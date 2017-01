Von Hubert Daum

Tarrenz – „Die Klachl sollen oben und unten anschlagen“, beschreibt Fasnachtsobmann Marcus Wörle die erwünschte Bewegung des Klöppels beim Schellen der zwischen 25 und 35 Kilogramm schweren Glocken, die fasnachtlich Schellen heißen. Das und das Ritual vor und nach dem „Gangle“, also das „Anpemseln“, muss natürlich geprobt werden.

Wurde die erste Probe der Roller- und Schellerpaare wegen eines Todesfalles letzte Woche abgesagt, so wurden nun vorgestern zum ersten Mal am Tarrenzer Rotanger die Schellen an die Hüften geschnallt. „Heuer gibt’s mit 20 Rollern und Schellern und zwei Laggepaarle Rekordbeteiligung“, freut sich „Säckl­moaschter“ Benjamin Köll. Im Unterschied zu anderen Fasnachten gibt es in Tarrenz eine geographische Streuung der Proben, die auch direkt in Obtarrenz und in den Weilern Strad und Dollinger bzw. Walchenbach stattfinden. Spätestens am Tag der Fasnacht, am 29. Jänner, sollten jedenfalls die „Klachl oben und unten anschlagen“.

Aber auch die „Ochsenmusik“, ein Alleinstellungsmerkmal der Tarrenzer Fasnacht, startete ihre Proben. Amüsant dazu die Entstehungsgeschichte: In früheren Zeiten der saisonalen Wanderarbeit fehlten viele Mitglieder der Musikkapelle bei den Proben und Aufführungen. Nun kam man auf die Idee, dass nur Männer, die „Vieh im Stall“ hatten (also auch Ochsen) und deswegen ständig zuhause anwesend waren, Teil der Musikkapelle sein durften. Die selbstgefertigten „Ochsenhörner“ wurden jedenfalls vorgestern „eingeblasen“.