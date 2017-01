Innsbruck – Gesundheit! Tirol kränkelt. Und in den allermeisten Familien gibt es auch dieser Tage mindestens ein Mitglied, das sich entweder verschnupft in die Arbeit oder Schule quält oder gleich ganz daheim bleiben muss. Grippewelle nennen die Medien das dann gerne. Und ihr Höhepunkt sollte dieser Tage erreicht sein, wie auch Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion erklärt. „Man kann nicht sagen, ob der Höhepunkt schon hinter uns liegt oder ob es in den nächsten ein bis zwei Wochen so weit ist.“

Klar sei, dass es derzeit sehr viele Menschen gibt, die krank sind. Wobei die Zahl der Influenza-Erkrankten gar nicht so viel höher ist als sonst. Es gibt aber sehr viele Menschen, die an einem grippalen Infekt leiden. Über 4650 Meldungen über Krankenstände gab es allein bei der Tiroler Gebietskrankenkasse. Eine Zahl, die man „fast verdoppeln“ müsse, wenn man in etwa wissen möchte, wie viele Menschen derzeit in Tirol krank sind. Denn natürlich haben die verschiedenen Erkrankungen auch sehr viele Kinder erwischt.

Noch vier bis sechs Wochen wird die Grippewelle anhalten, erklärt Luckner-Hornischer. Der Einfluss des Wetters ist sehr spekulativ. Die Viren werden durch die Kälte aber besser konserviert. Die Expertin rät auch weiterhin dazu, sich impfen zu lassen. „Die Welle wird noch einige Wochen andauern. Der Schutz der Impfung beginnt nach zehn Tagen“, sagt die Medizinerin. (mw)