Es brodelt im Haifischbecken: Der Puck schmettert knapp am Tor vorbei, „die Haie“, die Spieler des Innsbrucker Eishockeyclubs, stürmen ihm hinterher. Zimperlich sieht anders aus. „Bei so viel Tempo wird selbst einem Profi mal ein Zahn ausgeschlagen“, weiß Patrick Mössmer aus Erfahrung. Um genau zu sein, hat der ehemalige Kapitän des HC Tiroler Wasserkraft am Eis bereits drei Zähne verloren: „Die kommen in ein Schachtele, das unser Physiotherapeut stets griffbereit hat. Dann geht’s schleunigst in die Zahnklinik.“

Kaum ist der Zahn nicht mehr im Mund, tickt nämlich die Uhr. „Binnen 30 Minuten ist die Chance, dass er wieder eingesetzt werden kann, recht hoch. Danach sinkt sie stetig, weil die Fasern der Wurzelhaut, die den Zahn mit dem Knochen verbinden, austrocknen und absterben“, weiß der Innsbrucker Zahnarzt Marcellus Weger. In besagter, mit einer Nährstofflösung gefüllten Zahnrettungsbox hingegen kann ein Zahn bis zu 24 Stunden „frisch“ gehalten werden. Darum lohne sich die 20 bis 40 Euro teure Anschaffung auch für Laiensportler und Eltern kleiner Kinder.

50 Zahnunfälle an Schulen

Ein Blick auf die Statistik der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt bestätigt nämlich, dass pro Jahr rund 50 Tiroler Schüler allein während des Turn-Unterrichts einen ganzen Zahn oder ein Teilstück verlieren.

Im ersten Moment gilt es Ruhe zu bewahren und die Blutung zu stoppen, indem man etwa sanft auf ein Handtuch beißt – möglichst ohne einen gelockerten Zahn zu belasten. Ist das Tuch kalt, unterstützt das den Gefäßverschluss und somit das weitere Anschwellen des Gewebes. „Anschließend sollte man ausgeschlagene Zahnteile suchen und die, bis man die Zahnarztpraxis erreicht, feucht aufbewahren“, rät Weger. Hat man keine Box parat, empfiehlt der Innsbrucker, den Zahn in eine Kochsalzlösung oder kalte Milch zu legen: „Sogar Einwickeln in Kunststofffolie ist besser, als ihn an der Luft austrocknen zu lassen.“ Ebenso warnt der Experte, den Zahn zu desinfizieren oder an der Wurzel anzufassen: „Auch dadurch werden die Fasern der Wurzelhaut beschädigt.“

Gelockert oder erschüttert?

Selbst wenn man sich bei einem Sturz auf das Gebiss keinen Zahn ausschlägt, legt Weger einen Zahnarztbesuch nahe: „Ohne Untersuchung kann man kaum feststellen, ob ein Zahn erschüttert, gelockert, im Knochen gebrochen oder verschoben ist.“ Man könne bestenfalls erkennen, wenn der Zahn gänzlich fehlt oder eine Krone – der im Gebiss sichtbare Teil – abgesplittert ist. Dann gilt es, die angrenzenden Zähne zu untersuchen, ob die im Wurzelbereich gebrochen sind: „Teils finden sich auch Splitter des Zahnes in der Schleimhaut der Wange, sind eingeatmet oder verschluckt. Hier gibt eine Röntgenaufnahme rasch Aufschluss.“

Besteht die Gefahr, dass ein Nerv zerstört ist, rät Weger zu einem Kältetest: „Dafür wird ein Wattebausch mit einem Kältespray benetzt und kurz an den Zahn gehalten. Das Empfinden kann normal, verstärkt oder gar nicht sein. Letzteres ist möglicherweise ein Hinweis, dass der Zahn abgestorben ist.“ Sollte das der Fall sein, besteht jedoch noch kein Grund zur Sorge. Der Nerv könnte nur geschädigt sein, sich von selbst regenerieren und nach Wochen wieder erholt haben: „Also bitte keinen Zahn voreilig ziehen lassen, nur weil er den Test nicht sofort besteht.“

Ist die Diagnose abgeschlossen, gibt es je nach Verletzung unterschiedliche Herangehensweisen. Bricht vom Zahn die Krone oder ein Splitter ab, wird das Teilstück mit einem Spezialkleber ohne viel Aufwand dauerhaft befestigt: „Sollte man den abgesplitterten Zahnteil am Unfallort nicht mehr finden, kann man ihn mit hauchdünnen Keramikschalen – so genannten Veneers, Kronen oder Kunststoff-Füllungen ersetzen.“

Ist die Wurzel gebrochen, muss man die Reste des „Beißerchens“ ziehen. Um die Lücke im Gebiss zu füllen, gibt es drei Optionen. Die Teilprothese, wo der künstliche Zahn an den Nachbarzähnen befestigt wird, ist die billigste. Allerdings muss man sie mindestens zwei Mal täglich aus dem Mund entfernen und separat reinigen. Die Brücke wird dauerhaft zwischen zwei Zähnen montiert und hat den Nachteil, dass sie sich schwer reinigen lässt, weil man mit der Zahnseide nicht zwischen die Zähne dringen kann. Die angenehmste Variante ist laut Weger das Implantat: „Das kann man sich vorstellen wie einen künstlichen Zahn, der im Kieferknochen angebracht wird.“ Die Behandlungsdauer beträgt hier übrigens drei bis sechs Monate – vom Einbringen des Implantats im Knochen bis zum Einsetzen der Krone.

Im Vergleich viel rascher ist die Genesung, wenn ein ausgeschlagener, doch intakter Zahn eingesetzt wird. Der wird an die Nachbarzähne geschient und ist nach gut sechs Wochen meist wieder eingeheilt. Doch selbst bei rascher Hilfe gibt Weger keine Garantie, dass der Zahn vollständig anwächst: „Schließlich ist all das ein Trauma für Zahn und Kiefer. Aber ein Versuch rentiert sich – nicht zuletzt aus optischen Gründen.“ Bei Schneidezähnen liegt es zwar näher, einen Arzt aufzusuchen: „Zugegeben. Doch auch ein fehlender Backenzahn ist ein optischer und wegen der fehlenden Kaufunktion auch funktioneller Makel. Zudem können umliegende Zähne in die entstandene Lücke kippen.“

Das sei auch der Grund, warum man selbst ausgeschlagene Milchzähne zu retten versucht: „Das passiert aber nicht sehr oft, obwohl sie auch ein Platzhalter im Gebiss sind. Abgebrochene Stücke ergänzt man allerdings mit einer Füllung.“

Rettungsbox verstaubt im Regal

„In Anbetracht dieser Fakten könnte man meinen, dass viele Tiroler Zahnrettungsboxen zuhause haben, um die Chancen auf Rettung zu erhöhen“, mutmaßt Weger. Doch Alexander Koller, Miteigentümer der St.-Anna-Apotheke in Innsbruck, kennt die Verkaufszahlen: „Wir haben zwei dieser Boxen im Angebot. Die eine wurde während der vergangenen Jahre gar nicht gekauft, die andere 2016 ein Mal.“ (Judith Sam)