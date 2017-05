Von Nicole Strozzi

Es hätte alles so schön sein können. Die erste große Liebe, der erste Sex, aber dann diese Schmerzen. Nicht nur beim ersten, sondern auch beim dritten und vierten Mal. „Schmerzen beim Sex treten oft schon bei sehr jungen Frauen auf“, weiß Alexandra Ciresa-König, Oberärztin an der Frauenklinik in Innsbruck. Der Grund dafür kann ein anatomischer sein, etwa ein sehr straffes Jungfernhäutchen. Allein einen Tampon einzuführen, bereite den Mädchen große Qualen. Auf keinen Fall sollten die Frauen das Leiden als normal ansehen, sondern den Frauenarzt aufsuchen. Meist reicht eine Mini-OP, manchmal kommen auch Dehnstäbe oder Cremes zum Einsatz, die das Sexualleben wieder beleben können.

Die Lust wird zur Last

Man kann sich noch so lieb haben, wenn die Lust zur Last wird, dann ist der Sex unmöglich und eine große Belastung für die Beziehung. Allein der Gedanke an Geschlechtsverkehr macht Angst und führt zu einer Anspannung der Muskulatur. Dann geht gar nichts mehr. Auch einige Frauen in den Wechseljahren, die unter einer trockenen Scheide leiden, kennen das Problem. „Der Hormonhaushalt verändert sich, kleine Einrisse verursachen womöglich starke Schmerzen. Die Frauen haben oft Angst vor Hormonen, dabei gibt es auch hormonfreie Cremes oder Zäpfchen, die das Leiden deutlich verbessern“, betont die Gynäkologin.

Eine Chemotherapie oder Antiöstrogene können z. B. ebenfalls zu einer Trockenheit der Schleimhäute führen. Viele Frauen berichten von einer Lustlosigkeit in dieser Zeit, ein Zustand, der sich nach abgeschlossener Therapie aber sehr oft wieder einpendelt. Ein weiterer Grund für wunde Schleimhäute ist eine chronische Pilzerkrankung, die durch eine Lokaltherapie bzw. Kapseln zum Schlucken gut behandelbar ist. Tritt eine solche Infektion aber öfters auf, sollten die Betroffenen einen Facharzt aufsuchen, um eine chronische Hauterkrankung, die im fortgeschrittenen Stadium den Sex womöglich ganz verhindern kann, auszuschließen, rät die Expertin.

Bei bis zu 5 Prozent der Frauen steckt eine unerklärbare Erkrankung hinter den Schmerzen: Vestibulodynie – eine extreme Berührungsempfindlichkeit. Die Patientinnen haben meist einen langen Leidensweg hinter sich und benötigen eine komplexe Therapie, oft begleitet von einem Osteopathen und einem Psychologen. Patientinnen mit Endometriose empfinden wiederum die Schmerzen nicht am Scheideneingang, sondern in tieferen Regionen der Vagina, wenn der Penis an den Gebärmuttermund stößt.

„Sex betrifft natürlich immer beide Partner. Anatomische Ursache dafür kann ein kurzes Vorhautbändchen sein, das einreißen oder vernarben kann, daneben auch eine Vorhautverengung“, erklärt Germar Pinggera, Urologe und Androloge an der Innsbrucker Uniklinik für Urologie. Beide Veränderungen seien durch eine kleine, routinemäßige OP schnell behebbar. Eine Vorhautverengung gehöre im Idealfall aber schon im Kindesalter operiert.

Jahre später können auch andere Hautaffektionen dem Mann zu schaffen machen, z. B. sei an einen sogenannten Lichen zu denken: Dies ist eine Hautkrankheit, die Haut und Schleimhäute der Geschlechtsorgane befällt. Auch Entzündungen der Prostata, der Samenblase oder der Harnröhre können Probleme bereiten. „Allen gemeinsam ist eine erfolgreiche Behandlung bei korrekter Diagnosestellung“, sagt Pinggera.

Penisverkrümmung

Etwas komplizierter sieht die Sache bei Penisveränderungen aus. So gibt es Fälle, bei denen das Glied um bis zu 120 Grad (meist nach oben) verkrümmt ist. Betroffen sind laut Pinggera etwa 6 Prozent der Männer, typischerweise ab dem 40. Lebensjahr. Aufgrund einer überschießenden Immunreaktion kommt es zu einer Veränderung im Schwellkörper. Die Erektionen sind dann extrem schmerzhaft, der Geschlechtsverkehr für beide Partner eine Tortur. In solchen Fällen ist entweder eine OP – eine Begradigung – oder eine Stoßwellentherapie notwendig. In Innsbruck wendet man eine neue Technik an, bei der ein spezifisches Enzym lokal injiziert wird, um die Veränderung wieder aufzulösen. Im Anschluss folgt eine Penismodellierung. Die Schmerzen verschwinden, Geschlechtsverkehr ist nach wenigen Wochen wieder möglich.

Nicht außer Acht zu lassen sind psychische Schmerzen, ausgelöst durch Potenzprobleme, betont Pinggera, etwa Erektionsstörungen oder ein frühzeitiger Samenerguss, der 20 bis 25 Prozent der Männer betrifft. Diese sexuellen Dysfunktionen führen oft zu hohen Versagensängsten. Die Betroffenen haben meist viele Therapien hinter sich, bevor sie einen Facharzt konsultieren. Wichtig sei es aber, nicht im Stillen zu leiden. Denn Sex soll wieder zur schönsten Nebensache der Welt werden.