Von Nicole Strozzi

Innsbruck – Es hatte alles so gut angefangen. Das Kind aß seinen pürierten Karottenbrei und hatte sich an das selbst gemachte Apfelmus gewöhnt. Dann kam die Wende. Plötzlich traten Muffins, Würstel, Pommes und Nudeln mit nix in das Leben des Sprösslings. Brokkoli und Kohlrabi waren der Konkurrenz nicht gewachsen und konnten einpacken. Das Kind bockig, die Mutter verzweifelt, der Papa grantig, der Zirkus nahm seinen Lauf. Wie man Kindern Lust auf Gemüse machen kann, verraten zwei Experten:

1. Gelassen bleiben: Eltern veranstalten oft ein großes Trara, wenn es um die Versorgung ihres Sprösslings mit Vitaminen geht. Eines bleibt dabei auf der Strecke: der Spaß am Essen. „Das Kind zum Gemüseessen zu zwingen, bringt überhaupt nichts“, sagt Martina Santer, Diätologin beim Arbeitskreis für Vorsorgemedizin Avomed in Innsbruck. Stattdessen ist Ausdauer gefragt. „Die Eltern sollten Gemüsegerichte immer wieder anbieten“, sagt Santer. Kinder müssten sich an den Geschmack erst gewöhnen und Speisen oft bis zu zwölfmal probieren, bis sie Neues akzeptieren. Manchmal hilft es, Altbewährtes mit Ungewohntem zu kombinieren

2. Schrittweise probieren: „Wenn du den Spinat brav aufisst, dann bekommst du einen Nachtisch.“ In ihrer Not versuchen es Eltern mit Bestechungsversuchen. „Süßigkeiten sollten aber generell nicht als Belohnung eingesetzt werden, sonst bekommen sie einen zu großen Stellenwert“, betont Santer. So weit die Theorie. Weil die Praxis aber oft anders aussieht, sollte „zumindest das Verhältnis passen“. Die Nachspeise darf also nicht größer sein als das Hauptgericht.

Wenn man sich schon auf einen Deal einlässt, dann müssen auch die Kinder mitmachen und wenigstens alles auf dem Teller einmal probieren, auch wenn es nur ein kleiner Happen ist. Schmeckt es nicht, dann brauchen sie nicht weiterzuessen. Vielleicht klappt’s das nächste Mal.

3. Mitmachen lassen. „Den Kindern taugt es, wenn sie selbst mitmachen und mitgestalten dürfen“, sagt Christoph Mohr, der mit seinem Catering-Unternehmen in Mutters einige Tiroler Kindergärten beliefert. Im Gemüsebeet selbst die Karotten ernten, die Kresse zupfen, Tomaten naschen – die eigene Ernte schmeckt am besten, vor allem dann, wenn man auch persönlich den Kochlöffel schwingen darf. Dass die Küche hinterher nicht picobello aussieht, das müssen Eltern wohl oder übel in Kauf nehmen.

4. Vorbild sein: Kinder orientieren sich an dem, was Mama und Papa essen. „Wenn ich selbst ein Schinkenbrot esse, kann ich nicht von meinem Kind erwarten, dass es Karotten isst“, sagt Mohr, selbst zweifacher Familienvater. Mit dem Argument, Gemüse sei gesund, kommt man bei Kindern nicht weit. Kinder essen das, was ihnen schmeckt. Besser ist es zu vermitteln und vorzuleben, dass Karfiol und Co. einfach dazugehören. „Regelmäßiges, gemeinsames Essen und Rituale haben einen extrem hohen Stellenwert“, betonen Mohr und Santer. Studien, bei denen man Kinder während des Mittagstisches in Kindergärten beobachtet hat, zeigen, dass viel eher zu Gemüse gegriffen wird, wenn es die anderen auch tun.

5. Neue Formen anbieten: Gemüse kann auf unterschiedliche Weise präsentiert werden. „Kinder lieben Fingerfood und sie lieben es zu dippen“, weiß Mohr. Gemüsesticks in Avocadocreme oder in Kräutertopfen bzw. Hummus zu tauchen, sei für die Kleinen ein großer Spaß. „Bei den Karotten lässt man am besten das Grün dran“, so Mohr, dann macht das Knabbern noch mehr Freude.

6. Unterjubeln: Manchmal müssen Eltern etwas tiefer in die Trickkiste greifen und das Gemüse verstecken. Soßen oder Kartoffelpüree eignen sich wunderbar, um Gemüse unterzumischen. Caterer Mohr reichert seine Tomatensoße immer mit Sellerie und Karotten an. Auch in Fleischlaibchen oder in Vollkornmuffins lassen sich geraspelte Zucchini verstecken. „In der Phase, in der Kinder wenig Gemüse essen, kann man mit Obst punkten und z. B. Milchmixgetränke mit Beeren anbieten“, weiß Santer. Dass Kinder phasenweise einseitig essen, sei normal, spezielle Vitaminsäfte zu verabreichen, sei nicht notwendig.

7. Kreativ sein: Der Amerikaner Beau Coffron hat sich im Internet einen Namen als „Lunchbox Dad“ gemacht. Weil seine Tochter Abby immer wieder mit voller Jausenbox heimkam, wurde er kreativ und zauberte aus der Jause wahre Kunstwerke. Gemüsegesichter, Karottensterne, Gurken, die mit einer Keksform ausgestochen werden – wer will, dass Gemüse spannend ist, sollte es so machen wie Coffron und seine Fantasie spielen lassen. Manchmal reicht es, dem Gericht einen lustigen Namen zu geben. Zauber-Wald klingt doch gleich viel interessanter als Brokkoli-Auflauf.