilm gleichzusetzen ist, und von dem der Regisseur sagt, Anleihen am Vietnamkrieg genommen zu haben, ist für Kinder ab 12 Jahren freigegeben. Die Spielzeug-Hersteller Lego und Hasbro wird‘s freuen. Für die Erwachsenen lässt sich ebenfalls genug unter den Weihnachtsbaum legen. So ein Star-Wars-Rasierer ist schon was Feines. Obwohl Sternenkrieg und Beauty auf den ersten Blick nicht zusammenpassen, sieht der Werbeprofi aus Vermarktungssicht keinen Konflikt. „Ein Zuviel des Guten gibt es nur insofern, dass wohl nur jene Marken auffallen werden, die besonders im Vordergrund stehen“, spricht Bergmann einen anderen Konflikt bei so viel Star-Wars-Präsenz an.

Eigentlich schade, denn so muss man schon ganz genau schauen, um die herzzerreißende Geschichte eines kleinen Stormtroopers in den Weiten des Marketing-Universums nicht zu verpassen. Ein philippinisches Telekomunternehmen schickt ein kleines Mädchen in seiner aktuellen Werbekampagne mit der weißen Maske eines Stormtroopers in die Schule. Erst am Schluss, als alle in der Klasse aus Solidarität die gleiche Maske tragen, folgt die Aufklärung. Das Mädchen ist krank und muss künstlich beatmet werden. Eine schöne Werbeidee. Viel mit Telekommunikation hat der Spot nicht zu tun, aber bei Star Wars spielt das ohnehin keine Rolle. (Matthias Christler)