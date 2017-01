Von Theresa Mair

Innsbruck – Man stelle sich vor, dass der Albtraum Realität wird – ein Trauma. Etwa so: Die Nebelwand ist undurchdringlich, sodass man nicht einmal mehr die Hand vor Augen sieht. Geräusche kommen von hinten, werden immer lauter und bedrohlicher. Nichts wie weg, doch die Beine bewegen sich nicht. Ohnmacht und Angst beherrschen einen. Wer geträumt hat, reibt sich dann die Augen, steht auf und startet in den ganz normalen Alltag. Der schreckliche Traum ist maximal eine Erinnerung. Bei einem Trauma ist das anders: Eine „seelische Verletzung“ entsteht, wenn eine Stressreaktion in einer schlimmen Situation das Gehirn dermaßen blockiert, dass das Erlebte nicht adäquat verarbeitet werden kann.

„Traumatisierte Kinder haben diesen Traum real erlebt. Sie waren einmal in so einer Situation der Hilflosigkeit“, sagt Markus Assmann, Pflegeleiter an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, im Vorfeld des 3. Kongresses der Kinder- und Jugendpsychiatrie. 300 Teilnehmer werden sich in den nächsten zwei Tagen in Innsbruck zu Forschungserkenntnissen der Traumatherapie austauschen.

„Im Rahmen der Bremer Jugendstudie berichteten 20 bis 25 Prozent der Jugendlichen bis 18 Jahre, ein traumatisches Erlebnis gehabt zu haben. Bei den Erwachsenen sind es fast 50 Prozent“, verdeutlicht Klinikdirektorin Kathrin Sevecke die Relevanz des Themas. Dabei ginge es ihr darum, dass ein Trauma „nicht zur Modediagnose, aber auch nicht bagatellisiert wird“. Die unterschiedlichsten Erlebnisse können bei Kindern und Jugendlichen das Gefühl der Schutz- und Machtlosigkeit auslösen – vom Hundebiss über die längere Trennung von einer Bezugsperson bis hin zu körperlicher und sexueller Gewalt. „Man unterscheidet zwischen Naturkatastrophen und von Menschen hervorgerufenen Erlebnissen“, erklärt Sevecke. Das Alter und die eigenen Bewältigungsmechanismen spielten dabei eine wesentliche Rolle. Mitunter häge davon auch die Überwindbarkeit eines Traumas ab.

„Während es für ein Kleinkind traumatisierend sein kann, wenn es länger von den Eltern getrennt ist, macht das einem Jugendlichen vielleicht gar nicht so viel aus.“ Umgekehrt würde es bei Jugendlichen, die Zeuge eines Massakers geworden sind, eher mehr Eindruck hinterlassen als bei Kleinkindern, die noch gar nicht begriffen, was passiert. Darüber hinaus kämen nicht alle Patienten in erster Linie zur Traumaaufarbeitung in die Klinik. Depression, Essstörung und Sucht, die Borderline-Persönlichkeitsstörung können Folgeerkrankungen einer unbehandelten seelischen Wunde sein.

In der Behandlung gehe es zuerst darum herauszufinden, ob der junge Patient noch immer in Gefahr ist, und ihm einen dauerhaft sicheren Raum zu geben. Man wolle den Betroffenen „Realität anbieten und sie wieder bemächtigen, aus der Situation herauszugehen, selbst Entscheidungen zu treffen“, schildert Pflegeleiter Assmann.

Das brauche Zeit und sei auch herausfordernd für die Pflegenden. Aus dem Ohnmachtsgefühl entstünde auch Aggression. Die Kinder testen Grenzen aus, weisen Pflegende auch einmal zurück. „Wir müssen erkennen, was das Kind mit uns macht, und alle auf gleiche Art und Weise auf das Kind zugehen. Deshalb schulen wir auch im traumapädagogischen Bereich“, so der Experte. Denn in Begleitung ist der Weg aus dem Nebel bestimmt leichter zu gehen.