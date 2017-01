Zehn Kilometer vor der pakistanischen Grenze, noch im Iran, wurde der Motorradfahrer und Abenteurer Johannes Weissborn von zwei Militärjeeps abgepasst. „Auf der Ladefläche waren zwei schwer bewaffnete Soldaten und wir rasten durch die Wüstenlandschaft Richtung Pakistan", erinnert sich Weissborn an das Erlebnis Ende Oktober. „Um ehrlich zu sein, hatte ich noch nie in meinem Leben so eine Angst verspürt."

Das ist eine von vielen Szenen, die Johannes Weissborn seit letztem August erlebt hat. Der 29-jährige Wiener Ingenieur hat sich einiges vorgenommen. Seit August ist er alleine mit seinem Motorrad, einer KTM Adventure 950, unterwegs und will es in 365 Tagen rund um die Welt schaffen. Gestartet ist er in Wien, derzeit ist er in Nepal unterwegs. Über 7000 Kilometer und viele Eindrücke liegen zwischen ihm und seinem Heimatort.

Die Situation in Pakistan hat sich auf den zweiten Blick als harmloser dargestellt als befürchtet. Die Angst wich schnell. Man eskortierte Weissborn in das Hauptgebäude der Levies Police, das ist die Polizeieinheit für außerstädtische Gebiete. Die Beamten versorgten ihn mit Speisen, es wurde gemeinsam ein Cricket-Match geschaut. Aber er blieb unter Beobachtung. „Die Reise von der Grenze Taftan nach Dalbandin und Quetta bis nach Sukkur wurde mit ständiger Polizeieskorte heruntergespult."

Dass die Reise um die Welt ein Projekt mit Risiken ist, war Weissborn von vornherein klar: „Bis jetzt habe ich aber fast nur positive Erfahrungen machen dürfen und für mich persönlich ist es wichtiger zu riskieren, um Gutes zu erfahren, als aus Angst umzukehren."

Vorgefasste Erwartungshaltungen versucht er beiseitezulassen. Er will die Welt auf sich wirken lassen, Menschen kennen lernen. „Im Iran hat mich die außerordentliche Höflichkeit der Menschen sehr überrascht. An einer Tankstelle gab mir ein Iraner seine Nummer und hat mir seine Hilfe in allen Belangen angeboten." Gewöhnungsbedürftig war es für ihn, die augenscheinlich schwache Stellung der Frau in der öffentlichen Gesellschaft zu sehen und die Kleidungsregeln, die von der Sittenpolizei überwacht werden.

Tempel und Punk

An sein Nomadenleben hat sich Weissborn inzwischen gewöhnt. Er schläft hauptsächlich im Zelt und das kann auch schon mal recht ungemütlich werden: „Vor allem in Zentralanatolien und in den Wüstenregionen ist die Temperaturdifferenz zwischen Tag und Nacht extrem. Da wurde ich regelmäßig von eisigen Temperaturen aus dem Schlaf geweckt." Aber das sind Prüfungen, die den robusten Wiener wenig zu stören scheinen. Auch dass gleich in den ersten Wochen sein Nummernschild verloren ging, nimmt er gelassen. In der Türkei war das Schild auf einmal verschwunden. Mit viel bürokratischem Aufwand und dem vollen Einsatz seiner Schwester und eines Freundes wurde ihm das neue, wertvolle Stück nachgeschickt. Damit war das Problem aber noch nicht erledigt: „Leider hat das neue Kennzeichen dann für große Verwirrung bei der Ausreise aus der Türkei gesorgt."

Aber das liegt längst hinter ihm. Vor Weihnachten meisterte er eine atemberaubende Route, die ihn von Neu-Delhi nach Kathmandu in Nepal brachte. Auf Facebook ließ er seine Freunde wissen, dass er beim Swayambhunath Temple angekommen war. Die Klänge, die er zum Weihnachtsfest postete, waren weniger spirituell, es war die legendäre punkige Jingle-Bells-Interpretation von den Sex Pistols. Das wurde dort im Tempel sicher nicht gespielt.

Facebook und Poesie

Die Social-Media-Portale sind Weissborns Verbindung zu Welt. Mit der österreichischen App Riser stellt er seine Motorrad-Routen öffentlich vor, auf Facebook teilt er seine Bilder und Eindrücke und wird dort auch mal nachdenklich. Kürzlich zitierte er den britischen Schriftsteller Aldous Huxley mit den Worten: „Reisen ist das Entdecken, dass alle Unrecht haben mit dem, was sie über andere Länder denken." Nach einem Zwischenstop in der Klinik wegen einer Lungenentzündung ist Weissborns nächstes Ziel nun Myanmar. Um auch dieses Land mit seinen eigenen Augen zu sehen. (Andrea Wieser)