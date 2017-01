Es gibt ein exotisches Land von atemberaubender Schönheit, mit fröhlichen Menschen, noch dazu tief in der Tradition verwurzelt. Ein friedliches Land, in dem man die deprimierende Weltlage vergessen kann. Besagtes Wunderland – wer hätte das gedacht – das heißt Tirol!

Diese Heimatfilm-Idylle beschreibt die französische Tageszeitung Le Figaro. Wer in einem Land lebt, in dem andere Urlaub machen, wird wohl zwangsläufig „betriebsblind“. Immerhin hat niemand Geringerer als CNN Innsbruck auf Platz fünf der heißesten Urlaubsziele 2013 in Europa gewählt. Im übertragenen Sinne, versteht sich.

Dem renommieren Reiseführer Lonely Planet machen die Tiroler Berge Lust aufs Jodeln, im Winter brausen die Skifahrer die feinsten Pisten Europas hinunter, während im Sommer die Täler von Volksmusik erfüllt sind. Bei mehr als viereinhalb Millionen Nächtigungen im bisherigen Tiroler Winter muss an der Schwärmerei schon etwas dran sein. Und Beim Wühlen in Reiseberichten in Internet und Kiosk hat sich die TT ein Bild davon gemacht, wie die Tiroler von den anderen gesehen werden.

Eines vorweg: Es lebe das liebevolle Klischee! „Wer ein echter Tiroler ist, der spielt auch ein Instrument – der Rest Zither“, diagnostiziert etwa das aktuelle Barbara-Magazin aus Deutschland so humorvoll wie die bekannte Herausgeberin, Barbara Schöneberger. Stimmt, werden diejenigen nun stolz in sich hineingrinsen, die gerade noch ein „Alle meine Entlein“ aus dem Xylophon herausklopfen können.

Was man noch so von sich erfährt: „Der Tiroler ist ein Patriot und trägt Landestracht.“ Kaum ein Bericht kommt ohne Lederhose, Dirndl und Filzhut aus, selbst wenn nur hervorgehoben wird, dass die freundlichen Rezeptionistinnen mindestens einmal pro Woche Dirndl tragen. Der Figaro wiederum formuliert es etwas subtiler und lobt die Tirolerleut, „die in einer uniformen Welt, sie selber bleiben“, im Gleichklang mit der Natur leben und vor Kuhglockenkulisse die Felder so bestellen wie einst die Vorfahren vor hundert Jahren. All die Mädchen mit Dutt und löchrigen Jeans sowie die Männer mit Hipster-Bärten auf den Innsbrucker Straßen müssen demzufolge Touristen sein.

Nachhilfe in Sachkunde.

Die Abhandlung, die ausgedruckt knapp neun Seiten umfasst, gibt aber selbst für Eingeborene eine beeindruckende Auffrischung des Sachkunde-Unterrichts her. Interessantes Tirol-Wissen ist auch in anderen ausführlichen Reisegeschichten aus Italien und Spanien zu finden.

Wer, der nicht zufällig Reiseführer ist, hat schon aus dem Stegreif parat, wie viele Pfeifen die Heldenorgel hat (4958) oder der erste Spar-Supermarkt Österreichs (1954) eröffnet hat? All das ist in dem Artikel „Kufstein, la perla del Tirolo austriaca“ auf dem italienischen Portal quotidiano.net nachzulesen. Im Reiseportal der italienischen La Repubblica erfährt man, dass der Alpenzoo der höchstgelegene Tierpark Europas ist.

Die spanische El Mundo wagt sich außerdem an eine Charakterstudie. Der Tiroler könne die extrovertierten Spanier vor den Kopf stoßen, liest man da. „Wenn man ihnen eine Frage stellt oder Zweifel anbringt, können sie sogar ruppig sein.“ Eine scheinbar so harmlose Frage, was jemand tun könne, der nicht an die Essenszeiten der Innsbrucker gewöhnt sei, würde mit einem knappen „sich anpassen“ abgetan. Mal ehrlich, so abwegig ist die Einschätzung bei aller Gastfreundschaft nicht.

Auffällig ist, dass wir gefühlt die sportlichsten Menschen der Welt sind. Vom Wandern bis zum Skifahren gehört für die Tirol-Besucher die körperliche Ertüchtigung dazu. Doch es scheint sich ein Gegenstrom zu entwickeln. Eine britische-Besucherin schreibt im Mirror, dass das Après-Ski-Theater auch für jene geöffnet ist, die vor dem Trinken nicht Ski fahren möchten. Vor dem Schnaps müsse man sich auch nicht fürchten, der sei durchaus genießbar, beruhigt sie.

Zu guter Letzt steuert die französische Le Télégramme noch ein differenzierteres Tirol-Bild bei: „Nein, die Tiroler gehen nicht in Lederhosen spazieren. Heidi war auch schon lange nicht mehr am Berg bei ihrem Großvater.“ Wir Tiroler stünden mit den Füßen fest im 21 Jahrhundert. Es gebe dort sogar Elektroautos und Sonnenkollektoren. Danke Télégramme. PS: Heidi ist auf dem Weg in die Schweiz. (Theresa Mair)