Geht es nach dem britischen Autor Douglas Adams, sind hauptberufliche Telefondesinfizierer deutlich wichtiger als Versicherungs- und Unternehmensberater. In seiner Romanserie „Per Anhalter durch die Galaxis" halten die Bewohner des Planeten „Golgafrincham" diese Berufsgruppen nämlich für überflüssig, feuern sie in den Weltraum — und siehe da: Während nicht weiter auffällt, dass die Berater weg sind, sterben wenig später alle Bewohner des Planeten an einer Seuche, die durch ein nicht desinfiziertes Telefon übertragen wurde.

Skurril und hoffnungslos übertrieben, keine Frage. Doch beinahe ebenso fiktiv klingt die reale Erkenntnis, dass die chemische Analyse eines Smartphone-Displays verrät, ob sein Besitzer depressiv ist, sich die Haare färbt oder gerne Scharfes isst.

Amerikanische Forscher der University of California in San Diego nahmen 500 Proben von 39 Handys — Hautpartikel, Spuren von Öl oder Schmutz. „Allein durch die Analyse der Partikel konnten wir bestimmen, ob die Besitzer weiblich sind, teure Kosmetika benutzen, ihre Haare färben, Kaffee trinken, Bier lieber mögen als Wein, scharf gewürztes Essen lieben, gegen Depressionen oder Entzündungen behandelt werden, Sonnenschutz und Antimückensprays benutzen und somit oft im Freien sind — und vieles andere mehr", erklärt Amina Bouslimani, Mitautorin der Studie. Sonnencremes und Insektensprays seien etwa noch Monate nach deren Verwendung nachweisbar. Diese Methode soll Kriminalisten eines Tages bei der Aufklärung von Fällen helfen.

Die Folgen der Hirschsalami

Franz Allerberger von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit sieht die Studie jedoch kritisch: „Sie klingt unterhaltsam, aber Fingerabdrücke oder DNA-Proben sind für Forensiker sicherlich aussagekräftiger." Und dass die Dinge, die uns täglich umgeben, auch auf Handys haften, sei nun wirklich keine Überraschung: „Haben Sie mal Knoblauch oder Hirschsalami geschnitten? Die Finger riechen noch Stunden später danach. Weil jeder sein Handy beinahe stündlich berührt, spiegelt es das Leben wider. Logisch." Höchstens in der Kirche würde man heute noch auf die Nutzung von Smartphones verzichten.

Für den Wiener ist die Studie lediglich ein Beleg, wie fortschrittlich aktuelle forensische Methoden sind: „Kürzlich haben wir in fünf Prozent heimischer Trinkwasser-Proben Antibiotika nachgewiesen." Von den knapp 100 Tonnen Antibiotika, die jährlich in Österreich verwendet werden, würde ein großer Teil durch Harn und Stuhl ausgeschieden, lande in Flüssen, im Grundwasser und somit im Trinkwasser: „Mit einer ähnlichen Technik entdeckten Innsbrucker Forscher unlängst Spuren von Kokain im Abwasser der Kläranlage in der Rossau."

Apropos: Allerbergers Mikrobiologie-Studenten erschrecken regelmäßig, wenn ihre Tests ergeben, dass sich auf Smartphones mehr Hautkeime befinden als auf Toilettenbrillen. Man berühre zwar beides mit der nackten Haut, aber die Berührungsfrequenz sei eine völlig andere.

Doch kein Grund zur Sorge: „Bakterien vermehren sich am Handy nicht, haben keine ,Flügel', mit denen sie beim Telefonieren in den Mund gleiten und 99 Prozent von ihnen sind für den Menschen völlig ungefährlich." Jedenfalls auf der Erde.

Laut einer aktuellen Studie der Med Uni Graz können sich Mikroben auf der internationalen Raumstation ISS anpassen und unerwartete Resistenzen gegen so manches Antibiotikum entwickeln. Als Ursachen dafür vermutet man Einflüsse wie die Schwerelosigkeit und die erhöhte Strahlung im Weltraum, auf die einige der 100 Billionen Mikroorganismen, die ein Mensch in sich trägt, reagieren. Einige nicht krankheitserregende Bakterien sind laut den Forschern sogar resistent gegen Austrocknung und Hitzeschocks.

„Alles kein Grund für Hygiene-Hysterie", beschwichtigt Allerberger. Laut dem Leiter des Geschäftsfelds für öffentliche Gesundheit reicht regelmäßiges Händewaschen, um sich vor Viren und Bakterien zu schützen. Allerdings nur, solange man sich auf der Erde aufhält ... (Judith Sam)