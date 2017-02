An Maria Theresia kommt heuer niemand vorbei. Es wird ihr Jahr, posthum. Eine Schau an gleich vier Standorten in Wien und Umgebung beleuchtet die Regentschaft der Habsburgerin (www.mariatheresia2017.at). Der ORF hat Stationen des Lebens am Hof aufwändig nachverfilmt (zu sehen im Frühjahr). Denn 1717, vor 300 Jahren, ist die österreichische Monarchin in Wien auf die Welt gekommen. Von 1740 bis zu ihrem Tod im Jahr 1780 war sie einflussreiche Strategin, Kriegsherrin, aufgeklärte Herrscherin. Sie galt als große Reformerin, modernisierte Verwaltung und Militär und führte die Schulpflicht ein (hier ist Applaus angebracht, kein Murren oder eine sonstige Unmutsäußerung). Und sie war 16-fache Mutter: fünf Söhne, elf Töchter; sechs Kinder starben früh.

Aber Stopp! Das hier soll keine trockene Geschichtseinheit der Marke „Gääähn!“ werden. Denn Maria Theresia hat zuhauf Spuren hinterlassen. Diese machen Geschichte lebendig. Auch in Innsbruck.

Die Maria-Theresien-Straße, so benannt seit 1873, kennt jeder: Annasäule, Shoppen, Flanieren zu jeder Tages- und Nachtzeit. Doch es gibt viel mehr zu entdecken als eine chice Straße. Hilfreich ist es, wenn man jemanden zur Seite hat, der einem die Augen öffnet. Dankenswerterweise erklären sich drei fachkundige Damen bereit, mit der TT auf Maria Theresias Spuren zu wandeln. Die Touristen-Guides Renate Ursprunger und Angelika Schafferer sowie Viktoria Hammer, Vizechefin der Innsbrucker Hofburg, nehmen uns unter ihre Fittiche. Die Anekdoten über die Kaiserin gehen den Dreien nicht so schnell aus.

Von wegen Kaiserin. Viktoria räumt gleich mit einem weit verbreiteten Irrtum auf, als wir die Prunktreppe in der Hofburg emporsteigen: „Maria Theresia war eigentlich gar keine Kaiserin.“ Schüchterne Einwände, wonach sie doch stets als „Kaiserin“ tituliert wird, hört die Hofburg-Insiderin nicht zum ersten Mal. „Ihr Gemahl wurde als Franz I. Stephan zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gewählt und gekrönt. Als seine Ehefrau wurde Maria Theresia dann halt mit ,Kaiserin‘ angesprochen. Das ist so, wie wenn jemand zur Frau Doktorin mutiert, weil der Mann ein Doktor ist.“

Doch Titel sind nicht alles, damals wie heute. Franz Stephans Kaiserwürde brachte ihm kaum politischen Einfluss. Jene Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches, die ihn zum Kaiser machten, regierten ihre Lande zwischen dem heutigen Deutschland und Italien nämlich selbstständig.

Maria Theresia konnte in Sachen Macht dagegen aus dem Vollen schöpfen. Sie war Erzherzogin von Österreich sowie Königin von Ungarn und Böhmen. Möglich wurde das erst durch einen Kunstgriff. Aber lassen wir Viktoria sprechen: „Maria Theresias Vater, Kaiser Karl VI., hatte keinen Sohn. Durch die so genannte Pragmatische Sanktion wurde es möglich, dass ihm mit Maria Theresia ein weiblicher Nachkome als Regentin nachfolgen konnte, wenn auch ohne Kaiserwürde.“

Inzwischen sind wir im Sterbezimmer Franz Stephans in der Hofburg angekommen. Denn der zweite und letzte Tirol-Aufenthalt Maria Theresias nahm eine dramatische Wende. Am 18. August 1765 hauchte der Kaiser in Innsbruck völlig unerwartet und im Alter von nur 56 Jahren sein Leben aus. „Herzinfarkt oder Schlaganfall war die Todesursache“, berichtet Stadtführerin Renate.

Der Tod ereilte den Monarchen bei den Hochzeitsfeierlichkeiten seines Sohnes Erzherzog Leopold und der spanischen Infantin Maria Ludovica. Diese Festivität mit Hunderten Gästen erstreckte sich über 14 Tage und war entsprechend aufwändig und teuer. Sie wurde in Innsbruck veranstaltet, um das ferne Tirol stärker an das Wiener Habsburgerhaus zu binden. „Eine besonders starke Beziehung zu Tirol hatte Maria Theresia nicht“, betont Angelika.

Die Beziehung der „Kaiserin“ zu ihrem Mann war da vergleichsweise unendlich tiefer, ja nachgerade hingebungsvoll. Es ist ein viel strapazierter Vergleich, doch in diesem Fall bringt er es auf den Punkt: Mit dem Tod ihres innig geliebten Gemahls fiel für die Regentin die Sonne vom Himmel. „Sie schnitt sich die Haare ab, trug nur noch Schwarz“, weiß Angelika.

Trauerarbeit in der Hofburg

Zu Ehren des Verstorbenen ließ Maria Theresia die Innsbrucker Hofburg optisch verändern. Das Sterbezimmer wurde in eine Kapelle umgewandelt, mit einer Pietà aus Alabaster und einem schwarz eingefassten Altar, einem Sarg ähnlich.

Dem Riesensaal verordnete Maria Theresia eine neue Aufmachung. Sie gab lebensgroße Porträts ihrer 16 Kinder in Auftrag und kleidete damit die Wände dieses prachtvollen Festsaals aus. Die großformatigen Gemälde griechischer Heldenfiguren, die Namensgeber des Riesensaals, mussten weichen. Für den Geschmack Maria Theresias zeigten diese Darstellungen ohnehin zu viel nackte Haut. Mit ihrem Bestreben, den Riesensaal in Familiensaal umzubenennen, scheiterte die Herrscherin allerdings. Riesensaal heißt der Saal bis heute.

Ende 1765 gründete die Witwe schließlich das Adelige Damenstift, das heute noch in den Räumen oberhalb des Stiftskellers in unmittelbarer Nähe der Hofburg besteht. „Es ist ein Betorden, wie sie damals häufig gestiftet wurden“, erläutert Viktoria. „Seine Aufgabe war und ist es, die Erinnerung an Franz Stephan hochzuhalten.“ Ganz in der Trauerfarbe Schwarz gehalten ist die Kleidung dieses Ordens, dem aktuell aber nur noch wenige Stiftsdamen angehören.

Spuren unter freiem Himmel

Flankiert von Renate und Angelika, geht die Spurensuche im Freien weiter. Am Eingang zur Altstadt heißt es „Kopf hoch!“ im wörtlichen Sinn: Auf einer Hausfassade links, Blickrichtung Goldenes Dachl, ist ein Gemälde jenes Vorstadttores zu sehen, das bis ins so ereignisreiche Jahr 1765 den Zugang ins Zentrum Innsbrucks sicherte.

„Für die kaiserliche Hochzeit mitsamt Gefolge war dieses Tor zu schmal“, verdeutlicht Renate. Was also tun? Abreißen, einfach so! Das Material des Stadttores landete etwas weiter südlich. Es wurde für den Bau der Triumphpforte verwendet, eines Monumentalbaus, der sich damals außerhalb der Stadt befand, während er heute zentral, am südlichen Ende der Maria-Theresien-Straße, in die Höhe ragt.

Die Triumphpforte wurde zu Ehren des Hochzeitspaares Leopold und Maria Ludovica errichtet. Die Brautleute sind auf der Südseite der Pforte im Profil abgebildet. Aber auch das Drama um Franz Stephan ist auf dem – 1765 begonnenen und 1775 vollendeten – Bauwerk nachgestellt, auf zwei riesigen Medaillons ganz oben auf dem Dach. Auf dem südlichen Medaillon sind die Eheleute Franz Stephan und Maria Theresia zu sehen, einträchtig Seite an Seite und erhaben. Die Nordseite zeigt den Kaiser ohne seine Frau. Zu ihm hat sich der Sensenmann gesellt.

Vorbeihastenden Passanten bleiben solche Details verborgen. Was schade ist. Ähnliches gilt für das Haus Maria-Theresien-Straße Nummer 22. Darauf ist die Kaiserin in jungen Jahren porträtiert. Wobei: Kaiserin war Maria Theresia ja gar keine, wie wir jetzt wissen. (Markus Schramek)