Sie schmeicheln dem Hals und regulieren die Darmtätigkeit. Sie erleichtern das Abhusten von zähem Schleim und entkrampfen die Bronchien. Heilpflanzen.

Bei Grippe oder grippalem Infekt ist der Griff zu einem Antibiotikum dennoch oft der erste – und genau der falsche. Denn „rund 98 Prozent der Erkältungskrankheiten werden durch Viren ausgelöst“, sagt Hermann Stuppner, Leiter des Departments für Pharmakognosie am Institut für Pharmazie der Universität Innsbruck.

Wer erst gar keine echte Grippe aufschnappen will, lässt sich impfen. Wer schwer an ihr erkrankt, dem helfen Viro-statika. Um die Symptome zu lindern, gibt es aber auch eine ganze Reihe pflanzlicher Arzneimittel als wirksame Alternative zu unnützen Antibiotika. „Schnupfen, Halskratzen und trockener Husten sind in der Regel in sieben bis zehn Tagen ausgesessen. Mit pflanzlichen Mitteln kann man die Symptomatik verbessern“, erklärt der Experte. Als besonders effektiv haben sich Saponine, wie sie in Efeublättern enthalten sind, Polysaccharid-Schleime, die in Käsepappel, Eibisch und Spitzwegerich zu finden sind, oder ätherische Öle, die z. B. im Thymian und Eukalyptus vorkommen, herauskristallisiert. Es werden auch Heilpflanzen mit anderen Inhaltsstoffen eingesetzt, zu denen etwa der Sonnenhut und die Kap-Pelargonie gehören. Die jeweiligen Pflanzenprodukte müssen unterschiedlich zubereitet und eingenommen werden.

Wer sich als Patient für pflanzliche Arzneien interessiert, der soll sich im Klaren sein: „Evidenzbasierte Phytopharmaka – so heißen pflanzliche Arzneimittel fachsprachlich – sind keine Nahrungsergänzungsmittel und schon gar nicht Homöopathie-Produkte. Evidenzbasiert heißt, dass genug Daten da sind, um die Wirksamkeit des Arzneimittels beim Menschen zu beweisen“, erläutert der Experte.

Je nach Art der Zulassung unterscheidet man pflanzliche Arzneimittel, die unter dem Begriff „well established use“ vermarktet werden und solchen, die nach den gleichen Zulassungsverfahren bewertet werden wie chemisch definierte Arzneimittel. Erstere müssen seit mindestens zehn Jahren in der EU verwendet worden sein. In der Regel müssen gute Daten einer klinischen Studie vorliegen. Daneben gibt es noch traditionelle pflanzlichen Arzneien. Darunter fallen Pflanzen, die seit 30 Jahren in der EU gewohnheitsmäßig angewandt werden. Dafür braucht es keine klinischen Studien. „Nahrungsergänzungsmittel kann man dagegen problemlos auf den Markt bringen.“

Vor allem ältere Menschen und kleine Kinder sind anfällig für virale Erkrankungen. „Kleinkinder können bis zu zehnmal im Jahr eine Erkältung bekommen, durchschnittlich sind es vier bis fünf. Ihr Immunsystem ist noch nicht gut ausgeprägt, die kindliche Anatomie ist anders. Kinder sind eben keine kleinen Erwachsenen“, sagt Stuppner. So seien z. B. die Bronchien noch kleiner, der Schleim, der sich dort festsetzt, zäher als bei Erwachsenen, sagt Stuppner.

Die meisten Phytopharmaka sind für Kinder unter einem Jahr gar nicht geeignet, für Kleinkinder gibt es immer noch zu wenig klinische Studien. Bestimmte Phytopharmaka sind für Kinder auch überhaupt nicht geeignet. Pflanzliche Arzneimittel sind eben auch „richtige“ Medikamente und kein Fruchtsaft. (Theresa Mair)

Thymian

Thymol macht die Atemwege frei. Es ist ein Hauptbestandteil des ätherischen Öls des Thymians. „Thymol hat antibakterielle Eigenschaften, führt zu einer Entspannung der Bronchien, verflüssigt zähen Schleim und steigert die Aktivität der Flimmerhärchen, die für den Abtransport von Schleim und Bakterien zuständig sind“, erklärt Experte Hermann Stuppner.

Thymol kann unterschiedlich angewandt werden: Es kann eingenommen werden, es gibt aber auch Präparate, die dem Badewasser zugetropft werden, oder ätherisches Öl zum Inhalieren oder Einreiben. Ätherische Öle dürfen bei Kindern nicht im Gesicht angewandt werden, da es unter Umständen zu einer Verkrampfung der Stimmritze des Kehlkopfs kommen kann.

Sonnenhut

Echinacea stärkt das Immunsystem. Experte Stuppner empfiehlt, den Sonnenhut (Echinacea) beim ersten Anflug einer Erkältung und nicht länger als sechs Wochen einzunehmen. Darüber hinaus sei es nicht sinnvoll, das Immunsystem vorsorglich zu aktivieren. „Es gibt sehr viele klinische Studien, welche die Wirksamkeit von Echinacea belegen.“

Allerdings ist der Sonnenhut nicht für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen. Anders die Kap-Pelargonie (Kaloba): „Die Studienlage ist ausgezeichnet, auch bei Kindern.“ Die Kap-Pelargonie regt die Abwehrkräfte an. Cytokine werden freigesetzt, welche die Helferzellen des Immunsystems aktivieren. Sie wirkt sowohl antiviral als auch antibakteriell.

Eibisch

Eibisch ist ein Multitalent. Tee bzw. wässrige Extrakte aus Eibisch, Käsepappel (Malve) und Spitzwegerich enthalten Scheimpolysaccharide, die sich auf die Hustenrezeptoren im hinteren Rachenraum legen und daher Anfälle bei trockenem Husten vermindern. Das ist aber noch nicht alles: Die Schutzschicht legt sich auch auf die entzündete Magenschleimhaut bei Gastritis.

Außerdem haben die Schleime eine so genannte darmmodulierende Wirkung. Das heißt, dass sie wie z. B. Leinsamen sowohl bei Durchfall als auch bei Verstopfung die Verdauung wieder in Schuss bringen.

Efeublätter

Leichteres Abhusten mit Efeu: Saponine in Efeublättern wirken schleimlösend. Dieser Effekt sorgt bei Erkältungen dafür, dass Schleim flüssiger wird und der Bronchialmuskel sich entspannt. Dieselbe Wirkung wird auch den Wurzeln von Primeln zugeschrieben. Hustentropfen und -säfte, die Efeuextrakt enthalten, können Kindern ab einem Jahr verabreicht werden.

„Efeu-Saft selbst herzustellen, ist nicht empfehlenswert. Saponine können nämlich auch unerwünschte Wirkungen zur Folge haben. Deshalb sollte man auf Fertigpräparate und Zubereitungen aus der Apotheke zurückgreifen“, sagt Hermann Stuppner, Experte von der Uni Innsbruck