Innsbruck - Die Kritik an Donald Trumps restriktiver Einwanderungspolitik ist groß. Politiker, Künstler, ganz normale Menschen aus aller Welt stemmen sich auf Twitter mit Worten und Aktionen gegen den vom amerikanischen Präsidenten verfügten Einreisebann für Bürger aus sieben, vorwiegend muslimisch geprägten Ländern. Auch ein Teil der Werbebranche springt auf die gewaltige Welle der Kritik mit auf, wie der vom amerikanischen Brauerei-Riesen Budweiser kürzlich veröffentlichte Super-Bowl-Werbespot zeigt.

Im Schiff, über den rauen atlantischen Ozean reist ein Mann seinem Traum entgegen: Amerika. Der Werbespot zeigt Adolphus Busch, Immigrant aus Böhmen und einer der Gründer der Brauereidynastie Anheuser-Busch und der Marke Budweiser. Auf See verletzt sich Busch in der Werbung am Auge und wird vom Mann der seine Wunde näht gefragt, warum er eigentlich Deutschland verlassen hätte. "Um Bier zu brauen", lautet die knappe Antwort.

Um etwas zu tun, zu schaffen, zu machen also - den amerikanischen Traum zu leben. Auf den Straßen des Landes der unbegrenzten Möglichkeit angekommen, wird Busch in dem Werbespot aber von einigen heftig beschimpft. "Geh wieder nach Hause", schreit ihn ein Mann entgegen und rempelt ihn an. Er gibt aber nicht auf und verfolgt, mit typisch amerikanischem Pathos inszeniert, weiter seinen Traum.

"When nothing stops your Dream"



Appellieren will der Werbespot wohl an das US-amerikanische Selbstverständnis als das Land der Einwanderer und endet mit den Worten: „When nothing stops your Dream".

Der vorab auf YouTube veröffentlichte Clip wurde bereits 2,4 Millionen Mal angeklickt (Stand Dienstagnachmittag). Über die Fernsehbildschirme flimmert er am kommenden Sonntag, während der 51. Ausgabe des Super Bowls, dem Finale der National Football League (NFL). (TT.com, bfk)