Der (Pisten-)Boden kommt immer näher und näher, gleichzeitig mit der Ahnung: „Auweh, das geht schief!“ Noch versucht man den Aufprall mit dem Arm abzufangen. Und: Es geht schief. Die Schulter muss dran glauben. Neben Handgelenk, Kopf und Knie werden beim Wintersport auch sehr häufig die Schultern in Mitleidenschaft gezogen. Dann ist es erst einmal vorbei mit der Pistengaudi, Ruhigstellen mit gezielten Bewegungsübungen angesagt. Denn: „Operiert wird nur, was unbedingt operiert werden muss“, sagt Unfallchirurg und Sportmediziner Simon Euler von der Schulterambulanz der Uniklinik für Unfallchirurgie in Innsbruck.

Kein Gelenk ist beweglicher als die Schulter. Dementsprechend komplex ist sie auch aufgebaut, die Bandbreite der möglichen Verletzungen groß. Ein plötzlicher Schlag beim vorgespannten Oberarmmuskel, wenn man sich mit den Stöcken nach vorn beugt und die Muskeln so richtig anspannt, kann z. B. die lange Bizepssehne verletzen. Ein harter Aufprall mit der Schulter kann das Schlüsselbein bersten lassen, den Oberarmkopf brechen oder häufig das Schulter­eckgelenk sprengen. Das so genannte Impingement-Syndrom geht auf einen geschwollenen, entzündeten Schleimbeutel zwischen Oberarmkopf und Schulterdach zurück, der ein Anheben bzw. Ausstrecken des Oberarms zu einer schmerzlichen Grenz­erfahrung macht. Durch die Schwellung kommt es zur Einengung unter dem Schulterdach.

Viele können ein Lied von ausgekugelten Schultergelenken – der Oberarmkopf hüpft aus der Pfanne, Gelenkslippe und Kapsel reißen – singen. Denn bei einem Mal bleibt es meist nicht: „Bei über 90 Prozent der unter 30-Jährigen passiert das nach der ersten Verrenkung immer wieder. Beim Spitzensportler wird deswegen oft gleich die OP durchgeführt.“

In den meisten Fällen gelte aber gemäß Euler: „Konservative Therapie“. Das hat nichts mit altmodisch zu tun, sondern mit bewährten Methoden, die dem Experten zufolge zu denselben Ergebnissen führen wie eine Operation. Diese bauen grundsätzlich auf drei Säulen auf. Erstens: ruhigstellen und mit einem Tragetuch oder Schultergurt für Entlastung sorgen. Zweitens: kühlen, um Schwellungen zu vermindern. Eisbeutel, die – nicht direkt auf die nackte Haut – aufgelegt werden, sowie mentholhaltige Salben sind dabei hilfreich.

Drittens: entzündungshemmende Schmerzmittel, so genannte NSAR, einnehmen. „Das ist wichtig, nicht nur wegen der Schmerzen, sondern auch, gegen die Entzündung. Allerdings, und das wissen viele nicht, müssen die Einnahmevorgaben des Arztes genau eingehalten werden, damit diese Mittel wirken.“ Wer nur ab und zu eine Tablette nimmt, kann es gleich bleiben lassen, betont Euler. Drittens: Lässt der Schmerz nicht nach, wird Cortison gespritzt. Solche Infiltrationen werden höchstens zweimal durchgeführt, weil Cortison auf Dauer die Sehnen schwächt.

Wer stürzt und sofort starke Schmerzen hat, dem bleibt nichts anderes übrig, als gleich zum Arzt oder in die Klinik zu gehen. Dort wird ein Röntgenbild gemacht. Wer nicht ohnehin auf den OP-Tisch muss – weil z. B. das gebrochene Schlüsselbein die Haut zu durchstechen droht oder sich im Muskel verklemmt hat, oder weil es stark verkürzt ist –, wartet eine Woche bei konservativer Therapie ab. Wenn das Weh bis dahin nicht weniger ist, wird zusätzlich eine Ultraschall-Untersuchung gemacht. Dabei kontrollieren die Ärzte, ob die Rotatorenmanschette – drei Sehnen, welche die Schulter umschließen – einen Riss hat. Dies kann, wie auch jede andere Schulterverletzung, auch zeitverzögert zu Schmerzen führen, die von einem frühen Gelenksverschleiß (Arthrose) herrühren. „Wenn man nach einem Sturz noch weiter Skifahren kann und erst später am Abend immer stärkere Schmerzen auftreten, ist das eigentlich ein gutes Zeichen“, beruhigt Euler. Dann handle es sich wahrscheinlich um eine Prellung. Sollte es nach einer Woche mit Ruhigstellung, Kühlen und Schmerzmitteln noch immer nicht besser sein, muss man aber doch zum Unfallchirurgen gehen.

„Wer sich an der Schulter verletzt, braucht einen langen Atem“, sagt Euler. Die Heilung ist langwierig, vor allem beim Impingement-Syndrom. „Das wird tatsächlich zu häufig operiert und der entzündete Schleimbeutel entfernt. Besonders Menschen, die dauerhaft Überkopf-Arbeiten ausführen, sind anfällig dafür. Es kann aber auch durch Sport bzw. eine Verletzung auftreten.“ Mit NSAR und Infiltrationen in Kombination mit Physiotherapie könne man das Impingement-Syndrom aber ohne OP meist sehr gut in den Griff bekommen.

Nach der Zwangspause sind bei Schulterverletzungen Dehnungs- und Kräftigungsübungen angesagt, der Schultergürtel, die schulterstabilisierende Brust- und Rückenmuskulatur und die Rotatorenmanschette müssen durch Kraft- und Ausdauertraining optimiert werden.

„Die Koordination und Spannung der Muskulatur bildet einen wichtigen Schutzpanzer. Nicht vergessen darf man auch das Training der Rumpfmuskulatur. Ist die nicht ausgebildet, knickt man im Schulterbereich leichter ein und wird verletzungsanfälliger.“ Besser, man fängt also schon damit an, bevor man beim Skifahren den Boden näherkommen sieht. (Theresa Mair)