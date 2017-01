Es gibt wohl kaum etwas, was das Spektakel beim Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel (20. bis 22. Jänner) besser symbolisiert als sie: die Weißwurstparty am Freitagabend beim Stanglwirt in Going. Tiroler Hüttengaudi trifft auf bayrische Oktoberfeststimmung, Stars auf Adabeis und internationale DJs auf Tiroler Mundart. Die 2500 Tickets waren innerhalb von zwei Stunden ausverkauft. Maria Hauser-Lederer organisiert die Riesenparty. Die TT traf sie in der urigen Stube des prominenten 5-Sterne-Hotels zum Gespräch.

Jede Party hat ihre Stammgäste – so auch die Weißwurstparty mit Stars wie Arnold Schwarzenegger, Niki Lauda oder Andreas Gabalier. Welchen Promi würden Sie nur ungern auf der Party sehen? Prinzipiell möchte ich niemanden ausschließen. Was aber immer wieder passiert, ist, dass Leute, die sonst nie in den Stanglwirt kommen, die Weißwurstparty als Plattform nutzen, um sich selbst zu inszenieren. Aber deshalb rauswerfen würde ich niemanden.

Würde die Weißwurstparty auch ohne Promis funktionieren? Ich denke, die Stimmung wäre dieselbe, nur würde die mediale Berichterstattung zurückgehen. Was die Weißwurstparty aber so einzigartig macht, ist eben dieses Miteinander von ganz normalen Menschen und berühmten Personen. Genau das suchen die meisten Stars auch. In diesem Zusammenhang muss ich immer an Till Lindemann, den Frontsänger von Rammstein, denken. Vor ein paar Jahren begleitete er seine Freundin Sophia Thomalla, die zur Weißwurstparty angereist war. Er selbst wollte mit dem Rummel aber nichts zu tun haben, also haben wir ihm ein Zimmer in einem weit entfernten Trakt mit eigenem Ein- und Ausgang gegeben, damit er so wenig wie möglich vom Partygeschehen mitbekommt. Und plötzlich war er mittendrin. Er hat erzählt, dass Sophia ihn angerufen und ihn gebeten habe, auf die Feier zu kommen, weil es so lustig zuginge. Er war dann bis zum Schluss auf der Party und hat mitgefeiert. Das würde man sich bei jemandem, der Rockmusik macht, gar nicht denken.

Welche Promis haben sich für heuer angemeldet? Es gibt keine Promi-Liste. Weil wir niemanden per Vertrag verpflichten, wissen wir bis zum Schluss nicht, wer am Ende tatsächlich kommt. Für Last-Minute-Zusagen halten wir uns immer ein kleines Kontingent an Zimmern frei. Zu unseren Party-Stammgästen gehören z. B. Freunde des Hauses wie DJ Ötzi, Niki Lauda und viele Ski-Rennfahrer. Marc Pircher wird auch heuer wieder durch den Abend führen. Bei Arnold Schwarzenegger bestimmt sein Terminkalender, ob er mitfeiern kann. Zur letzten Party ist er gekommen, aber ein Jahr davor musste er auf eine Filmpremiere gehen. Ganz besonders freut mich, dass wir heuer DJ Antoine als Hauptact gewinnen konnten. Zu Mitternacht wird er eine Stunde lang seine Hits wie „Welcome to St. Tropez“ oder „Ma Cherie“ zum Besten geben.

Solche Künstler bekommen für ihre Auftritte hohe Gagen. Wie viel Geld nimmt der Stanglwirt für die Weißwurstparty in die Hand? Genaue Zahlen möchte ich nicht nennen, nur so viel: Es ist eine extrem hohe Investition, über die wir hier sprechen, und das nur für einen einzigen Abend. Zum Beispiel geben wir uns enorm viel Mühe für das besondere Ambiente der Party. Wir betreiben keinen Kulissenbau mit angemalten Spanplatten wie bei einem Bauerntheater, sondern für die Weißwurstparty lassen wir mit viel Handarbeit eine ganze Hüttenlandschaft mit Schindeldächern und verzierten Balken aus Altholz entstehen. Uns geht es nämlich um Qualität und nicht um Quantität, auch wenn zur Weißwurstparty 2500 Gäste kommen. Deshalb haben wir zum 20. Jubiläum vor sechs Jahren auch die Gäste-Limitierung von 3500 auf 2500 eingeführt, weil wir uns nicht mehr wohl gefühlt haben. Es ist ja nicht Sinn der Sache, wenn die Mitarbeiter nicht mehr durch die Menge durchkommen und kein Gast mehr richtig tanzen kann. Wir haben daraufhin gesagt, so kann es nicht weitergehen und haben uns an den Grundsatz gehalten: Wir gewinnen, indem wir verlieren.

Das passt so gar nicht in das oft kritisierte Kitzbüheler Denken. Das würde ich nicht sagen. Ich denke schon, dass in Kitzbühel sehr viel auf Exklusivität gesetzt wird. Immerhin gibt es keine Massen-, sondern hauptsächlich Qualitätshotellerie.

Der Stanglwirt war in den vergangenen Jahren fast zu 90 Prozent ausgebucht, der Umsatz steigt konstant an. Spüren Sie oft Neid? Ja natürlich, aber ich sehe Neid eher positiv, weil er die ehrlichste Form der Anerkennung ist. Er zeigt, dass sich die Menschen mit dem, wofür du lebst, beschäftigen. Dass die Weißwurstparty einmal so groß wird, hat niemand erwartet. Es hat alles ganz klein begonnen. Wie alle Jahre haben sich damals die ÖSV-Fahrer im Stanglwirt getroffen und Weißwürste zur Stärkung gegessen. Nach einem gelungenen Abend unter Freunden dachten sie an eine Wiederholung. In den darauf folgenden Jahren kamen immer mehr Gäste. Wir haben uns sogar schon einmal überlegt, den Begriff Weißwurstparty schützen zu lassen, weil bei uns definitiv die erste stattfand. Aber es ging nicht, weil Weißwurstparty ein zu allgemeiner Begriff ist. Nun freuen wir uns, wenn auch andere Weißwurstpartys stattfinden, denn diese bewerben immer auch das Original.

Die Weißwurstparty findet heuer zum 26. Mal statt. Gab es in der Vergangenheit Dinge, die schiefgegangen sind? Da gab es einige Hoppalas. Einmal, da hat mich der Küchenchef ein paar Stunden vor Beginn der Party gefragt: „Du Maria, hast du süßen Senf für die Weißwürste bestellt?“ Und ich hab’ ihm geantwortet, dass ich davon ausgegangen bin, dass er das macht. Wir sind beide aus allen Wolken gefallen, weil wir ohne süßen Senf dastanden. Ich habe dann unseren Senflieferanten erreicht, der war aber gerade ganz woanders, also konnte er nicht kommen. Er hat dann die Eigentümerin der Senffirma angerufen und die ist dann extra von München mit ihrem Privatauto mit – ich weiß nicht wie vielen Tiegeln – Senf angereist. Seitdem hat sich eine Art Running Gag unter den Mitarbeitern etabliert. Die Frage „Der Senf ist eh bestellt, oder?“ kommt alle Jahre wieder.

Das Interview führte Miriam Hotter