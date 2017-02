Innsbruck – Lieber ein erfrischendes Glas Wasser oder ein kräftiger Schluck von der picksüßen Limo? Wenn Kinder das gefragt werden, ist bei den meisten die Antwort eindeutig. Das stellte die Österreichische Diabetes Gesellschaft (ÖDG) erneut klar, obwohl ihr Präsident, Hermann Toplak von der Med-Uni Graz, gestern auf einige Fortschritte in der Diskussion über zu viel Zucker in Lebensmitteln verwies: 2016 forderte die Weltgesundheitsorganisation eine Zuckersteuer im Kampf gegen Fettleibigkeit. Eine Studie aus Tirol ließ mit der alarmierenden Zahl aufhorchen, dass fast jeder dritte 14-Jährige übergewichtig oder sogar adipös sei; nicht zuletzt wegen dieser Studie hat der Lebensmittelkonzern Spar angekündigt, den Zucker in Eigenmarken zu reduzieren.

Trotz allem sei mehr als die Hälfte aller Österreicher übergewichtig, und der Anteil steige jährlich, sagte Toplak. „Zucker ist pure Energie und wir nehmen viel zu viel Energie auf, die wir nicht verbrennen, da wir uns nicht genug bewegen.“ Mit Zucker gesüßte Lebensmittel, die laut ÖDG einen Großteil der angebotenen Speisen und Getränke ausmachen, führen bekanntermaßen zu Übergewicht und Insulinresistenz – eine Vorstufe des Typ 2 Diabetes.

Die Diabetes Gesellschaft lobte einerseits „den aktuellen Diskurs über die Reduktion von Zucker in Lebensmitteln“, warnte aber andererseits vor den unterschätzten Gefahren speziell bei Kindern: „In der Zeit, in der sich der persönliche Geschmack bildet, werden Kindern mit Lebensmitteln konfrontiert, die mehr Zucker enthalten, als ihnen gut tut, und sie erwarten dann von jeder weiteren Nahrung und jedem weiteren Getränk die gleiche Zuckerüberdosis.“ Kurz gesagt: Kinder werden von klein auf auf Süßes konditioniert.

Besonders stark betroffen seien Kinder aus einkommensschwachen Familien, ergänzt Toplak, der zuckerreduzierte und zugleich leistbare Lebensmittel fordert: „Es darf nicht nur um hippe Lifestyle-Lebensmittel gehen, denn die freie Wahl zwischen Zuckerbomben und zuckerreduzierten Produkten hat leider viel zu oft nur der, der sich auch die zuckerreduzierte Variante leisten kann.“

Das gesunde Angebot alleine reicht nicht, die Kinder müssen darüber aufgeklärt werden, was Zucker anrichten und wie gesunde Ernährung aussehen kann.

Das Vorsorgeinstitut Sipcan, das gemeinsam mit dem Landesschulrat die Tirol-Studie durchführte, hat einen „Trink- und Jausenführerschein“ für Kinder, Eltern und Lehrer entwickelt. „Die gute Nachricht ist: Mit solchen Methoden kann das Verhalten von Jugendlichen positiv beeinflusst werden“, ist Internist und Sipcan-Vorstand Friedrich Hoppichler überzeugt. Sein Kollege von der Diabetes Gesellschaft, Hermann Toplak, pflichtet ihm bei: „Schrittweise Reduzierungen haben den Vorteil, dass sich die Geschmacksnerven daran gewöhnen.“ Und im besten Fall will das Kind dann von sich aus das Wasser trinken und nicht die picksüße Limo. (TT)