Von Theresa Mair

Am Anfang stand ein Seniorenheim. Es war längst nicht mehr zeitgemäß, die alten Leute zogen aus. Das Haus der Caritas beim Prater in Wien stand fortan leer. Dann kam 2015, und immer Menschen aus Krisengebieten suchten Zuflucht in Österreich. Heute ist das Haus beim Prater kein Flüchtlingsheim, sondern „ein Hotel wie kein zweites“. So ist es auf der Homepage des magdas Hotels zu lesen.

Es wird „Social Business“ gemacht. Zwanzig Flüchtlinge mit anerkanntem Asylstatus und zehn Hotelprofis kümmern sich zusammen um die Hotelgäste. „Die Caritas hat sich überlegt, wie man soziale Fragen anders lösen kann ohne Spendensammeln“, erklärt Hotelmanagerin Sarah Bárci die Anfänge von „magdas social business“.

Belegschaft so international wie die Gäste

„Wir suchten nach einer Möglichkeit, Menschen mit schwierigem Zugang zum Arbeitsmarkt Jobchancen zu geben“, so Bárci. Die Caritas gründete daher den Verein magdas, der Langzeitarbeitslosen und Menschen mit Behinderung eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt bietet.

Mittlerweile gibt es „eine Großküche, einen Reinigungsbetrieb, einen kleinen Design-Zweig und ein Handy-Reparaturservice, der über die Ö3-Aktion ,Wundertüte� vielleicht am bekanntesten ist.“ Und eben seit zwei Jahren das magdas Hotel.

„Wir wollten für die Flüchtlinge als Zielgruppe etwas schaffen, wo sie eine Bereicherung sind“, schildert Bárci. Seither haben dort Menschen aus Nigeria, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Syrien, Tschetschenien, dem Kongo und vielen anderen Ländern der Welt Arbeit gefunden.

Die Belegschaft ist so international wie die Gäste, die im magdas nächtigen. So kann man sich das Durcheinander verschiedenster Sprachen und Gepflogenheiten lebhaft vorstellen. Es muss fröhlich zugehen im magdas Hotel. Fast alle User heben auf Bewertungsplattformen das freundliche, zuvorkommende Personal positiv hervor. Es läuft also.

Auch wenn 40 Prozent der Gäste laut Bárci beim Buchen gar nichts von dem außergewöhnlichen Konzept mitbekommen haben, fühlen sie sich im magdas offenbar wohl. Jeder, der im Hotel arbeiten will, muss allerdings ein Mindestmaß an Deutschkenntnissen vorweisen. „Die Housekeeping-Dame muss einfach verstehen, wenn der Gast eine Extradecke möchte.“

Upcycling salonfähig gemacht

Besonders tüchtige Hotelmitarbeiter werden aber nicht, wie in anderen Betrieben üblich, mit Überbezahlung belohnt. „Bei uns wird nach Kollektivvertrag bezahlt. Das soll dazu motivieren, sich woanders etwas zu suchen, wo man mehr verdienen könne. Der Job bei uns soll ein Sprungbrett sein“, erklärt die Hotelmanagerin. Manche seien schneller fit im Hotel-Business, andere brauchen etwas länger, eine Befristung gibt es nicht.

Aus der Not eine Tugend gemacht haben die magdas-Leute aber auch bei der Hotelgestaltung. „Da wir keine Geldspenden annehmen, hatten wir pro Zimmer nur 1500 Euro für die Renovierung zur Verfügung.“ Mit dem Trendthema Upcycling haben die magdas-Macher aber den Nerv der Zeit getroffen. Künstler Daniel Büchel hat mit der Umgestaltung des ehemaligen Seniorenheims sogar den Staatspreis für Design eingeheimst.

Er baute die alten Einbauschränke mit Hilfe von Freiwilligen – „sogar Manager krempelten die Ärmel hoch“ – kurzerhand in Tische und Bänke um. Halbierte Sessel sind jetzt Nachtkästchen. Freiwillige strickten Lampenschirme. Auf dem Dach leben „Stadtbienen“, deren Honig im Hotel verkauft wird und die Gäste können sich kultige Puch-Fahrräder für die Stadttour ausleihen.

Wer es sich nicht nehmen lassen möchte und gerne Geld spenden will, unterstützt nicht das Hotel direkt, aber seine Mitarbeiter. magdas Academy bezahlt damit ihre Weiterbildung. Das sind z. B. Stadtspaziergänge für Rezeptionisten oder interkulturelles Training, bei dem über die Rolle der Frau, Homosexualität oder Pünktlichkeit debattiert wird. „Als Mann in Afghanistan ist man ganz anders erzogen worden wie als Frau in Österreich. Wir lernen verschiedene Sichtweisen kennen und führen tolle Gespräche“, sagt Bárci.

Nicht umsonst prangt auf der Website des Hotels in dicken Lettern das Versprechen: „stay open minded“ – bleib aufgeschlossen.