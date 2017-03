Scheffau – Im Jahr 2022 werden die Olympischen Winterspiele in Peking ausgetragen. Das Interesse der Chinesen am Skifahren ist daher entsprechend groß. Die Chinesin Yan Xu hat in Deutschland studiert und Lust am Skifahren bekommen. 2015 machte sie die Tiroler Skilehreranwärter-Prüfung und da China touristisch gesehen ein interessanter Markt ist, erhielt der Scheffauer Skischulbetreiber Gerd Told auch eine Arbeitsgenehmigung für sie.

„Bei uns gibt es genügend reiche Leute, die sich einen Skiurlaub in der Schweiz leisten können. Ich möchte dafür sorgen, dass sie nach Tirol kommen“, sagt die Chinesin, die sich in das Sölllandl verliebt hat. Mit einer Agentur in ihrem Heimatland gelang es ihr, heuer ca. 100 chinesische Gäste in die Region zu bringen.

Etwa zehn Millionen Skifahrer gibt es derzeit bereits in China, allerdings sind die Skigebiete dort keinesfalls mit unseren vergleichbar. Auf Wunsch der Regierung sollten bis zur Olympiade alle Schüler von Peking die Möglichkeit zum Skilaufen bekommen. In der Nähe von Großstädten werden in China nun Skigebiete errichtet.

Yan Xu möchte nicht nur ihr in der Skischule Scheffau erlerntes Wissen nach China exportieren, sondern möglichst viele ihrer Landsleute für einen Skiurlaub begeistern. Dazu werden von ihr permanent mediale Berichte über den Wintersport in der Region gebracht. Auch die Begeisterung jener Personen, die solch einen Urlaub bereits genossen haben, sollte das ihrige dazu beitragen. (be)