Von Deborah Darnhofer

Innsbruck, Wien – Seit Jahrzehnten behält er seine (Kasten-)Form. Auch heute büßt er nichts von seiner Festigkeit ein – ganz im Gegenteil. Fleischkäse hält sich erstaunlich lange und erfolgreich. „Er ist ein unglaubliches Erfolgsprodukt“, meint der deutsche Kulturanthropologe Gunther Hirschfelder von der Universität Regensburg. Auch die seit den 1990er-Jahren existierende Gesundheitswelle könne ihm nichts anhaben.

In Innsbruck widmet sich seit Kurzem ein Lokal ganz dem Fleischkäse. „Von morgens bis abends wird er gerne verzehrt. Er ist gut, einfach und bodenständig“, berichtet George Neuner vom „Jedermanns“-Imbiss, der auch ausgefallene Varianten wie Käse-Speck, Spinat oder Tomaten-Mozzarella anbietet. In Tirol werde er am liebsten klassisch mit einer Semmel und etwas Senf vertilgt. Obwohl ihn mittlerweile alle Bevölkerungsschichten konsumieren, hat er mit seinem Ruf als billiges Essen bisweilen zu kämpfen – und das seit seinen Anfängen.

Fleischkäse – oder Leberkäse, wie vor allem im Osten Österreichs und in Bayern gesagt wird– entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zunächst galt er als „Arme-Leute-Essen“.

Schon vorher dürfte es ähnliche so genannte Brühwurstprodukte gegeben haben. Denn breiige Speisen waren vor 200 bis 150 Jahren weit verbreitet, weiß Ingrid Haslinger, Geschichtskennerin und Konsulentin vom Kuratorium „Kulinarisches Erbe Österreich“. „Zur damaligen Zeit hatten die Menschen sehr schlechte Zähne.“ Weiches Essen stand deshalb viel auf dem Speiseplan. Der Fleischkäse dürfte laut ihr von feinen französischen Pasteten inspiriert worden sein. Käse enthält das Produkt erst in neuesten Varianten. Das Wort bezieht sich nicht auf den heute bekannten Käse, sondern auf eine „kompakte Masse“, erklärt Haslinger, „wie es auch Quittenkäse oder Erdäpfelkäse gibt“. Trotz seiner attraktiven Form blieb er lange Zeit ein Nischenprodukt. Fleisch allgemein war im 19. Jahrhundert Mangelware, ergänzt Hirschfelder.

Durch die Industrialisierung und zunehmende Verstädterung stieg dann der Fleischkonsum. Die Professionalisierung der Metzger und die Weiterentwicklung des Kutters formten den Fleischkäse zu einem modernen Massenprodukt, das nun als schneller Imbiss dient.

„Der Außer-Haus-Verzehr weitet sich seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts permanent aus“, sagt der bayerische Kulturanthropologe. Hier komme es zu einem unförmigen Paradoxon: Durch das Aufkommen von Burger, Asia-Gerichten, Döner sowie gesundem und vegetarischem Essen wäre für den traditionellen Fleischkäse eigentlich kein Platz, mutmaßt er. „Doch wir sehen das Gegenteil. Die Alltagspraxis ist eine andere, Leberkäse wird viel gegessen“, berichtet Hirschfelder. Dies könne er an seinen Studierenden in Regensburg tagtäglich beobachten.

Der eckige Imbiss fristet dennoch ein Schattendasein. „Wir reden über gesundes Essen, aber nicht über Fleischkäse“, erklärt Hirschfelder. Was ihn trotz Vorbehalten so beliebt macht, seien Preis, Geschmack und Konsistenz. Für wenig Geld bekomme man viel Kalorien. Außerdem sei der Geschmack „stark standardisiert, salzig und nicht zu fettig. Gerade unter Stress tendieren Menschen zu vertrautem Essen.“

Ein weiterer Vorteil sei das „Mundgefühl“, das Fleischkäse durch seine weiche Konsistenz hervorruft. „Glibbermoleküle, deren Struktur an Muttermilch erinnert, sorgen für eine angenehme Kaumasse im Mund. Das scheint den Geschmack vieler zu treffen.“ Für Hirschfelder ist der Fleischkäse daher ein „großes Wunder der Esskultur“. Außer Form gerät er wohl nie.