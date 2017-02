Als „Nervensäge am Rohr“ war Gernot Kulis schon zu Beginn seiner Karriere bei der Antenne Steiermark für seine Scherzanrufe berüchtigt. 1999 holte ihn der damalige Ö3-Chef Bogdan Roscic, der ab 2020 die Staatsoper führen wird, zum ORF. Seit damals unterhält der Kabarettist die Ö3-Hörerschaft, unter anderem als Comedy-Autor.

Mit Ihrem Programm „Kulisionen“ haben Sie in den vergangenen sechs Jahren mehr als 500 Auftritte absolviert. Wie geht sich das neben Ö3 aus? Es ist natürlich anstrengend, das einzuteilen, ist eine Kunst. Ich bin sehr diszipliniert auf Tournee. Oft muss ich fünf, sechs Stunden arbeiten, dann setze ich mich ins Auto und dann beginnt ein weiterer Arbeitstag. Die Hauptsaison geht bei mir von Mitte Oktober bis Ende Mai, im Sommer kommen noch ein paar Open Airs dazu. Es geht sich aus, ich habe keine Verschleißerscheinungen. (lacht)

Könnten Sie Ihren Job bei Ö3 nicht schon längst aufgeben? Ich habe mit 17, 18 Jahren mit dem Radio begonnen, das ist schon eine große Leidenschaft. Ich kann bei Ö3 mit Humor etwas bewirken, worüber die Leute dann in ganz Österreich reden.

Radio ist Ihre zweite Wahl, Sie wollten Profifußballer werden. Ich wollte immer was vor Publikum machen. Beim Fußball habe ich gemerkt, es geht sich nicht aus. Parallel dazu habe ich in der Schule schon Theater und Kabarett für den Schulskikurs gemacht. Im Internat habe ich Bänder aufgenommen, auf denen ich mit einem Freund Lehrer imitiert habe. Die Kassetten haben auch die Lehrer gekauft. Ich habe mich dann beim Radio beworben und parallel mein erstes Kabarettprogramm geschrieben, das ich mit 19 im Grazer Orpheum mit drei Leuten auf der Bühne aufgeführt habe. Das hat mich so fasziniert, dass ich weitergemacht habe.

Die Realität, vor allem die US-amerikanische, übertrifft jede Satire. Macht das Ihren Job schwieriger? Donald Trump ist eigentlich ideal, weil er sich sehr ernst nimmt. Schwierig ist es bei Leuten, die sich selber nicht ernst nehmen und skurril sind. Lugner ist ein Paradebeispiel, das ist es schwer zu toppen, das lässt man eigentlich außen vor.

Bleibt Ihnen angesichts der Weltlage nicht auch manchmal das Lachen im Hals stecken? Michael Mittermeier hat einmal was Schönes gesagt: „Wenn man über Adolf Hitler immer gelacht hätte, wäre er das kleine depperte Arschloch geblieben, das er war.“ Ich finde, wenn man sich da zurückzieht, wird das immer größer. Ich wüsste nicht, wie viele österreichische Kabarettisten oder Comedians in der Türkei schon im Gefängnis sitzen würden. Das ist ein Disaster. Deswegen könnte ich nie Leute mit populistischem Gedankengut wählen. Es ist auch nicht berechtigt, ein Hassposting zu kriegen, nur weil man eine Pointe gegen die FPÖ macht. Wenn ich Aussagen nicht in Ordnung finde, mache ich einen Gag daraus, das geht auch in die andere Richtung. Ich mag jemanden nicht mehr oder weniger, nur weil er anderer Meinung ist. Diese Kultur des Nicht-mehr-miteinander-Diskutierens ist ein Wahnsinn.

Als Ö3-Callboy werden Sie mitunter auch bedroht, etwa von Jazz Gitti. Wie viele Anrufe werden zensiert? Ich habe bei der Jazz Gitti ja auch vieles rausgeschnitten. Man darf nicht vergessen: Dancing Stars war damals ihr Leben und dann ruft jemand an und sagt, sie darf nicht mehr mitmachen. Ich finde, man darf zwischendurch schon mal auszucken. Ich liebe das am Callboy. Es gibt einige wenige, die haben allen Grund, dass es nicht gesendet wird, das würde ich auch nicht machen. Mein Ziel ist, dass das Opfer mitlachen kann. Ich habe einmal in Innsbruck zur Zeit der EM-Fanmeile angerufen und gesagt, die Klos sind ausgegangen und die Anrainer müssen ihre privaten Toiletten zur Verfügung stellen. Da habe ich einen ziemlich urigen Tiroler erwischt. „In mei Häusl kchimt ma koana einibrunzn“, hat er gesagt. Der war super, das ging auch auf Sendung, er hatte kein Problem damit.

Sie arbeiten derzeit an einem neuen Kabarettprogramm. Auch diesmal verarbeiten Sie wieder Szenen aus Ihrem „hyperaktiven Leben“ zu Gags. Ihr Freund Peter Simonischek soll Sie in Ägypten gerettet haben?

Als sich in Hurghada unser Flug um drei Stunden verspätet hat, habe ich lustige Flughafendurchsagen gemacht – das war illegal, aber die Tür stand offen. Es war fünf Uhr morgens, wir haben uns wirklich über die Verspätung geärgert. Der Flughafen war militärisch geführt, nach drei, vier Minuten sind Soldaten gekommen, zwei hatten MPs und sie haben mich mitgenommen. Peter Simonischek hat verhandelt: „He is an Austrian comedian, he has no friends, no money, no future, so please let him free“ (Er ist ein österreichischer Komiker, er hat keine Freunde, kein Geld, keine Zukunft, bitte lassen Sie ihn frei). Ohne ihn wäre ein Platz im Flieger freigeblieben.

Simonischek hat auf Ihrer Hochzeit auch den Pfarrer gespielt. Das ehrt mich umso mehr, nachdem er für seine Rolle im oscarnominierten „Toni Erdmann“ mehrfach ausgezeichnet wurde. Wir haben eigentlich in Wien geheiratet. Mein Tauchlehrer war damals auch eingeladen, aber er konnte nicht kommen. Danach haben wir eine Tauchsafari im Roten Meer gemacht und ich wurde überrascht. Sie haben in 20 Metern Tiefe einen Altar aufgebaut, es war eine richtige Unterwasserhochzeit. Das war skurril, meine Frau hatte einen Schleier an – das hat super ausgeschaut – und Peter Simonischek war als Pfarrer verkleidet. Mit Tauchzeichen hat er uns vermählt, das war sehr, sehr witzig. Vielleicht bringe ich auch diese Geschichte im neuen Programm.

Das Gespräch führte Silvana Resch