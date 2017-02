Zärtlich hält Judith Sotriffer sie in den Händen, schaut ihr zufrieden ins Gesicht und hockt sie dann wieder in den Kasten zu den anderen. „Gell, du musst noch ein bissl reifen“, sagt sie sanft zu der Puppe mit der langen Nase. Die Puppenschnitzerin erinnert an eine weibliche Version des gutmütigen Gepetto, der Pinocchio im Märchen Leben eingehaucht hat.

Verschnupft und mit fiebrigen Augen steht Sotriffer in ihrer Werkstatt in St. Ulrich in Gröden und holt ihre Puppen hervor. Da sind Hampelmänner, Stehaufmännchen, kleine Teufel und Fatschenkinder. Jedes Spielzeug hat seine Geschichte. Doch tatsächlich zu neuem Leben erweckt hat sie die traditionelle Grödner Holzpuppe mit ihren beweglichen dünnen Armen und Beinen, den blauen Augen, schwarzen Haaren und rotem Mund. Ab dem 17. Jahrhundert wurde sie im Tal gebaut und von den Südtiroler Kaufleuten auf Märkten in alle Welt verkauft. Von Amsterdam gelangte die Puppe als „Dutch Doll“ in die USA, bis sie nach 1930 in Vergessenheit geriet. Die 50-Jährige, die schon mit 14 ihre Leidenschaft für die Bildhauerei entdeckt hat, hat den Weg der Grödner Holzpuppe recherchiert und baut sie in 100 Arbeitsschritten nach. Wenn sie mit den Puppen spricht und mit ihrer Begeisterung die Zuhörer in den Bann zieht, scheint sie zu vergessen, dass sie eigentlich ins Bett gehört. Die Puppenmami versichert aber, dass sie „die Verantwortung abgibt“, wenn sie eine ihrer Schöpfungen verkauft.

Ein paar Meter höher, genau genommen auf 2410 Metern – das Zentrum von St. Ulrich liegt auf 1236 Metern – wohnt und arbeitet noch ein Selbermacher. Markus Prinoth hat sich in der Sofie-Hütte, einer der 16 Hütten im Seceda-Skigebiet einen Traum erfüllt und dort nicht nur einen exklusiven Weinkeller eingerichtet. Nach Experimenten mit Heuschnaps hat Prinoth, dessen Mutter Sofie als erste Wirtin der Hütte den Namen gab, auch seinen eigenen Gin entwickelt. Den 8025er, dessen Name die Seehöhe der Hütte im Längenmaß Fuß bezeichnet, serviert er in der Höhe mit aromatischen Wacholderbeeren. „Die habe ich selber mit Freunden hier in den Dolomiten gesammelt“, steht Prinoth für die Regionalität der Produkte.

Das für Skihütten doch exotische Getränk kommt offensichtlich gut an bei den Gästen. Die Sofie-Hütte ist um 15 Uhr gesteckt voll und der ein oder andere „Genussskifahrer“ gönnt sich ein Glas des Selbstgebrannten – Flirtvergnügen inklusive, wie man so hört. Man tut gut daran, die Ski zu schultern und mit der letzten Bahn hinunter ins mondäne St. Ulrich mit seinen Spitzenhotels zu fahren. Wer im Grödner Winter sporteln will, muss sich sowieso nicht die Bretter anschnallen, es geht auch mit dem Fahrrad. Mit mangelnder Schneesicherheit hat das nichts zu tun, 98 Prozent der Pisten sind auch bei spärlichem Schneefall mit Kunstschnee präpariert und darauf fährt es sich auch mit den so genannten Fatbikes – Mountainbikes mit dicken Gummireifen – ausgezeichnet die Pisten hinab. Vor allem: Wenn man die Fahrtechnik noch nicht ganz intus hat, fällt man weich.

In Wolkenstein, bei einer Sonnenaufgangsfahrt mit der Dantercepies-Bahn, lässt sich das auf noch menschenleerer Piste vortrefflich ausprobieren. Einziger Minuspunkt: Die Kälte. Bei minus 13 Grad beschleicht einen ein mulmiges Gefühl, wenn die Finger um die angezogenen Bremsen einfrieren und man bockstarr im Sattel sitzt. Mit drei Guides für drei Frauen geht aber alles glatt und es gelingen sogar ein paar zögerliche Kurven. Spätestens an der Talstation, wo sich die Skifahrer am Lift anstellen, kann man sich angesichts der erstaunten „Wie verrückt muss man sein?“-Blicke ein breites Grinsen nicht mehr verkneifen. Die Weiterfahrt ins Langental entlang der Loipe ist dagegen richtig richtig gemütlich. Wer dann vom Ausprobieren genug hat, kann wie Judith Sotriffer künstlerisch, in Gröden auch sportlich, auf Altbewährtes setzen, ohne sich je zu langweilen, z. B. beim Rodeln. Von der Raschötz Alm führt die mit sechs Kilometern längste Rodelbahn der Dolomiten kurvenreich und rasant ins Tal. Das Beste daran: Dank der Standseilbahn bleibt einem das Hinaufziehen des Schlittens erspart. Mit einer atemberaubenden Aussicht vom Naturpark Puez-Geisler auf die Dolomiten im Süden sowie die Tiroler Gletscher im Norden heimst man die Belohnung trotzdem ein. (Theresa Mair)