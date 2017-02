Welchen Tipp soll man nun im Starthaus beherzigen? „Es gibt nur Vollgas“, sagte Hans Knauß bei der Startnummernauslosung. „Zu viel Ehrgeiz wird bestraft“, meinte Hermann Maier. Ein letzter prüfender Blick auf die Skibindung, die Skischuhe sind so eng zugeschnallt wie nie. Der Startrichter nickt fordernd und los geht das Abenteuer durch den Stangenwald. Die Ideallinie zu finden, ist nicht die einzige Herausforderung beim Audi quattro Ski Cup in Kitzbühel, bei dem sich Amateurskifahrer beweisen können. Der Riesentorlauf auf der „Ochsalm“-Piste, die beim Hahnenkamm-Weltcuprennen offiziell zum Einfahren benutzt wird, hat ihre Tücken. Eisige Übergänge, enge Kombinationen – und kurz vor dem Ziel lädt der Kurs dann doch zum Attackieren ein. „Hätte ich doch besser besichtigt“, ärgern sich viele der Hobby-Herminators im Ziel. Zum Glück gibt’s ja einen zweiten Lauf.

Hans Knauß steht am Start und lächelt verschmitzt. Mit seinem gelben Anorak und der Aufschrift „PRO“ ist er Riesentorlauf-Experte, Stimmungskanone, Motivator und natürlich Kamerafahrer und Kommentator in Personalunion. Gemeinsam mit Moderator Stefan Steinacher beäugt er jeden Läufer. „Eine beherzte Fahrt“, heißt es bei jenen, die mit den Toren förmlich auf Tuchfühlung gehen. Mit der Zeit gibt die Piste nach und eine „schöne runde Linie“ wird gefordert. „Oh, jetzt hat sie sich vom Ski befreit“, sagt Knauß mitfühlend, nachdem eine Läuferin stürzte.

Knauß hat’s auch mit 46 drauf

Der Kontrast für Hans Knauß, der nach dem Audi-Cup direkt zur Ski-WM nach St. Moritz reiste, muss enorm gewesen sein. Für den Schladminger Fan-Liebling, der bei der WM in Vail

Beaver Creek 1999 Super-G-Gold um eine Hundertstel und bei der WM in St. Moritz 2003 Gold im Riesentorlauf um drei Hundertstel verpasst hatte, war die Bestzeit (21,60 Sekunden) als Vorläufer nur Formsache. Der Autor dieser Zeilen benötigte 35,56 Sekunden, da ging sich für Knauß derweil fast ein Einkehrschwung aus. Ob das an der Glücksnummer im Hotel liegt? „Bei meinem Kitzbühel-Sieg 1999 hatte ich auch die Zimmernummer 302“, sagt der Steirer mit einem breiten Grinser. Abergläubisch sei der siebenfache Weltcup-Sieger aber nicht. „Nur eines: Ich ziehe immer den rechten vor dem linken Skischuh an. Das hat aber mit den Kreuzschmerzen zu tun“, feixt der 46-Jährige und blickt wieder auf die Piste. Als er Startnummer 70 erblickt, überschlagen sich Knauß und Moderator Stefan Steinacher förmlich mit Lob: Raphael Sperrer, sechsfacher Rallye-Staatsmeister aus Oberösterreich, ist an der Reihe und gibt sich auch auf der Skipiste keine Blöße. Knauß: „Ein begnadeter Skifahrer“, aber „nur“ Rang 15. Wie dünn muss die Luft erst im Ski-Weltcup sein ...

„Mir ist es enorm wichtig, den Leuten den Rennsport näherzubringen“, sagt TV-Experte Knauß, der auch bei der WM in St. Moritz als Kamera-Pisten-Blitz überzeugte. „Beim Audi quattro Ski Cup hat jedermann die Möglichkeit, hautnah zu spüren und zu erleben, wie sich das anfühlt“, erzählt Knauß und meint zufrieden: „Ich merke, den Leuten taugt das voll!“ Auch wenn es „nur“ über die rote Piste und nicht über Teile der „Streif“-Abfahrt geht. Das Weltcup-Flair in Kitzbühel ist spürbar. Sei es, weil viele der Teilnehmer im offiziellen ÖSV-Teamquartier Kitzhof mit Blick auf den Ganslernhang untergebracht sind, sei es, weil man bei der Auffahrt auf den Hahnenkamm die Gondel von Jean-Claude Killy erwischt. Jener Franzose, der 1967 bei der Weltcup-Premiere in Kitzbühel sowohl Abfahrt als auch Slalom gewonnen hat. Und wenn man am Abend vor dem Rennen in der „Streifalm“ von Hermann Maier persönlich die Startnummer überreicht bekommt, kann man schon mit stolzgeschwellter Brust und einem lockeren Spruch auf den Lippen am Start stehen.

Länderkampf auf zwei Brettln

Den Worten auch Taten folgen ließen die Sieger nach zwei Läufen: Claudia Ebenbichler (Damen 40+) und Simone Rackaseder (Damen bis 39) sowie Martin Weidinger (Herren 40+) und Stefan Karl (Herren bis 39) sicherten sich in ihren Kategorien den Klassensieg. Das Quartett vertritt Österreich ab 24. März beim Weltfinale in Madonna di Campiglio (ITA) gegen die Sieger aus Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz. Und der Traum, einmal wie Hermann Maier zu sein, geht für sie in die nächste Runde. (Benjamin Kiechl)