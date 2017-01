Mit Tirol verbindet Cornelius Obonya die Erinnerung an „unbeschwerte Sommer“. Am Wattenberg hatte seine Mutter Elisabeth Orth ein Ferienhaus gemietet, wo Klein-Conny Urlaube am Bauernhof genießen konnte. Die letzten vier Sommer waren für den 47-jährigen Enkel von Attila Hörbiger weitaus beschwerlicher: Wie einst sein Großvater stand er als „Jedermann“ auf dem Domplatz – eine Parade-Rolle, die nun Tobias Moretti übernimmt, dem Obonya keine Ratschläge geben will, sondern schlichtweg „Viel Spaß“ wünscht. Am 20. Jänner kann man den vielbeschäftigten Mimen, der im Akademietheater im Shakespeare-Stück „Coriolan“ auf der Bühne steht, im BRG in der Au (siehe unten) live erleben.

Sie waren 17 Jahre jung, als Sie die Aufnahmeprüfung am Max-Reinhardt-Seminar geschafft haben. Ausgehalten haben Sie es dort aber nur ein Jahr. Was ist passiert? Ich hatte schlichtweg das Gefühl, dass ich hier nichts lerne. In meinen Augen gab es viel zu wenige Einblicke in die technischen Feinheiten des Berufs – mir kam eher vor, dass an meiner Persönlichkeit herumgedoktort wurde und nicht an mir als Schauspieler. Ich halte das generell für ein Problem von Schauspielschulen: Junge Kollegen werden hier oft angehalten, in sich selber zu graben – dabei würde das die Lebenserfahrung ja automatisch mit sich bringen. Außerdem hatte ich generell schon genug von Schule und wollte lieber in der Praxis tun und machen.

Sind Sie prinzipiell jemand, der hierarchischen Strukturen misstraut? Hierarchien sollte man generell misstrauen. In bestimmten Jobs muss man sich ihnen natürlich beugen, aber wenn sich eine Obrigkeit schlecht benimmt, dann hat man auch das Recht, das zu sagen. Niemand ist von vornherein der Herr eines anderen: Das ist eine gegenseitige Abmachung, die sowohl vom Herrscher als auch vom Beherrschten eingehalten werden muss.

Dass Sie einer Schauspiel-Dynastie entstammen, ist kein Geheimnis. Sind Familien-Treffen im Hause Hörbiger, Orth, Obonya ein Mords-Theater? Oder ist der Beruf im Privaten tabu? Tabu ist die Schauspielerei nicht, aber man unterhält sich ganz natürlich und ohne Zwang darüber: Bei einer Familie von Autoverkäufern wird das ja auch nicht anders sein. (lacht) Aber es gibt dann glücklicherweise noch genügend andere Themen als unseren Beruf – wir reden auch über Orchideen und die Sterne, manchmal sogar über Kernphysik. Wir sind eigentlich eine ganz normale Familie – und wie alle anderen normalen Familien sind wir vollkommen durchgeknallt.

Sie standen die vergangenen vier Sommer als „Jedermann“ auf dem Domplatz. Scherzhaft haben Sie bei Ihrem Abschied gemeint, dass Sie aus dieser Zeit viele tolle Wetter-Handy-Apps mitgenommen haben. Was bleibt Ihnen sonst? Ich möchte diese ganze Phase nicht vergessen, weil sie einfach großartig und wunderschön war und ich es nach wie vor für sehr ehrenhaft halte, diese Rolle gespielt haben zu dürfen. Dazu kommt, dass mich das Publikum mit so viel Zuwendung überschüttet hat – das wird in meiner Biographie kleben bleiben. Wie bei jeder tollen Rolle, die ich gespielt habe, verabschiede ich mich auch vom „Jedermann“ mit einem lachenden und einem weinenden Auge – aber nach vier Jahren ist’s genug, dann braucht’s wieder Veränderung.

Ihr Vorgänger Nicholas Ofczarek hat einmal gemeint, dass Salzburg in der Festspiel-Zeit Disneyland gleicht. Ist man da irgendwie auch froh, wenn man nicht mehr die Mickey Maus spielen muss?

Ich hab’ die Festspielzeit immer als aberwitzige Mischung aus Musikantenstadl und großartiger Kunst empfunden. In meiner „Jedermann“-Phase hab’ ich von vornherein bei bestimmten Dingen nicht mitgemacht, weil sie außerhalb meiner Persönlichkeitsstruktur lagen und mir damit auch keinen Spaß machten. Den Kasperlcharakter, von dem viele Leute glauben und hoffen, dass man ihn erfüllt, hab’ ich explizit nicht bedient – man muss nicht überall mitspielen.

Wir leben in einer Zeit, in der Terrormeldungen an der Tagesordnung stehen und parallel dazu von populistischer Seite strategisch Angst geschürt wird. Wie schützt man sich da? Mit einem Maximum an Information: Aber man muss sich auch die Mühe machen, diese Informationen zu filtern – Demokratie bedeutet auch Mühe. Die wunderbare Andrea Breth, mit der ich viele Jahre zusammengearbeitet habe, hat einmal gesagt: „Man muss sich halt auch einmal Gedanken machen anstatt Abendbrot.“ Diesen klugen Satz sollten sich viele Menschen zu Herzen nehmen: vor allem jene, die permanent in sozialen Medien herumturnen und dort jeden Blödsinn posten, ohne über die Inhalte nachzudenken. Da wäre ein Innehalten durchaus angebracht. Aber die Wahl von Alexander Van der Bellen hat zuletzt ja aufgezeigt, dass in Österreich doch noch ein großes Maß an Intelligenz vorherrscht und es einen gesunden Avers gegen Populismus gibt. Hoffen wir, dass das so bleibt ...

Als FPÖ-Chef HC Strache im Sommer 2015 eine „Jedermann“-Vorstellung besuchte, stimmten die Musiker aus Protest die Internationale an. Die Festspiel-Leitung distanzierte sich in der Folge von dieser Aktion. Muss Kunst nicht auch politisch sein dürfen?

In meinen Augen war das der falsche Ort und falsche Anlass – und deshalb hab’ ich mich damals auch zusammen mit Sven-Eric Bechtolf von der Aktion distanziert. Wir leben in einer Demokratie und das bedeutet, dass einem Andersdenkenden ein Theaterbesuch gestattet sein muss. Dieses Recht muss auch für den FPÖ-Chef gelten. Wäre das Theater allerdings der letzte Rückzugsort für freie Meinungsäußerung, dann wäre jedes Aufbegehren erwünscht. Aber dann müsste man noch viel stärkere Aktionen setzen und nicht heimlich die Internationale spielen: Denn gemessen an dem, was Herr Strache und seine Populisten aufführen, ist das ja wirklich kleinmütig. Ich hab’ von dem Ganzen damals gar nichts mitgekriegt, weil ich so auf meine Rolle konzentriert war.

Den Part des „Jedermann“ übernimmt nun Tobias Moretti. Haben Sie einen Rat für Ihren Nachfolger parat? Ich würde es nicht wagen, einem Kollegen einen Rat mit auf den Weg zu geben. Außerdem braucht Tobias Moretti von mir keinen Rat – er kennt dieses Stück aus den verschiedensten Positionen und er wird sich dieser Rolle genauso nähern, wie er es für richtig hält. Und jeder Mann, der diesen „Jedermann“ spielt, sollte das auch genauso machen. Wünschen will ich ihm aber doch etwas: viel Spaß und toi, toi, toi.

Das Gespräch führte Christiane Fasching