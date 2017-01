Von Hubert Daum

Tarrenz – In den letzten vier Jahren verfolgten die Tarrenzer wohl nie so akribisch den Wetterbericht wie in den letzten Tagen. Zu präsent ist noch die „Höchststrafe für eine Fasnacht“, die Imst im letzten Jahr mit Dauerregen erleben musste. Doch nun ist es meteorologisch amtlich: Die Tarrenzer Fasnacht wird am Sonntag von Sonnenschein begleitet.

Die „Tårreter Fåsnåcht“ startet den Reigen der drei „kleineren Fasnachten“ im heurigen Jahr, am 12. Feber folgt Wenns und weitere zwei Wochen später gehen die „Flitschelar“ in Sautens. Dass die Fasnacht im „Hexendorf“ überhaupt wieder auferstanden ist, war nicht eine Schnapsidee einiger uriger Tarrenzer, sondern es bedurfte einer Amtshandlung: In den 1960er-Jahren wurde der Gemeinderatsbeschluss von 1797 aufgehoben, welcher auch urkundlich belegt werden kann: „Der geachtete Herr Franz Kirschner zu Tarrenz als Gemeinde Vorsteher ist heute zur Obrigkeit beigekommen mit dem Anbringen, daß die Gemeinde zu Tarrenz bei jüngst abgehaltener Gemeindeversammlung wegen der leider schon längerer Zeit her selber Enden herrschenden Krankheit und sonst betrüblicher Zeit der einhelligen Schluss darin gefaßt worden, daß zu ewigen Zeiten der unanständige Mißbrauch des sogenannten Schemenlaufes abgestellt werde“ , heißt es darin. Obmann Marcus Wörle: „Der Virus ist nie ausgestorben. Bereits nach dem Zweiten Weltkrieg gab’s erste Anfänge mit der Labara.“ Ab Mitte der 60er-Jahre hätten sich auf Schloss Starkenberg die Hexen getroffen. Der erste große Umzug folgte im Jahre 1975.

Die Tarrenzer Fasnacht könnte allerdings noch heute „Alplerlauf“ heißen. Auf einem alten Foto des Volkskunstmuseums waren maskiert ein Hirte und eine Sennerin zu sehen. Dies inspirierte die Tarrenzer damals, als Hauptfigur die „Alpler“ zu kreieren. Diese konnten sich allerdings nicht nachhaltig durchsetzen. So wurden 1987 bei der Neugestaltung der Fasnacht die Alplerpärchen durch Roller und Scheller ersetzt.

Und diese werden – 20 „Paarle“ an der Zahl – am Sonntag mit dem Zwölfuhrläuten gemeinsam mit den rund 400 Aktiven aus der Tarrenzer Feuerwehrhalle stürmen und das Gurgltal mit dem „G’schall“, das dem Vertreiben des Winters dienen soll, erfüllen. Im Aussehen ähneln Roller und Scheller jenen aus Imst, Wenns oder Wald. Allerdings spielen sie laut Obmann Marcus Wörle in Tarrenz nicht die erste Geige: „Eine klassische Hauptfigur gibt es bei uns nicht.“ Auch nicht die erste Geige, sondern wirklich Geige spielen die „Geigenmaler“, eine Exklusivfigur in der Tarrenzer Fasnacht in Anlehnung an einen alten Brauch: Wenn ein Pärchen verlobt war und jemand einen anderen geheiratet hat, wurde dem „Stehengelassenen“ eine Geige gemalt und eine Sägemehlspur bis zum Wohnhaus gesät. Aber auch die Starkenberger sind mit ihrem Wagen fixer Bestandteil des Treibens, wie Waldmandln, Hexen mit „Hexennale“ und Hexenmusig, die Knüppler und Sackner, Bärentreiber und Bär, die Originale, Ochsenmusik und Labara.

Dutzende Fotografen werden bereits ab zehn Uhr beim Aufzug aus dem Hotel „Lamm“ die Straßen säumen. Nach dem „Schlusskroas“ um ca. 17 Uhr am Gemeindeamt verstummen die Schellen, die Larven werden abgenommen und ruhen wieder vier Jahre.