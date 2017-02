Von Stefan Eckerieder

Innsbruck, Wien – Der neue Mobilfunkstandard 5G steht in den Startlöchern. Und wie bereits die Vorgänger GPRS und später LTE verspricht er eine Revolution der Mobilfunktechnik. Er ist nicht nur um ein Vielfaches schneller, sondern weist auch viele andere Vorteile gegenüber dem aktuellen Standard auf. Mit 5G dürfte tatsächlich eine neue Ära beginnen. Womöglich auch für das Landschaftsbild. Denn für die neue Technologie werden tausende zusätzliche Antennen benötigt.

Die Mobilfunk-Branche schwärmt schon jetzt von den künftigen superschnellen 5G-Datennetzen. Einen HD-Film soll man dann in weniger als einer Sekunde herunterladen können, die Reaktionszeiten sollen so kurz sein, dass man sogar ein Auto per Funk steuern könnte. Die Vision von einer Welt, in der Daten jederzeit ungehindert fließen können, wird damit zur Realität.

Die Bundesregierung hat angekündigt, bei der neuen Mobilfunkgeneration Österreich zu den Top-Staaten weltweit machen zu wollen. Schon bis 2020 soll 5G in jeder Landeshauptstadt verfügbar sein, hat die Regierung in einem Arbeitsprogramm beschlossen. Bis dahin gibt es aber noch viel zu tun. „In Summe sind 10.000 neue Antennen notwendig“, verlautbarte Johannes Gungl, Chef der Telekom-Regulierungsbehörde RTR kürzlich.

Österreichweit gibt es rund 18.000 Stationen an rund 10.000 Standorten. In Tirol sind knapp 2000 Stationen auf etwa 1000 Standorte verteilt. Tirol verfügt damit im Verhältnis zur Bevölkerung bereits jetzt über eine hohe Standortdichte. Die Gründe liegen in der Topografie und dem Bedarf von Netzkapazitäten zur Hauptsaison in Tourismusgebieten.

Fachleute versuchen nun jene, für die bereits jetzt die zahlreichen Handymasten ein Dorn im Auge sind, zu beruhigen. Es sei zwar damit zu rechnen, dass wesentlich mehr Sendeanlagen als bisher notwendig sein werden, heißt es von Seiten der RTR auf TT-Anfrage, „das bedeutet jedoch nicht, dass in diesem Maße neue Masten errichtet werden müssen. Die Netzverdichtung wird unter anderem auch mit 5G-Antennen realisiert werden, die wesentlich kleiner und wesentlich weniger auffällig sein werden, in der Größe etwa vergleichbar mit WLAN-Hotspots.“

Der neue Standard soll ein Raketentreibstoff für viele Technologien sein. Schon jetzt verdoppelt sich nahezu jährlich das mobile Downloadvolumen. Forscher gehen zudem davon aus, dass ab 2020 schon mehr als 100 Milliarden Dinge weltweit vernetzt sind. Angefangen von Waschmaschinen, Einkaufswagen, Fahrrädern oder Autos.

Rein technisch sollen laut Tests des chinesischen Herstellers Huawai in 5G-Netzen zum Start Datenraten von bis zu 10.000 Megabit pro Sekunde (MBit/s) erreicht werden. Das ist 100-mal schneller als die maximale Downloadrate des LTE-Netzes vor rund sechs Jahren. Dieser Schritt in der Mobilfunktechnik macht smarte Städte, smarte Wohnungen sowie Fortschritte in der Industrie 4.0 erst möglich. Viele Anwendungsmöglichkeiten sollen sich durch die neue Technologie erst entwickeln.

Für die heimischen Mobilfunkkonzerne wie T-Mobile oder A1 bergen die neuen Techniken selbstverständlich neue Umsatzpotenziale. Dem gegenüber stehen aber immense Investitionen für Lizenzen und den Netzausbau. Die letzte Bieterschlacht um Mobilfunkfrequenzen hat 2,01 Milliarden in den Staatssäckel gespült, fast viermal mehr als das Mindestgebot von 526 Mio. Euro. Dabei werden aktuell nur 3,5 Gigaherz (GHz) genutzt. Bei 5G sollen es bis zu 300 GHz sein.

Doch ob der Plan der Regierung, die neue Technik bis 2020 auszubreiten aufgeht, ist fraglich. Viele Fragen sind noch offen. Derzeit sind die technischen Details des neuen Standards noch nicht fixiert, erinnerte kürzlich Telekom-Austria-Finanzchef Siegfried Mayrhofer. Zudem ist für die Genehmigungen für den Bau der tausenden neuen Sendeanlagen mit viel Bürokratie zu rechnen. Möglicherweise stößt dieser auch auf öffentlichen Widerstand in einigen Gemeinden, wie es ihn auch bei den vergangenen Mastenausbauten gab. Zudem ist der dafür nötige Glasfaserkabelausbau noch in vollem Gange.

Die Regierung will ihre Strategie für den Ausbau des 5G-Netzes bereits bis Juli 2017 im Ministerrat präsentieren.