Von Nicole Strozzi

Innsbruck — Es braucht keine großen Worte, um die Liebe zu umschreiben. Es braucht nur ein Symbol: das Herz. Es ist ein Sinnbild der Liebe. Eine Metapher für Gefühl und körperliche Reaktionen. Vertraue auf dein Herz. Es kommt von Herzen. Das Herz schlägt bis zum Hals. Jemand hat sein Herz verloren. Das Herz ist gebrochen ...

Kein anderes Organ ist derart emotional besetzt wie jener Muskel, der sich hinter dem Brustbein im Bereich der zweiten bis fünften Rippe befindet und dafür sorgt, dass Blut durch unseren Körper gepumpt wird und uns mit Sauerstoff versorgt.

Kommt dieser Rhythmus durcheinander, gerät unser Herz in Turbulenzen, es klopft, flattert, stolpert oder schmerzt. Die Auslöser sind vielfältig. Auch die Liebe kann der „Täter" sein. „Angst, Anstrengung und Verliebtsein sind aus medizinischer Sicht ähnliche Zustände. Es handelt sich dabei um eine biochemische Stresssituation. Der Körper wird in Alarmbereitschaft gesetzt und schüttet Botenstoffe wie Adrenalin aus", erklärt Ursula Köllensperger, Belegärztin im Sanatorium Kettenbrücke und niedergelassene Internistin in Innsbruck.

Durch die Ausschüttung der Hormone werden die Herzkranzgefäße verengt, das Herz schlägt schneller. Der Puls rast, der Blutdruck steigt, die Atmung erhöht sich, die Hände werden feucht.

Es kommt in Folge zu Herzklopfen oder zu Herzflattern, ein Zustand, der einer Herz-Rhythmus-Störung ähnelt. Der Unterschied zu Angstreaktionen: In Verbindung mit dem Cocktail aus Glückshormonen wie z. B. Serotonin und Dopamin, die ausgeschüttet werden, erleben Verliebte den Zustand als positiv.

Schmetterlinge im Bauch Dafür sind Dopamin und das "Verliebtheitshormon" Phenylethylamin verantwortlich. Es löst erotisches Interesse aus. Dopamin sorgt zusätzlich dafür, dass sich Menschen Fremden gegenüber mehr öffnen als sonst.

Das Herz gilt als Sitz der Gefühle. Da in der Liebe aber nicht alles immer rosarot verläuft, kennen viele leider auch das Gegenteil von Verliebtsein: den Herzschmerz oder, noch bitterer, das gebrochene Herz.

Bereits seit Anfang der 1990er-Jahre befassen sich Kardiologen mit dem so genannten „Gebrochenen-Herz-Syndrom" oder „Broken-Heart-Syndrom", das als akutes Krankheitsbild anerkannt ist. „Es handelt sich dabei um eine Funktionsstörung des Herzmuskels, bedingt durch emotionale Belastungen wie Trennung, schweren Verlusten oder monatelangen Streitigkeiten, die zur Freisetzung von Stresshormonen führen", erklärt Köllensperger.

Bindung Forscher wiesen bei nordamerikanischen Präriewühlmäusen nach, dass sie das Bindungshormon Oxytocin regelmäßig ausschütten — und ein Leben lang zusammenbleiben. Nordamerikanische Bergwühlmäuse machen das nicht — und wechseln ihre Partner.

Patienten kommen mit ähnlichen Symptomen in die Praxis wie bei einem Infarkt: Das Herz krampft sich zusammen, die Brust schmerzt, über längere Zeit besteht ein massiver Druck. „Am EKG ist zu sehen, dass die Herzkranzgefäße verengt sind", erklärt die Ärztin.

Im Unterschied zu einem Infarkt sind die Gefäße aber nicht beschädigt und die Adern nicht verschlossen. Betroffen sind übrigens häufiger Frauen als Männer. Warum das so ist, weiß man nicht genau.

Küssen Die Lust darauf entsteht durch das Zusammenspiel vieler Hormone. Die Pulsfrequenz steigt, der Stoffwechsel verbessert sich. Vielküsser könnten dadurch weniger anfällig für Bluthochdruck und Depressionen sein.

Der Verlauf des Gebrochenen-Herz-Syndroms sei, so Köllensperger, aber günstig. Die Schädigung des Herzmuskels heilt normalerweise ab. Medikamente oder Versuche der Entspannung sollen helfen, das gebrochene Herz wieder zu „kitten".

Und dennoch sind die Ängste, die Patienten verspüren, nicht unbegründet. Die Redewendungen „Jemand stirbt an gebrochenem Herzen" und „sich etwas zu Herzen nehmen" kommen nicht von ungefähr. „Bei herzkranken Menschen können Stressmomente tatsächlich zu einem Herzinfarkt führen", weiß die Ärztin. Jede Art von Herzschmerz gehört deshalb abgeklärt und soll ernst genommen werden.

Sehnsucht Das "Glückshormon" Serotonin, hat bei Verliebten eine paradoxe Wirkung: Der Spiegel sinkt ab. Es ist der gleiche Effekt, der bei Drogensüchtigen zu beobachten ist (u. a. Entzugserscheinungen).

„Das Herz ist unser Motor", sagt die Internistin. Und außerdem unglaublich intelligent. Es beginnt im Mutterleib zu schlagen, noch ehe sich das Gehirn eines Embryos entwickelt. Über Nervenbahnen ist es untrennbar mit dem Hirn verbunden und besitzt angeblich über 40.000 Gehirnzellen. Forscher des HeartMath Instituts in Kalifornien fanden sogar heraus, dass das Herz Informationen 200.000-mal schneller auswertet und verarbeitet als unser Verstand. Auch wenn dieser manchmal etwas anderes sagt, ist es daher wohl durchaus die richtige Entscheidung, manchmal seinem Herzen zu folgen.