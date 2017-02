Bertrand Piccard besuchte erstmals das Ötztal. In der Nähe des Gurgler Ferners, wo sein Großvater vor über 85 Jahren mit einem Stratosphären-Ballon notgelandet war, erzählt der Schweizer Pionier von seinen Zielen.

Welchen Einfluss hatten Ihr Vater und Großvater auf Ihren Werdegang? Sie haben mich inspiriert, neue Dinge zu entdecken und zu tun. Ich bin Psychiater geworden, weil ich mehr über den Menschen herausfinden wollte. Neues zu entdecken, war immer Teil von mir. Als Kind durfte ich alles fragen, tat es auch und war ein Albtraum für meine Lehrer.

Sind das Ihre drei Töchter auch? Nicht für mich. Sie stellen viele Fragen und ich liebe das. Ich will, dass sie Entdecker sind. Heute ist das Ziel von Pionieren, eine bessere Lebensqualität auf der Erde zu ermöglichen. Es gibt viel zu tun, gegen Armut, für Menschenrechte, Bildung, Gesundheit und Umweltschutz.

Würden Sie Ihren Kindern auch gefährliche Grenzgänge erlauben? Sie müssen dann darauf vorbereitet sein. In meiner Familie sind wir Entdecker, keine Teufelskerle. Als Entdecker kann man interessante Dinge im Leben machen.

Wie Ihr Solar-Flug. Was war das beim Abschluss im Juli für ein Gefühl? Erleichterung, weil es so eine lange, schwierige Zeit war, mit so vielen Rückschlägen. Ich habe 15 Jahre meines Lebens dafür gearbeitet. Ich war nicht sicher, ob wir es schaffen. Ich habe es gehofft.

Vermissen Sie diese Zeit? Natürlich ist da ein wenig Wehmut. Das Team war fantastisch und ich habe es geliebt, dieses Flugzeug zu fliegen. Aber ich vermisse die ganzen Probleme nicht.

An welchem Moment hatten Sie Angst, das Projekt könnte scheitern? Als auf Hawaii die Batterien überhitzt sind und wir neun Monate festhingen. Ich musste mehr Geld auftreiben, Andrè (Borschberg, 2. Pilot, Anm.) das Flugzeug reparieren. Schon als wir das Flugzeug bauten, brach einer der Flügel bei Tests am Boden. Das waren Krisen, aus denen man lernen musste.

Was geht da oben bei solch einem Flug in einem Menschen vor? Ich wusste, dass es schon jemand getan hätte, wenn es einfach wäre. Ich habe das bei meinem Vater und bei den Astronauten, die ich als Kind traf, gesehen. Es war keine Überraschung. Man braucht Beharrlichkeit. Wenn du ein Pionier bist, öffnest du neue Wege, niemand kann dir helfen. Du musst dich auf deine Kreativität verlassen. Was ich daran liebe, ist, du verlässt die Komfortzone. Man entdeckt nicht nur neue Welten, sondern auch sich selbst. Als ich in der Nacht mitten über dem Ozean alleine im Cockpit war, dachte ich: Perfekt, ich habe mich noch nie so gut gefühlt.

Muss man für solche Grenzerfahrungen eigentlich verrückt sein? Wirklich verrückt ist, in seinen Gewohnheiten zu leben, in einer Welt zu leben, die eine Million Tonnen Öl pro Stunde verbrennt, die Umwelt verschmutzt, Kriege beginnt, arme Leute zurücklässt. Aber immer weiter an Limits zu gehen, das ist nicht verrückt, das ist das Leben. Ich wollte erneuerbare Energien demonstrieren. Andere haben andere Ziele – ihre Kinder zur Schule zu schicken, eine neue Sprache zu lernen, einen neuen Job. Wir brauchen Ziele und Träume. Man sollte fehlende Weiterentwicklung nicht akzeptieren.

Was bedeutet der Erfolg des Solar Impulse Projekts für die Zukunft? Saubere Energie kann das unmöglich Geglaubte erreichen. Wenn man Tag und Nacht ohne einen Tropfen Treibstoff um die Welt fliegen kann, dann kann dieselbe Technik unsere Welt sauberer machen.

Glauben Sie, es sind jetzt mehr Menschen von Solarenergie überzeugt? Ich war sehr glücklich, wie viele Menschen das Projekt weltweit verfolgt und diese Demonstration der Technik verstanden haben. Wir müssen in diese neuen Technologien vertrauen. Mein Großvater hat 1942 bereits geschrieben, dass wir Solarenergie für Flugzeuge nutzen müssen. Beim Fliegen habe ich daran gedacht.

Was war in Ihrem Leben bislang die größte Herausforderung? Jedes Mal wenn ich vor einer Herausforderung stand, dachte ich, es sei die größte meines Lebens. Und wenn ich sie gemeistert hatte, dachte ich, okay, ich kann mehr. Mit 16 war es, meine Höhenangst mit Drachenfliegen zu überwinden. Dann mit diesem Kunstflug zu erlernen, den Atlantik mit einem Ballon zu überfliegen und einmal um die ganze Welt zu fliegen, das ohne Sprit zu schaffen. Jetzt gerade ist es, 1000 profitable und effiziente Lösungen gegen den Klimawandel zu finden.

Was haben Sie noch vor? Ich möchte noch ins All. Auch wenn 550 Menschen da schon waren, wäre es eine fantastische Erfahrung.

Was entgegnen Sie Leuten, die sagen, etwas ist nicht möglich? Viele denken, etwas ist nicht möglich, weil es noch niemand getan hat. Das sollte Motivation sein, es zu tun.

Sie würden gerne mit Trump sprechen. Was würden Sie ihm sagen? Wenn er Amerika wieder großartig machen will, muss er Wachstum stimulieren. Wenn er Profit für die Industrie will, muss er die Märkte suchen, die am vielversprechendsten sind – saubere und erneuerbare Energien. Wenn er darauf setzt, bringt es Wohlstand für sein Land.

Glauben Sie, dass die Welt besser ist, wenn Ihre Töchter in Ihrem Alter sind? Das wissen wir nicht. Es ist sehr gut möglich, dass weiterhin nicht genug getan wird. Wenn die Temperatur der Atmosphäre weiter steigt, wird Methan aus Permafrost-Böden freigesetzt. Methan ist zehnmal schlimmer als CO2. In 20 Jahren könnten wir ein komplettes Desaster haben. Wir müssen etwas tun und zwar schnell. Deshalb suche ich nach 1000 Lösungen gegen den Klimawandel, damit wir dagegen ein Werkzeug haben.

Das Interview führte Philipp Schwartze