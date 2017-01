Und wieder ist Ballsaison. „Hurra!“, frohlocken darob Menschen aus der Neigungsgruppe Tanz. Sie fischen festliche Robe oder feinsten Zwirn (passt alles noch!) aus dem Kleiderkasten und bringen taugliches Schuhwerk auf Hochglanz. Abends dann, zu den Klängen einer Combo mit viel klassischem Gefühl, schweben Tanzkundige über das Parkett, dass es die reinste Freude ist. Neidvolle Augenpaare folgen den Könnern. Blicke jener, die zwar gerne würden, sich dann aber doch nicht trauen, selbst ein Tänzchen zu wagen.

Bei den Nichttänzern wird das starke Geschlecht dieser Bezeichnung tatsächlich gerecht: Hier sind Herren wirklich stark vertreten. Übermächtig erscheinen ihre Bedenken. Was werden die Leute sagen, wenn man(n), einem Rumpelfüßler gleich, mit der Dame der Wahl regelrecht durch den Ballsaal stolpert? Wenn die Tänzerin notgedrungen den Herrn führt anstatt umgekehrt? Oder man seinem Vis-à-Vis beim Rock’n’Roll, quasi als Höchststrafe, ganz ohne Absicht, dafür aber ziemlich heftig gegen das Schienbein tritt? Schon peinlich, keine Frage. Doch bei einem Ball das Tanzen sein zu lassen – das ist in etwa so, als wenn man sich im Haubenrestaurant mit dem Inhalt des Brotkörbchens zufriedengibt: Das Beste wird verpasst.

Daher: Auf, auf, ihr Mander und Zauderer! Beendet eure selbstgewählte Isolation am Rande des Ballgeschehens und werft euch ins Gewühl (am besten mit Gefühl). In irgendeinem Winkel eures Gehirns sind sicher noch Reste jenes Tanzkurses abrufbar, den ihr damals, in süßen Jugendtagen, über euch ergehen habt lassen.

Schritt für Schritt parkettreif

Doch ist es zu einfach, andere vorzuschicken, wenn es heikel werden könnte. Daher wagt sich jetzt ein Selbstversuchspaar beim Innsbrucker Tanzschulchef Hubert Vallazza aufs Parkett. Es handelt sich um den Schreiberling des hier zu Lesenden, den weiblichen Part übernimmt Nicole. Sie ist zwar tänzerisch viel sicherer unterwegs als ihr Gegenüber, der Einladung zum Üben dankenswerterweise aber dennoch gefolgt. Gemeinsam ist man bestrebt, unter fachmännischer Anleitung einige passable Tanzschritte (wieder) zu erlernen.

Und los geht es. „Tipp–Schritt–Schritt!“, lautet das Kommando Hubert Vallazzas. Ein Discofox soll’s am Ende werden. „Locker bleiben, das Gehirn ausschalten“, gibt der Tanzprofi den Novizen als zweckdienlichen Hinweis mit auf den Weg.

Na ja, von wegen locker. Ganz traut der männliche Teil des Versuchspaares seinen Extremitäten nämlich noch nicht.

„Markus, Sie schauen ja ständig nach unten, dort befindet sich der Boden, das kann ich Ihnen garantieren“, witzelt Herr Vallazza über die Bemühungen des Lehrlings. „Der Kopf bleibt oben, sonst verlieren Sie Ihre Partnerin aus den Augen.“

„Atemlos“ bewegt sich Helene Fischer via Lautsprecheranlage durch die Nacht. Eine steigende Pulsfrequenz verzeichnen auch die zwei dazu Tanzenden. Sie drehen und wenden sich nach den Anweisungen des Übungsleiters. Geht es ihm zu langsam, hilft Meister Vallazza gleich selbst nach. Er packt Markus am Oberarm und verleiht dem Paar zusätzlichen Schwung; dessen Drehung soll schließlich nicht auf halber Strecke schlappmachen.

Nach einigen weiteren launigen Korrekturen aus Vallazzas berufenem Munde (Kostprobe: „Lehnen Sie Ihren Oberkörper nicht so weit vor, Sie sind ja kein Skispringer“) ist der Grundschritt des Discofox einigermaßen erkennbar vollbracht.

Jetzt steht dem Trainer der Sinn nach Höherem: Wiener Walzer. Das tänzerische Duo atmet leicht auf, denn diesen Tanz haben beide noch aus grauer Vorzeit in Erinnerung: 1–2–3, 1–2–3, immer und immer wieder. Am walzerseligen Dreivierteltakt kommt in Österreich so leicht keiner vorbei. So ist das Grundmuster des Rechtswalzers – in zwei Takten einmal ganz herum, mit Drehrichtung nach rechts – relativ flott wieder verfügbar. „Immer schön am Rand bleiben, wie beim Fahren in einem Kreisverkehr“, gemahnt Instruktor Vallazza. Den Grund für diese Regieanweisung bleibt er nicht lange schuldig: „In der Mitte der Tanzfläche herrscht bei Bällen ein Geschubse und Gedränge.“

1–2–3, 1–2–3 geht es weiter, als plötzlich akute Schwindelgefühle den Herrn der tanzenden zwei zu einem abrupten Notstopp veranlassen. Die bessere Tanzhälfte Nicole kann ihre Zehen gerade noch in Sicherheit bringen. Das bleibt nicht unkommentiert. „Wissen Sie, warum Ihnen schwindlig geworden ist, Markus?“, will Hubert Vallazza wissen. „Klar, durch das ständige Drehen“, lautet die Antwort des Angesprochenen, wohl unerschütterlich in seiner Logik. „Nein, der wahre Grund ist, dass Sie wieder auf den Boden geschaut haben.“

Für Schwindelanfälle dieser Art gibt es praktischerweise ein getanztes Gegenmittel. Vallazza schnappt sich Nicole und zeigt die richtige Anwendung vor. Pendeln heißt der Kniff gegen den Schwindel. Man wippt einige Walzertakte lang sozusagen am Stand hin und her, bis man wieder klarer sieht. Dann lässt sich die Drehung fortsetzen. Fortgeschrittene unterbinden Schwindelattacken freilich, indem sie die Drehrichtung während des Tanzes immer wieder von rechts- auf linksherum ändern. Dazu sind allerdings schon einige technische Finessen zu beherrschen.

Nahtlos wie ein Wohnmobil

So weit sind wir hier aber nicht. Denn auch die Körperhaltung entspricht immer noch nicht der Vorstellung des Experten. Die Körper der beiden Walzertänzer müssen sich etwa auf Höhe des Gürtels fest berühren, sonst ist der Mann heillos damit überfordert, seine Partnerin zu führen. Bleiben die Körper auf Distanz, ist an Stelle der gewünschten Walzerdrehung ein Gemurkse das Resultat, das bestenfalls an einen Achter im Fahrrad erinnert. Vallazza hat wieder einen plakativen Vergleich parat: „Beim Walzer müssen Mann und Frau eine enge Einheit bilden wie ein Wohnmobil; tanzen sie wie ein Lkw mit Anhänger, wird daraus nichts.“

Nach einer weiteren, neuerlich schwindelerregenden Walzerrunde (pssst, bitte nicht Herrn Vallazza verraten!) gewährt der Herr Lehrer noch Einblick in die Welt lateinamerikanischer Tänze: Jetzt ist Mambo angesagt. „Links vor, rechts zurück, Wiege–Wiege–Schluss“, lautet hier die (männliche) Schrittfolge. Anders als beim Walzer wahren Mann und Frau beim Mambo Abstand, fassen einander jedoch locker an den Händen.

Mit Hilfe der passenden Musik finden die Basics erstaunlich schnell Platz im Gehirn – dort, wo das Sich-Erinnern den Sitz hat. Viermal der Grundschritt, dazu seitliche Halbdrehungen links und rechts. Man hat das Gefühl, wirklich zu tanzen.

Viel zu schnell geht dieser Crashkurs im Tanzen zu Ende. Crash im Sinne von Unfall gab es erfreulicherweise keinen, zumindest keinen heftigeren. Nicoles Zehen machten nämlich, das sei zugegeben, doch noch einmal Bekanntschaft mit der Schuhsohle ihres Partners.

Was vom Tanzversuch übrig blieb? Eine gesteigerte Lust, weiterzumachen, eingerostete Fertigkeiten aufzufrischen, neue zu erlernen. Und die Gewissheit, dass niemand dazu verdammt ist, einem Ball als bloßer Zaungast beizuwohnen.

Oder, um es in der Sprache des Fußballs zu sagen, die Männern ja besonders vertraut ist: Es ist gar nicht so schwer, auf Ball-Höhe zu bleiben, etwas Laufbereitschaft vorausgesetzt. (Markus Schramek)