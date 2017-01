Lang und zierlich wirkt das Flugzeug, in das an diesem 21. Jänner 1976 erstmals Passagiere einsteigen. Doch der Anblick täuscht, zerbrechlich ist der neue Flieger ganz und gar nicht: Mit zweifacher Schallgeschwindigkeit fliegen die beiden Concorde-Flugzeuge zeitgleich von Paris nach Rio bzw. London nach Bahrain. Sechs Jahre nach dem Erstflug des Prototyps können Passagiere in der Hälfte der üblichen Flugzeit zu ihren Zielen gelangen.

Niemand kommt an diesem Ereignis vorbei, die Zeitzeugen sind gespalten: Auf der einen Seite wird die Ikone des technischen Fortschritts gefeiert. Auf der anderen Seite ärgern sich Menschen über Lärm und Umweltverschmutzung.

Das jähe Ende des Donnerjets

Erst etwas später wird die britisch-französische Co-Produktion auch für Flüge in die USA zugelassen. Paris bzw. London – New York in dreieinhalb Stunden entwickelt sich in der Folge zur Stammroute. Tickets hin und retour kosten gern einmal 100.000 Schilling (7500 Euro), an Board nicht selten Promis wie Königin Elizabeth II. oder Paul McCartney. Nicht nur bei den Ticketpreisen muss man schlucken, auch die Betriebskosten sind durch den gigantischen Spritverbrauch hoch. Das Prestige-Objekt Frankreichs und Englands soll aber eigentlich trotzdem noch lange Fliegen.

Doch 27 Jahre später verhallt am 24. Oktober 2003 der letzte Überschallknall der Concorde, und hinterlässt eine Lücke: Bei besonders gestressten Geschäftsleuten, die schnell von Paris oder London über den „großen Teich“ nach New York wollen. Bei Luftfahrtbegeisterten. Und nicht zuletzt beim Event-Publikum, das einen Concorde-Flug als einmaliges Lebensereignis sieht. Besonders Letztere waren nicht selten an Bord – auch beim Unglücksflug am 25. Juli 2000, einem Charterflug einer Reederei mit Ziel New York. Ein verlorenes Teil einer zuvor gestarteten Maschine ließ einen Reifen der Concorde platzen, dessen Gummiteile den Überschalljet so weit beschädigten, dass er schließlich kurz nach dem Start in Paris abstürzte. Die hohen Betriebskosten sowie Lärm- und Umweltbelastung besiegeln drei Jahre später das Ende des zivilen Überschall-Luftverkehrs.

Airbus, die NASA und ein privates Start-up mit dem zum Überschallknall passenden Namen „Boom“ wollen das mit ihren konkurrierenden Projekten ändern. Damit könnte dieses Ende im Rückblick zum Anfang einer jahrzehntelangen Pause von Überschallflügen abgeschwächt werden.

Doch die Unterbrechung war möglicherweise zu lang: Die eigentlichen Zielgruppen haben sich neu arrangiert und andere Wege gefunden, meint der deutsche Luftfahrtexperte Cord Schellenberg. „Die Geschäftsreisenden mit dem nötigen Kleingeld sind inzwischen andere Wege gegangen. Die Superreichen haben sich eigene Flugzeuge gekauft, die etwas weniger Reichen Flugzeuge gemietet.“ In ein Überschall-Flugzeug, das im Gegensatz zum Privatjet nicht für seine Geräumigkeit bekannt ist, würden die wohl kaum wieder umsteigen. „Die Welt wartet nicht auf ein neues Überschallflugzeug“, drückt es Schellenberg deutlich aus. Stellt sich also die große Frage: Ist für die teuren Jets überhaupt ein Markt da, um sie wirtschaftlich zu betreiben?

Keine Concorde-Kopie

„Es gibt sicher einen Markt für Überschallflüge“, meint Martin Metzenbauer vom Luftfahrtportal Austrian Aviation Net. Doch reicht es nicht, eine bloße Kopie der Concorde anzufertigen. „Bei einer Neuentwicklung müssen die laufenden Kosten um einiges günstiger sein – das könnte man durch effizientere Triebwerke erreichen. Die Entwicklung ist aber mit entsprechenden Kosten verbunden.“

Geld, das wieder hereinbekommen werden muss. Schon zur Concorde hatten sich nach anfangs großem Interesse – auch aufgrund der Spritkosten – nur zwei Fluggesellschaften – British Airways und Air France – bekannt. „Die sind staatlich gefördert worden. Andere starke Airlines haben Nein gesagt, und das hat sich nicht geändert“, sagt Schellenberg.

Wer also sollte die neuen Flugzeuge kaufen? „In kleinsten Stückzahlen ist das etwas für Leute wie Milliardär Richard Branson, der Technik- und Luftfahrtinteresse hat und unternehmerisch etwas riskiert“, meint Schellenberg. Auch zu Red Bull, mit dem Flügel-Werbe-Slogan und der Begeisterung für Flugzeuge (Flying Bulls) würde so etwas ganz gut passen, spinnt Schellenberg den Gedanken über geeignete Interessenten weiter. „Aber ob da das Vermögen ausreicht?“ Schließlich müsse man dabei viel in den Sand setzen können.

Branson, Gründer der Fluglinie Virgin Atlantic, arbeitet dagegen bereits mit dem Start-up „Boom“ zusammen. „Er hat auch zehn Exemplare des 45-Sitzers bestellt“, weiß Metzenbauer. Bereits für 2020 sind damit leistbare Überschallflüge geplant, das Flugzeug soll sich zwischen großem Privatjet und kleinem Passagierflugzeug bewegen. „Damit kann man also zwei Märkte mit einer Entwicklung ansprechen, was vielleicht funktionieren könnte“, hält Metzenbauer dieses Projekt für das vielversprechendste. In den nächsten fünf bis zehn Jahren sei eine Serienreife aber unwahrscheinlich. Bei allen Projekten.

Leiser, grüner und günstiger

Die NASA hat hingegen den US-Rüstungskonzern Lockheed Martin mit dem Projekt eines leisen, umweltschonenden Überschalljets beauftragt – die „Supersonic Green Maschine“. Wie auch der „Boom“-Flieger soll der Überschallknall leiser sein, der Verbrauch deutlich geringer sein. Das Versuchsflugzeug soll im Jahr 2020 erste Tests durchführen.

Auch in Europa ist man nicht komplett tatenlos, was den Überschallflug angeht. Zusammen mit dem US-Unternehmen Aerion will Airbus einen Jet für ein Dutzend finanzkräftige Passagiere entwickeln, das die illustre Reisegruppe mit 19.300 Kilometern pro Stunde ans Ziel bringen soll.

Ziemlich langsam, in Anbetracht dessen, dass Airbus sich kürzlich auch Patente für ein Hyperschall-Flugzeug gesichert hat: 5500 Kilometer pro Stunde soll es einmal fliegen. Das wäre eine Geschwindigkeit, bei der die Fahrt zum Flughafen in vielen Fällen so lange dauern würde wie der dann einstündige Flug London – New York. „Das ist noch ganz weite Utopie“, stellt Metzenbauer fest. Grundsätzlich sei der Gedanke, in so einer Geschwindigkeit über den Atlantik zu fliegen, reizvoll. „Auf der anderen Seite nützen gerade Business-Passagiere die Zeit im Flugzeug ganz gerne, um einmal etwas Ruhe zu haben, nicht gestört zu werden, zu entspannen oder konzentriert zu arbeiten. Das geht transatlantisch in acht Stunden recht gut, bei Überschallflügen wird man dazu kaum Zeit haben.“

Der Schock und die Zukunft

Das bisherige Vakuum bei den Überschallflügen erklärt der deutsche Luftfahrt­experte Schellenberg auch mit der Stimmungslage nach dem Absturz. „Wenn so ein ausgereiftes Flugzeug abstürzt – durch Reifenteile, also durch Fremdkörper, etwas, das in der Luftfahrt ein vielbeachtetes Thema ist –, löst das einen Schock aus. Auch bei anderen Flugzeugen gibt es hier und da Zwischenfälle, aber die Concorde hat eine ganz andere Symbolik.“

In den 60ern sei die Technik-Euphorie auch einfach größer gewesen. Nachsatz: „Vor 25 Jahren hatte auch die Raumfahrt einen Hänger, inzwischen wird das wieder besser kommuniziert“, erinnert Schellenberg. „Das ist auch Moden unterworfen, und man kann nicht ausschließen, dass Überschallflüge wieder in Mode kommen“, ergänzt er mit Blick in die Zukunft. Noch ist also am Horizont kein neuer Überschalljet zu sehen – aber bei deren Geschwindigkeit heißt das nicht, dass nicht doch bald ein Exemplar über uns drüberbraust. (Philipp Schwartze)