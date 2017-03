Von Catharina Oblasser

Lienz – So wie es ist, kann es am Hochstein nicht weitergehen. Darüber sind sich alle, die damit befasst sind, einig. Der Hochstein ist eines von zwei Skigebieten, die die Lienzer Bergbahnen AG in der Stadt betreibt. Doch während das sonnige Zettersfeld im Norden leichte Gewinne abwirft, produziert der Hochstein im Winter massive Verluste: Diese sind so hoch, dass die gesamte Bilanz der Bergbahnen immer stärker gefährdet ist. Eigentümer der Bergbahnen AG sind zu über 50 Prozent der Tourismusverband Osttirol (TVB) und zu rund 43 Prozent die Stadtgemeinde Lienz. Sie müssen letztlich entscheiden, wie es weitergehen soll.

Geschäftsführer und Aufsichtsratsvorsitzender der Lienzer Bergbahnen AG haben schon Ende Jänner vier Szenarien präsentiert: Variante eins ist die Schließung des Hochsteins im Winter und ein Ausbau des Angebots im Sommer. Das hieße allerdings auch die Damen-Weltcuprennen aufgeben, die in jedem ungeraden Jahr am Hochstein stattfinden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass Stadtgemeinde und TVB den jährlichen Abgang von rund einer halben Million Euro weiterhin übernehmen. Damit würde jedoch nur der Status quo erhalten. Die dritte Variante ist die düsterste: Müssen die Lienzer Bergbahnen die jährlichen Abgänge selbst tragen, so ist die AG in fünf bis sieben Jahren pleite und muss zusperren. Eine vierte Möglichkeit wäre, einen Investor zu suchen, der die Schulden übernimmt, dann jedoch alleine das Sagen hat.

Der TVB mit Obmann Franz Theurl und Aufsichtsratschef Werner Frömel sehen eine Chance darin, die Bergbahnen AG in eine GmbH umzuwandeln und diese in zwei Gesellschaften für Zettersfeld und Hochstein zu teilen. Eine Wintersperre lehnte der TVB bisher kategorisch ab – vor allem auch wegen der dann verlorenen Weltcuprennen. Bürgermeisterin Elisabeth Blanik als Vertreterin der Stadt kann sich wiederum eine Verpachtung des Hochsteins im Winter vorstellen.

Wie es nun tatsächlich mit dem Hochstein weitergeht, ist Thema eines TT-Forums am Dienstag, den 7. März. Ab 19.30 Uhr sind alle Interessierten in den Kolpingsaal eingeladen, um ihre Meinung zu sagen, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Den Fragen von Tiroler-Tageszeitung-Ressortleiter Manfred Mitterwachauer und denen des Publikums stellen sich am Podium BM Elisabeth Blanik, TVB-Obmann Franz Theurl, der Aufsichtsratschef der Lienzer Bergbahnen Thomas Diemling und Siegfried Vergeiner, der als Schiclub-Präsident die zweijährlichen Weltcuprennen organisiert.