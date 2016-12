Innsbruck – Der Christbaum wird geschmückt, die Kinder müssen aus dem Haus. Jedes Jahr stellt sich die Frage, wie man die Kinder in der Zwischenzeit beschäftigen kann. In Tirol wird den Kleinen am 24. Dezember ein vielfältiges Programm geboten.

TT.com hat heuer einige Tipps zusammengestellt (kein Anspruch auf Vollständigkeit):

Innsbruck

Badespaß. Am 24. Dezember heißt es „Eintritt frei“ für alle Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr. Das gilt in den Hallenbädern Olympisches Dorf und Höttinger Au. Beide Bäder und auch das Dampfbad in der Salurner Straße haben am 24. und 31. Dezember jeweils bis 16 Uhr geöffnet. Ansonsten gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Rundum-Weihnacht im Zeughaus. Von 14 bis 17 Uhr sind Weihnachtsfee Elsa und ihre Theaterfreunde im Zeughaus zu Besuch. Sie wissen über spannende Geschichten rund um das Thema Spielen zu berichten. Die Schauspieler machen an verschiedenen Stationen in der Schausammlung und in der aktuellen Sonderausstellung „Schere. Stein. Papier. Eine Kulturgeschichte des Spielens“ Halt. Spielestationen laden zum Mitmachen ein. Im Innenhof des Zeughaus freuen sich Schafe darauf, gestreichelt zu werden. Zur Stärkung gibt es für die Besucher warme Getränke, Kekse und eine Feuerstelle zum Apfelbraten. Ein Lichterspiel und weihnachtliche Klänge stimmen auf den Heiligen Abend ein. Auch das Friedenslicht aus Bethlehem steht zum Mitnehmen bereit.

Volkskunstmuseum, Tirol Panorama und Co.: Nicht nur das Zeughaus hat am Heiligen Abend seine Türen bis 17 Uhr bei freiem Eintritt offen. Im Tiroler Volkskunstmuseum können am 24. Dezember unter anderem die Krippensammlung von 9 bis 16 Uhr gratis besucht werden. Die Hofkirche ist zwischen 9 und 16 Uhr zugänglich, ausgestellt ist die „Bretterkrippe von Josef Arnold“. Im Ferdinandeum ist unter anderem die „Orientalische Krippe“ von 9 bis 14 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen. Das TIROL PANORAMA ist ebenso bei freiem Eintritt bis 14 Uhr geöffnet.

Warten auf das Christkind im Audioversum. Von 10.30 bis 12.00 Uhr in der Wilhelm-Greil-Straße 23. Familienführung mit Weihnachtsgeschichte für Kinder ab 6 Jahren.

Ambraser Weihnacht. Weihnachtlicher Rundgang für Kinder um 14.30 Uhr durchs Schloss Ambras.

Der Nussknacker - Kinder tanzen für Kinder ein Weihnachtsmärchen. Um 14 Uhr im Theater Innstanz, Richard Berger Straße 5.

Tischlein deck dich. Märchen nach den Gebrüdern Grimm aufgeführt von der Kinder- und Jugendgruppe der Leobühne. Um 10 Uhr Leobühne, Anichstraße 36.

Modelleisenbahn der ÖBB: Von 10 bis 16 Uhr in der Bundesbahndirektion, Claudiastraße 2. Die Sektion Modellbahn des ESV Innsbruck präsentiert ihre Modelleisenbahn.

Hall

Adventmarkt Hall. Ponyreiten und Streichelzoo machen den Besuch für Kinder von 10 bis 13 Uhr zum Erlebnis. Die Adventbläser der Salinenmusik spielen weihnachtliche Weisen ab 10 Uhr.

Kematen

Rapunzel. „Weihnachtstheater“ von der Kemater Dorfbühne. Um 15 Uhr im Haus der Gemeinde.

Leutasch

In der Erlebniswelt Alpenbad Leutasch haben Kinder von 10 bis 16 Uhr freien Eintritt.

Schwaz

Billys Stern - Weihnachtsmärchen. Um 14 Uhr im Zeiss Planetarium Schwaz.

Der Stern von Bethlehem. Um 16 Uhr im Zeiss Planetarium Schwaz.

Steinach am Brenner

Wintermärchen - Pumuckl und das Christkind. Um 14 Uhr in der Wipptalhalle in Steinach am Brenner.

Thaur

Kids Cafe Thaur hat am 24. Dezember bis 16 Uhr geöffnet. Es gibt Kekse und Punsch.

Völs

Auch das Joy-Kinderparadies (bis 16 Uhr) in Völs wird die Wartezeit auf die Bescherung verkürzt.

Kinoprogramm für Kinder

Metropol:

Vaiana 3D (12.30 und 14.45 Uhr)

Sing 3D (12 und 14.15 Uhr)

Die Weihnachtsgeschichte in einer Inszenierung der Augsburger Puppenkiste (11 und 14 Uhr)

Pettersson & Findus 2: Das schönste Weihnachten überhaupt (11, 12.15 und 15.15 Uhr)

Robbie, Tobbi und das Fliewatüüt (12.15 Uhr)

Die Vampirschwestern 3 – Reise nach Transsilvanien (11, 13 und 15 Uhr)

Trolls 3D (12 Uhr)

Findet Dorie 3D (13 Uhr)

Störche - Abenteuer im Anflug 3D (11.15 Uhr)

Cineplexx:

Vaiana (12.30, 13.20 und 14.50 Uhr)

Sing (12.50, 14.30 und 15.10 Uhr)

Die Weihnachtsgeschichte in einer Inszenierung der Augsburger Puppenkiste (13 Uhr)

Pettersson & Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt (12.30 und 15.20 Uhr)

Robbie, Tobbi und das Fliewatüüt (13.10 Uhr)

Die Vampirschwestern 3 – Reise nach Transsilvanien (15.30 Uhr)

Trolls (12.40 Uhr)

Leokino:

Molly Monster (14.10 Uhr)

Die Legende vom Weihnachtsstern (15.30 Uhr)