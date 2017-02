Wenn es passiert, dann passiert es. Schutz gibt es keinen. Ein Sturz, bei dem man mit abgespreizten Daumen unglücklich aufschlägt, kann ausreichen und das innere Seitenband am Daumengrundgelenk reißt. Da diese Verletzung sehr häufig beim Wintersport passiert, ist sie weitläufig auch als „Skidaumen“ bekannt.

„Vorbeugen kann man eigentlich nicht, weil das Abspreizen des Daumens beim Hinfallen im Reflex passiert oder weil er in der Schlaufe des Skistocks hängenbleibt“, sagt Christian Druml, Oberarzt in der Abteilung für Unfallchirurgie im Bezirkskrankenhaus Reutte. Wenn der Unfall aber passiert ist, müsse gehandelt werden.

Das heißt zuallererst: kühlen, damit die Schwellung zurückgeht. Druckschmerz, aber vor allem Kraftverlust und ein instabiler Pinzettengriff – sodass man kaum einen Stift halten kann – zeigen einen Skidaumen an. „Man hat das Gefühl, der Daumen klappt weg.“

Wenn der Daumen nicht versorgt wird, bleibe er instabil, was zu Schmerzen und einer großen Beeinträchtigung im Alltags- und Berufsleben führe. „Der Knochen reibt sich viel mehr ab und es kommt zu einer frühen Gelenksarthrose. Der Sinn einer Operation ist, das zu verhindern. Uns ist natürlich lieber, wenn der Patient sofort zum Arzt geht“, sagt Druml, der im BKH Reutte jährlich etwa 30 bis 40 Skidaumen sieht. Manche würden aber auch abwarten und erst nach einigen Tagen, wenn es permanent weh tut, ins Krankenhaus gehen.

Dort wird ein Röntgenbild angefertigt, um das Ausmaß der Verletzung abzuklären. Da ein Bänderriss auf dem Bild aber häufig übersehen werde, empfehle sich eine zusätzliche Ultraschalluntersuchung. Bei Teilrissen müsse dann der Daumen mit einem Gips oder einer Schiene ruhig gestellt werden, bis es von selbst geheilt ist.

„Das komplett gerissene Seitenband rutscht meist unter eine Muskelsehne hindurch und kann so nicht mehr anwachsen, dann muss man operieren“, schildert Druml die Vorgehensweise.

Während man früher noch Löcher in den Knochen gebohrt und das Band durchgeschlungen habe, werde heutzutage in Reutte nur noch die moderne Variante angewandt: Die Chirurgen fixieren das Band mit kleinen Ankern am Knochen. „Das sind im Prinzip kleine Dübel, mit denen das Band in den Knochen geschraubt wird.“

Der Patient bekommt eine Spritze in die Achselhöhle, die für die Dauer der etwa 20- bis 30-minütigen Operation den Unterarm betäubt. Im Idealfall kann er sogar am selben Tag wieder nach Hause gehen. Geduld ist aber dennoch gefragt. „Nach der OP bekommen die Patienten für drei Wochen eine Schiene, dann kann man langsam mit Physiotherapie starten, wobei das je nach Krankenhaus anders gehandhabt wird.“ Mit der Hilfe der Therapeuten baut der Betroffene wieder Kraft im Daumen auf und der freie Bewegungsumfang wird wiederhergestellt. Dafür müsse der Patient z. B. mit Knetmasse üben. In ganz seltenen Ausnahmefällen seien auch Koordinationsübungen notwendig. Außerdem wirke eine Physiotherapie störenden Vernarbungen und Verwachsungen entgegen.

„Bei einem normalen Heilungsverlauf kann eine gute Stabilität erreicht werden, sodass die volle Funktion des Daumens wiederhergestellt ist“, sagt Druml. Auch Skifahren ist dann wieder möglich. Bleibt nur zu hoffen, dass man nicht wieder fällt. (Theresa Mair)