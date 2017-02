Schon gehört vom Spiel von der stillen Post, bei dem um einen wahren Kern die abenteuerlichsten Geschichten gesponnen werden? Am Ende kennt man die Fakten kaum noch aus dem Wald von Gerüchten heraus. Gegen Fake News, die momentan in aller Munde sind, ist das gar nichts.

Erstens: Weil diese Lügengeschichten meist von vorn bis hinten erfunden sind, um irgend jemandem zu nützen und zur Stimmungsmache eingesetzt werden. Zweitens: Weil sie sich nicht im Schneckentempo verbreiten, sondern – wenn man es darauf anlegt – im Internet binnen Stunden um die Welt rasen können.

Fake News sind also Falschmeldungen, die jemand bewusst in Umlauf bringt, um eine ganze Gruppe von Menschen zu täuschen. Perfide. Der Leser fragt sich dann zu Recht: Was können wir noch glauben?

Der Nachrichtenkonsument assoziiert wohl als Erstes US-Präsident Donald Trump mit Fake News. Zum einen, weil er bzw. seine Beraterin Kellyanne Convay nicht davor zurückschrecken, Lügengeschichten unters Volk zu bringen. Sie präsentierte „alternative Fakten“ und strickte die Lügengeschichte um das angebliche „Bowling-Green-Massaker“. Damit wollte sie das von Trump verhängte Einreiseverbot in die USA rechtfertigen. Die Empörung, als ihre Masche entdeckt wurde, nannte sie „künstlich“.

Das führt zum zweiten Punkt, warum Trump mit Fake News in Verbindung gebracht wird. Der Präsident, der seine geistigen Ergüsse gern spontan auf Twitter absondert, wirft nämlich selbst mit dem Begriff um sich. Wenn ihm die Berichterstattung etablierter Medienhäuser nicht gefällt, beschimpft er Journalisten als die „Versager der New York Times“, „Fake News CNN“ oder die „unehrliche Presse“ ABC. Dabei muss man gar nicht so weit schauen. Ein Blick nach Deutschland reicht, wo die rechte Gruppierung Pegida sich nicht scheut, eine Taktik aus den dunklen Zeiten des Nationalsozialismus wieder zu etablieren, indem sie Zeitungen als „Lügenpresse“ verunglimpft.

Fake News hat es immer schon gegeben und es darf auch nicht bestritten werden, dass es, aller journalistischer Sorgfalt zum Trotz, hie und da eine Ente in die Zeitung schafft. Ein Beispiel aus Tirol: Der Seefelder Tourismusverband hat Ende November Medienvertreter mit einer inszenierten Geschichte über eine „verirrte“ Pistenraupe belogen. Viele deutschsprachige Medien berichteten über den angeblich versehentlichen Transport. Als die Lüge aufflog, war der Ärger groß.

Es hat seinen Grund, warum die Fake-News-Welle gerade in den vergangenen Jahren hochgeschwappt ist. Wegen seiner „überwältigenden und anhaltenden öffentlichen Präsenz“ wurde der Begriff auch zum Anglizismus des Jahres 2016 auserkoren.

Mit den Echokammern, die soziale Netzwerke im Internet aufgrund ausgefeilter Algorithmen geschaffen haben, wird es für Nutzer zusätzlich schwierig, die Meldungen, die sie erreichen, kritisch zu bewerten.

Gleichzeitig sind sie laut einer österreichischen Jugendstudie für fast 60 Prozent der 400 befragten Jugendlichen die Hauptinformationsquelle. Allerdings schätzen nur zehn Prozent die Nachrichten dort als glaubwürdig ein. „Die sozialen Medien nehmen einen selbstverständlichen Platz im Nutzungsverhalten bei Jungen ein“, sagt Bernhard Jungwirth vom Österreichischen Institut für angewandte Kommunikation und Saferinternet.at-Koordinator.

Mit hinein spielten auch Infotainment-Formate, die Unterhaltung und Information vermischen, sowie ein gewisser Relativismus der Jugendlichen im Sinne von: Ganz sicher kann man sich nie sein. „Im Internetzeitalter hat eine Verschiebung stattgefunden. Über Smartphone und Tablet ist die Informationsversorgung im Alltag noch mehr integriert. Gleichzeitig ist es leichter geworden, dass jeder Mann und jede Frau Meldungen herausbringen und viele erreichen kann.“ Damit werden journalistische Qualitätskontrollen leicht umgangen. Zudem gibt es eine Tendenz zur Zuspitzung und Emotionalisierung.

Medienkompetenz beugt vor

Auffällig sei auch, wie wenig ausgeprägt die Recherchekompetenz vieler Jugendlichen ist, die über eine oberflächliche Google-Suche und die Wahl des ersten Treffers oft nicht hinausreiche. Außerdem falle es ihnen oft schwer, Fakten und Meinung auseinanderzuhalten – bzw. neigen Jugendliche teils sogar dazu, Tatsachen als Meinung abzutun. „Etwa die Evolutionstheorie“, wie Jungwirth schildert.

Besonders deutlich werde dies, wenn es um Bilder geht. Die Jugendlichen trauen sich zwar zu, Fakes zu erkennen, „es fehlt ihnen aber das Bewusstsein, dass Bilder aus dem Kontext gerissen sind und damit eine Story gestaltet werden kann, die den Geschehnissen nicht entspricht“.

Menschen, die Opfer einer Falschmeldung sind, rät er, sachlich zu bleiben. „Das ist ähnlich wie bei einem Hassposting. Mit einer Richtigstellung kann man vielleicht den Verbreitenden nicht erreichen, aber die stillen Mitlesenden überzeugen.“ Grünen-Chefin Eva Glawischnig ging einen Schritt weiter und bekam vor Gericht Recht. Ein Tiroler wurde wegen des Verbreitens von Fake News auf Facebook – einem Bild der Politikerin zusammen mit Aussagen über Asylwerber, die nicht von ihr stammten – wegen übler Nachrede verurteilt.

Man kann sich aber auch wehren wie Anas M. im Würzburger Facebook-Prozess. Der Fall des syrischen Flüchtlings, der eine einstweilige Verfügung gegen das soziale Netzwerk beantragt hat, macht die Tragweite von Facebook deutlich. Nach einem Selfie von ihm und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel war M. aufgrund einer Fotomontage mehrfach als Terrorist diffamiert worden. M. verlangt nun, dass Facebook alle verbreiteten Fotomontagen sucht und entfernt. Das Gericht will im März entscheiden. In einem anderen Zusammenhang haben sich Facebook und Google freiwillig in den Dienst der Wahrheit und Demokratie gestellt. Zusammen mit französischen Medien wollen die Internetriesen in der Initiative „CrossCheck“ verhindern, dass Fake News bezüglich der Präsidentenwahlen in Frankreich in Umlauf kommen.

Hilfe beim Faktencheck

An der Wiener MODULE-Universität entwickelt ein Team um Arno Scharl (Institut für Medientechnologie) gerade zwei Tools – „PHEME“ und „INVID“ –, die Journalisten beim Faktencheck von Nachrichten und Videos behilflich sein sollen. „Die Kernidee ist, dass ,PHEME‘ automatisch Storys erkennt, die plötzlich eine Rolle spielen, weil mehr Daten vorhanden sind“, erklärt Scharl. Damit könnte man die Aufmerksamkeit der Journalisten auf Geschichten lenken. Durch verschiedene Filtermöglichkeiten – z. B. Anzahl der Quellen – sei es dann möglich, Rückschlüsse auf die Glaubwürdigkeit zu ziehen. INVID soll anhand von Bilddaten, z. B. die geografische Position bei der Aufnahme, dabei helfen, herauszufinden, ob ein Bild manipuliert worden ist oder nicht.

Das letzte Wort bei der Entscheidung, ob etwas wahr oder falsch ist, hat damit wieder der Nutzer und Nachrichtenkonsument. (Theresa Mair)