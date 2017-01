Ein Schlüsselsatz aus dem vergangenen krisengebeutelten Jahr, der hängengeblieben ist, stammt aus dem Mund eines Kindes. Auf die Frage, ob denn viele Ausländer in seiner Schule seien, antwortete der Kleine: „Nein, bei uns gibt es nur Kinder.“

Als Mutter hat man viele Gelegenheiten, Kinder dabei zu beobachten, wie sie miteinander umgehen. Und genau das stimmt einen hoffnungsvoll. Denn die meisten Kinder denken nicht schwarz oder weiß, sie denken kunterbunt. Ob ihr Spielkamerad nun Horst, Emma oder Yksel heißt, ist ihnen egal. Sie unterscheiden nicht nach Herkunft und Hautfarbe. Wichtig ist, dass jemand da ist, der beim Fußball im Tor steht, der den Lego-Turm mit einem fertigbaut und der eine Runde mit dem Puppenwagen dreht. Auch wenn manchmal die Fetzen fliegen – beim Spielen sind alle gleich.

Optimisten könnten nun daraus folgenden Schluss ziehen: Die nächste Generation wird viel besser mit dem Thema Integration umgehen, als ihre Eltern oder Großeltern es tun. Es wird normal werden, dass sich Kulturen vermischen, dass Werte und Sprache weitergegeben werden. Dass man sich versteht und akzeptiert.

Die ehemalige First Lady, Michelle Obama, der das Kinder-Thema stets sehr am Herzen lag, hat in einem ihrer letzten Interviews einen Appell an die jungen Menschen gerichtet. Sie sagte, es werde immer ein Auf und Ab auf dieser Welt geben, aber die nächste Generation dürfe nur eines nicht verlieren, ihre Zuversicht.

Bleibt zu hoffen, dass uns ein Leben ohne Angst und Hass gelingen kann, dass Eltern von ihren Kindern lernen und dass die Waffen irgendwann schweigen. Vielleicht heißt es dann einmal auf die Frage, ob es viele Ausländer gibt: „Nein, bei uns gibt es nur Menschen“. (Nicole Strozzi)

Freiwillig für andere im Einsatz

Sich für andere einsetzen. Zeit, Hirnschmalz und Muskelkraft zur Verfügung stellen, ohne auch nur einen Cent als Gegenleistung zu erwarten: Für 46 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ab 15 Jahren ist das selbstverständlich. 3,3 Millionen Menschen leisten hierzulande freiwillig Arbeit. Zusätzlich zu Ausbildung, Job oder Haushalt. In Vereinen, Organisationen oder in Form gelebter Nachbarschaftshilfe. Und unbezahlt.

3,3 Millionen Freiwillige. Das ist eine Zahl, die Respekt verdient. Und die ein starkes Signal aussendet gegen die pessimistische Grundhaltung, die sich im Gefolge jüngster weltpolitischer Krisen breitmacht. Wenn es so vielen Menschen ein Anliegen ist, anderen beizustehen, darf man daraus Zuversicht schöpfen.

Allein 360.000 Landsleute engagieren sich als freiwillige Mitarbeiter im Katastrophenhilfs- und Rettungsdienst. Nachzulesen ist das, wie auch die übrigen Zahlen dieses Artikels, im 2. Freiwilligenbericht des Sozialministeriums (aus dem Jahr 2015). Ohne diese Schar an ehrenamtlichen Sanitätern und Feuerwehrmännern wäre die Versorgung der Bevölkerung rund um die Uhr schlicht unfinanzierbar.

Wer bei uns in eine Notlage gerät, schlägt telefonisch Alarm. Er darf sich sicher sein, dass eine kompetente Stelle rasch Hilfe vermittelt. Sehr oft erfolgt diese, etwa am Wochenende, Feiertag oder spätnachts, durch freiwillige Helfer, die ihre Freizeit dem Bereitschaftsdienst bei einer Blaulichtorganisation unterordnen.

Steigend ist auch die Motivation, in Bürgerinitiativen mitzuarbeiten. Gemeinsam wird an der Gestaltung der eigenen Gemeinde gearbeitet, frei nach dem Motto „Besser vorher mitreden statt nachher meckern“. Und natürlich kommen klassische Hobbyaktivitäten nicht zu kurz. Sportvereine verzeichnen prozentuell den größten Zulauf. Doch auch hier gilt: Ohne unbezahlte Helferleins würde dem Vereinsleben rasch die Luft ausgehen.

Du glückliches Österreich, mit all seinen begeisterungsfähigen Menschen! Die Zukunft kann kommen, nein, sie hat schon lange begonnen. (Markus Schramek)

Viele Ideen für die Zukunft

Hoffnung und Zukunft, diese Begriffe gehören zusammen. Und für beides braucht es kluge Köpfe, Denker, mutige Vorreiter, die auch wieder aufstehen, wenn es mal schlecht gelaufen ist, die sich nicht entmutigen lassen. Menschen, die nicht über einen Ist-Zustand jammern, sondern ihn ändern wollen. Die nicht jede Änderung verteufeln, Chancen erkennen und vor allem auch nutzen. Sie gründen Start-ups, allein in Tirol ca. 2700 pro Jahr. In ganz Österreich werden 10.000 Patente pro Jahr angemeldet.

Natürlich sind das weder alles nützliche Leistungen oder Produkte, die angeboten werden, noch durchwegs sinnvolle Erfindungen. Aber es zeigt, dass viel hervorgebracht wird, sich einiges tut.

Es macht Hoffnung, dass es viele Menschen mit guten Ideen gibt. Menschen, die sich Gedanken über Probleme machen. Die etwas erfinden, das anderen das Leben erleichtert. Die Initiativen starten, um zu helfen. Sich etwas in den Kopf setzen, daran glauben. Die heutzutage – auch durch das Internet mit Finanzierungsmodellen wie Crowdfunding, moderner Technik und Selbstvermarktung – Möglichkeiten haben, gute Ideen tatsächlich und eigenständig zu verwirklichen.

Auch, wenn es nicht jede Idee zu etwas wirklich Nützlichem bringt und es zweifellos auch viele Dinge gibt, die wohl niemand braucht. Auch wenn nur ein Bruchteil der guten Ideen umgesetzt wird: Die kreativen Menschen mit ihren Einfällen machen Hoffnung auf Lösungen – für banale Alltagsprobleme, für kleine und für große Probleme. Gegen Stillstand, für Bewegung. Denn das ist die Zukunft. Das macht Hoffnung. (Philipp Schwartze)

Tradition ist nicht altbacken

Tirol isch lei oans“, besungen von „Reimmichl“ Sebastian Rieger, zitiert von vielen. Gerade diese Einzigartigkeit lässt aber auf eine „g’schmackige“ Zukunft hoffen. Denn einheimische Spitzenköche wollen mit der eigenen Region punkten. Sie bemühen sich um kleine Produzenten im Land. Diese arbeiten jeden Tag schwer für Qualität und Köstlichkeiten. Wie sie verkocht werden, zeigt unter anderem das Buch „Das kulinarische Erbe der Alpen“, das längst ein Bestseller geworden ist. Tiroler Produkte und Spezialitäten sind gefragt und Bauernmärkte gut besucht. Alte Rezepte aus Großmutters Zeiten und traditionelle Speisen werden wieder gerne aufgegriffen. Es tut sich etwas im „Landl, im kloan“.

Immer weiter entfernt hergestellte und hergekarrte Fertigprodukte, größer werdende Umweltprobleme und der Zurückgang der Kochkultur lassen die Zukunft des Essens mitunter düster und dürr aussehen. Ein übermächtiger Gegner scheint in weltweit agierenden Multikonzernen, Restaurantketten und austauschbaren Imbißbuden gefunden zu sein. Deren Angebot für die Massen, immer gleich, selten einfallsreich. Einige Tiroler wappnen sich gegen den Einheitsbrei, besinnen sich ihrer Esskultur und bieten Tiroler Schmankerln nicht nur für kitschverliebte Touristen an.

Dabei muss es nicht immer Althergebrachtes sein. Gerade die Interpretation von Altem mit Neuem ist eine hohe, vielversprechende kulinarische Kunst. Wer in die Tradition eintaucht, um sie für zukünftige Generationen zu erhalten und zeitgemäß abzuwandeln, der gewinnt. nicht nur beim Geschmack.

Die erste Liedzeile von Reimmichl kennen die allermeisten. Eine der letzten sollte im Gedächtnis bleiben: „Wia des Landl isch koans!“ (Deborah Darnhofer)

Gemeinsam mehr erreichen

Nimm das, künstliche Intelligenz. Auch der Mensch wird immer intelligenter und schneidet bei IQ-Tests im Durchschnitt um über 30 Punkte besser ab als vor 100 Jahren. Es kann also gut sein, dass es bald „Klick“ macht und die meisten, die jetzt noch Angst haben vor der Zukunft, begreifen, welche Chancen sich durch neue Technologien bieten. In der Medizin könnten Nanoroboter in der Blutbahn die Gesundheit fördern. An Schulen pauken digitale Lernhilfen den Stoff durch und der Lehrer konzentriert sich aufs Zwischenmenschliche. Auf den Straßen fahren Roboterautos und der Insasse kann sich mit Wichtigerem beschäftigen, sei es Arbeit, Familie oder Freunde.

Zwar warnen helle Köpfe wie Stephen Hawking davor, dass die Künstliche Intelligenz eine der größten Gefahren für die Menschheit sein wird, doch man kann es auch positiver formulieren wie Microsoft-Chef Satya Nadella vor wenigen Tagen: Künstliche Intelligenz muss dem Menschen helfen, nicht ihn ersetzen. Es ist die Angst, in Zukunft nutzlos zu sein. Analysten rechnen regelmäßig aus, welche Berufsgruppen sich am meisten von der digitalen, der vierten industriellen Revolution, in Acht nehmen müssen. Das EU-Parlament hat vor wenigen Tagen übrigens einen Entwurf für ein Robotergesetz veröffentlicht, das helfen soll, die Technologie in die richtigen Bahnen zu lenken. Unter anderem wird thematisiert, was zu tun ist, wenn die „Künstliche Intelligenz die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen überflügeln sollte“.

Doch ein Blick in die Geschichte reicht, um zu erkennen, dass Hoffnung für die Zukunft besteht. In der Industrie 1.0 um 1800 unterstützten Maschinen die Arbeiten des Menschen; in der Industrie 2.0 kamen Autos und Elektrizität dazu; in der Industrie 3.0 übernahmen Computer das Rechnen: Geht es der Menschheit seit diesen drei Schritten besser oder schlechter?

Im Großen und Ganzen besser. Die digitale Revolution, die voll im Gang ist, könnte den Mensch noch weiter bringen. Die Arbeitswelt wird neu erfunden. Jobs verschwinden, andere neue entstehen. Der Roboter macht die Routineaufgaben und der Mensch hat Zeit für Kreativität. Er ist nicht länger nur der Lenker, er wird viel mehr zum Denker. (Matthias Christler)