Müde, schwere Beine, geschwollene Knöchel oder ein lästiges Spannungsgefühl sind Folge einer Überlastung der Venen. Lassen zudem Besenreiser und Krampfadern die Beine alles andere als munter aussehen, dann ist es Zeit, die Beine hochzulagern und sich eine Strategie zurechtzulegen. „Es wird häufig die Frage gestellt, wie früh man handeln soll. Je früher, desto besser. Schmerzen, Aufwand und Kosten sind geringer“, erläutert der Innsbrucker Gefäßchirurg Edgar Raschenberger. Nicht weniger häufig ist die Frage, ob elastische Beinvenen eine Frage der Gesundheit oder der Schönheit sind. „Hier führe ich den Vergleich mit der Zahngesundheit an“, erklärt Raschenberger weiter. Zähne werden heute gepflegt und im Falle sofort saniert. Zwischen 20 und 40 Prozent der Erwachsenen leiden an Krampfadern (Varizen). Frauen sind infolge von Hormonschwankungen (Schwangerschaft) anfälliger als Männer. Wie Raschenberger zusammenfasst „überwiegen aber schwere Fälle von Krampfadern bei Männern“.

Während Arterien die Organe und das Gewebe mit Sauerstoff- und nährstoffreichem Blut versorgen, sind Venen für den Rücktransport des verbrauchten Blutes zum Herzen zuständig. Dabei sind Venen dünnwandiger und dienen auch als Blutspeicher. Sind sie überfordert, können Besenreiser und Krampfadern entstehen. Raschenberger: „Einfach gesagt, ist eine Krampfader eine kranke Ader, in der das Blut nicht zum Herzen, sondern in die verkehrte Richtung fließt und den Druck auf gesunde Venen erhöht. Besenreiser sind mikroskopisch kleine Blutgefäße, die durch Überdruck ausgedehnt und sichtbar wurden. Besenreiser sind ein Anzeichen von Venenleiden.“

Wie der Venenspezialist ausführt, liegen die Ursachen in einem Zusammenspiel von Faktoren: Erdanziehungskraft, Überdruck im Gewebe durch Asymmetrien des Bewegungsapparates, Bewegungsmangel, langes Sitzen und Stehen sowie Schwangerschaften. Krampfadern und Venenleiden entwickeln sich langsam, verschlimmern sich aber, wenn sie nicht behandelt werden. Venenentzündung, offenes Bein und akute Blutung können die Folge sein.

Unser Lebensstil unterstützt uns dabei, die Venen funktionstüchtig zu halten. Dazu gehören gesunde Ernährung, ausreichend Wasser trinken, Regeneration, Bewegung und vieles mehr, was sich in den Begriff Wellness packen lässt.

Dass sich in der Venengesundheit einiges tut, beobachtet der Venenspezialist an der zurückgehenden Behandlung von offenen Beinen. „Vor 30 Jahren litten ein bis zwei Prozent der in den Praxen und Ambulanzen betreuten Patienten an einem offenen Bein. Heute sind es in Tirol weniger als 0,3 Prozent. Insgesamt sind die Operationszahlen rückgängig, einerseits, weil die Patienten viel früher ärztlichen Rat einholen, andererseits, weil mit Verödungstechniken immer bessere Ergebnisse erzielt werden und es gelingt, Patienten krampfaderfrei zu machen.“

Veröden oder operieren?

Beim Veröden wird mit einer hauchdünnen Nadel eine Art Venenkleber ins Gefäß eingebracht. Der Effekt: Das Gefäß zieht sich zusammen und verklebt. Da in keine Richtung mehr Blut fließt, werden die gesunden Venen entlastet. Raschenberger empfiehlt, nach der Verödung ein paar Tage einen Kompressionsstrumpf zu tragen. Am selben Tag sind die Patienten meist fit.

Hat eine Krampfader nahezu den Durchmesser der angrenzenden tiefen Leitvene, steht eine Operation an. Mit einer Sonde gesteuerte Verschlusstechniken und Entfernungsverfahren werden in Tirol gleichermaßen angewandt. Bei der operativen Entfernung der Krampfader (Voll- oder Teilnarkose) wird die Vene isoliert aus ihrer Hülle gezogen. „Die neuen Techniken haben den Vorteil, dass die Patienten kaum bluten“, erklärt Raschenberger. Die Krankenkassen übernehmen Leistungen bei Stamm- und Seitenastvarikosen. Auch hier ist am darauf folgenden Tag bereits ein Spaziergang angesagt, Sport nach einer Woche. Nach sechs Wochen beginnt die Nachbehandlung in Form Restvarikose, welche halbjährlich bis zur Krampfadernfreiheit wiederholt wird. (Sabine Strobl)