Ein graziler Dartpfeil in der Hand, der blinkende Automat in unmittelbarer Nähe und doch scheint die Entfernung so groß. Links und rechts piepst und leuchtet es. Denn die Tiroler Dartspieler, die sich am Montag im Innsbrucker Vereinslokal des „DC wild 5 Tirol“ versammelt haben, sind ganz in ihrem Element. Sie punkten, was die blau-roten Scheiben hergeben. Alle trainieren sie für die Tiroler Meisterschaft, die an diesem Wochenende in der Landeshauptstadt stattfindet.

Es sieht mühelos, so entspannt aus. Die Spieler, allesamt Ranglisten-Gewinner, Meister und Europameister, stehen vor der Scheibe, am Begrenzungsstreifen, der die Distanz zur Scheibe kennzeichnet, und werfen munter darauf los. Die Pfeile landen genau dort, wo sie sollen. Wieder und wieder klingelt es und die eingeblendeten Zahlen werden allmählich weniger.

„Beim Dartspielen gibt es mehrere Varianten. Bei den Turnieren wird meist ‚501 Double Out‘ gespielt“, erklärt René Kapferer. Der 42-jährige Kaminkehrer ist Obmann des Tiroler Dartsportverbandes und gerade österreichischer Vizemeister geworden. 501 Punkte müssen von der Scheibe geschossen werden. Bunte Felder kennzeichnen Punkte von 1 bis 20. Einige kleine Felder verdoppeln oder verdreifachen die getroffene Punktezahl. Der innerste Kreis, das Bulls­eye, bedeutet 50 Punkte. Doch das wird zu Beginn des Spiels selten angepeilt.

Zunächst gilt es die 20, 19 und 18 zu treffen – und das tun Kapferer und seine Kollegen in überragender Manier. Drei Pfeile darf jeder auf die Scheibe abfeuern, dann kommt der Gegner dran. Der letzte Punktewert muss bei dieser Turnier-Variante mit einer verdoppelten Zahl egalisiert werden. Wer zuerst 0 Punkte erreicht, hat gewonnen. Was Kapferer und Kollegen in wenigen Minuten gelingt, ist für einen selbst außer Reichweite. Die Pfeile prallen ab oder landen nicht dort, wo sie hin sollen. Die Zahl am Automaten will nicht weniger werden. Die Spieler lachen auf.

„Nicht an die Scheibe denken“

„Du musst dich hinstellen und dein eigenes Spiel aufbauen. Du darfst nicht an die Scheibe und Punkte denken. Die Hand gerade und aus dem Ellbogen werfen“, meint Daniel Danler. Der 23-Jährige ist amtierender Tiroler Meister und weiß, wie es geht. Er spielt seit sechs Jahren und hat sein Downhill-Rennrad nach mehreren Unfällen gegen Dartpfeile getauscht. Die erreichen präzise ihr Ziel.

Die Scheibe scheint für Laien unüberwindbar. Die Pfeile sollen darin steckenbleiben oder auch nur den Sensor auslösen, tun es aber nicht. Weitere Tipps gibt es von Danler und seinen fokussierten Kollegen keine. „Vergiss es! Weiterüben“, meinen sie. Das klingt brutaler, als es gemeint ist. Bei den Dartspielern geht es familiär und locker zu. Neben den Punktetreffern zählt für sie das Treffen mit Gleichgesinnten und mit dem ein oder anderen Gläschen. Konkurrenzdenken gibt es nur während des Spiels am Automaten. Die Turniere werden in Tirol auf Plastikscheiben gespielt, der Automat errechnet die Punkte. Mit den althergebrachten Sisalscheiben und Stahlpfeilen wird nicht mehr so oft gespielt.

Mit den Pfeilen mit den Plastikspitzen in der Hand geht es weiter. Freude am Spiel sei das Wichtigste, ergänzen die Wurfexperten. Dies macht sich trotz der mickrigen Punkteausbeute erstaunlich schnell bemerkbar. Ein Suchtfaktor ist auch dabei. Das können die Experten bestätigen. Kapferer spielte schon einmal fünf Stunden täglich, Danler zwei Stunden vor der Frühschicht und zwei Stunden danach. Alle haben sie Sisalscheiben zuhause hängen.

Doch allein würde es keinen Spaß machen. Im Vereinslokal sei es viel lustiger. So wird eben dort zwei-, dreimal in der Woche gespielt. Ebenso viele Versuche liegen längst hinter einem. Der Erfolg? Mäßig. „Es ist viel Kopfsache und viel Emotion dabei. Du musst dich konzentrieren und ruhig bleiben“, meint Daniela Prantl (47). Das Dart-Urgestein spielt seit 25 Jahren. Sie ist mehrfache Tiroler Meisterin, dreifache Ranglisten-Erste und Team-Europameisterin geworden. Hochdekoriert also, wie einige andere Tiroler Dartgrößen auch. „Die Dichte ist heutzutage enorm“, sagt Prantl. „Das Level steigert sich stetig.“ Die Anfängerin steht auf dem untersten.

Ein Mentaltrainer wäre etwas und acht Stunden Zeit am Tag, um zu üben, so wie es die englischen Profis haben. Seit deren Turniere groß im Fernsehen vermarktet werden, ist das Interesse am Dartsport europaweit gestiegen. In Tirol – „von Ried bis Kundl, vom Brenner bis nach Osttirol“ – gibt es derzeit 29 Vereine mit 460 Spielern in Ligen, die wie jene im Fußball aufgebaut sind. Der „DC Unicorn“ aus Kundl spielt in der Bundesliga. Das Alter ist keine Grenze. „Unsere jüngsten Spieler beginnen schon im Alter von acht Jahren, die ältesten Spieler sind über 60 Jahre alt“, berichtet Kapferer. Derzeit plagen ihn allerdings Nachwuchssorgen. „Gute Spieler haben aufgehört, weniger Junge kommen nach.“ Außerdem ist Dart in Österreich keine anerkannte Sportart. Danler, der auch im Vorstand aktiv ist, bleibt jedoch optimistisch und erkennt einen Aufwärtstrend. „Du hast deine Höhen und Tiefen, nur durch das kannst du auch wachsen.“

Ziel und Scheibe haben die Dartspieler fest im Blick. Alle fiebern der Tiroler Meisterschaft entgegen. Kapferer, Danler und Prantl wollen um den Meistertitel kämpfen. Und die Redakteurin? Irgendwann die dreifache 20 treffen. (Deborah Darnhofer)