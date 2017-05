Von Michael Domanig und Michael Mader

Wattens, Telfs – Trotz derzeit teils noch recht frischer Temperaturen starten Tivoli und Baggersee in Innsbruck am Samstag in die Badesaison. Das Schwimmbad Wattens ist sogar einen Tag früher dran: Bei Schönwetter und angenehmen Temperaturen sperrt das Freibad der Marktgemeinde am Freitag um 8 Uhr auf.

Doch die Wattner Gemeindepolitik richtet ihr Augenmerk schon jetzt auf den Herbst: Denn nach dem Ende der heurigen Badesaison soll die Sanierung des z-förmigen Schwimmbeckens starten, wie BM Thomas Oberbeirsteiner erklärt. „Aufgrund des hohen Wasserverlustes besteht dort Handlungsbedarf.“ Für die heurige Saison habe man das Becken noch einmal repariert, danach steht aber eine grundlegende Erneuerung an. Ziel sei es, die Sanierung des Z-Beckens – für die sich der Gemeinderat einstimmig ausgesprochen hat – bis zur Saisoneröffnung 2018 fertig zu stellen.

Telfs steht in den Startlöchern, Seen warten noch

Während in Wattens also große Bauarbeiten bevorstehen, gehen sie in Telfs in die Zielgerade: „Wir sind im Zeitplan und werden das neue Telfer Bad pünktlich mit 15. Juli als erstem Badetag aufsperren“, berichtet BM Christian Härting. Die offizielle Eröffnung samt landesüblichem Empfang findet am 14. Juli statt. Bereits Mitte bis Ende Mai startet im Bad der „Probebetrieb“ – allerdings nicht für Gäste. Vielmehr werden alle Geräte und Einstellungen durchgetestet. Demnächst gehe man dann auch in die Vermarktung, kündigt Härting an. „In etwa einem Monat werden wir die Eintrittspreise öffentlich kundtun, dann können auch schon Saisonkarten gekauft werden.“ Wegen der verkürzten Saison werden diese heuer nur die Hälfte kosten.

In Zirl öffnet das Freibad – unabhängig vom Wetter – am Samstag seine Pforten. Das Haller Schwimmbad empfängt seine Gäste ab 10. Mai mit neu ausgemaltem Familien- und Sprungbecken. Am 13. Mai starten das Völser Badl und das Inzinger Freibad, in Steinach ist es üblicherweise am 1. Juni so weit – abhängig von der Witterung.

Am Lanser See werde ab 13. Mai mit Sicherheit schon geöffnet sein, erklärt Geschäftsführer Daniel Rhomberg. Am Natterer See „werden wir die Kasse besetzen, sobald Wetter und Temperaturen entsprechend sind“, sagt Georg Giner vom „Ferienparadies Natterer See“. Normalerweise starte man ab Mitte Mai mit dem Badebetrieb, heuer könnte es auch Ende Mai werden.

Kufsteiner können seit Ende April schwimmen

Blick ins Unterland: Die vielen Regentage im April und auch die niedrigen Temperaturen haben den vielen Freibädern im Bezirk Kufstein einen frühen Saisonstart – traditionell am 1. Mai – kräftig vermiest. Einige Bäder wollen erst diesen Samstag ihre Pforten öffnen, viele sogar noch eine Woche später, rund um den Muttertag am 14. Mai. So planen u. a. das Waldschwimmbad in Niederndorf und das Hallo Du in Ebbs am 6. Mai in die Saison zu starten. „Bei uns ist alles schon fix und fertig, nur die Heizung müssen wir noch einschalten. Heuer haben wir erstmals erst am 6. Mai offen, weil der 1. Mai eigentlich nie wirklich gehalten hat“, sagt Hallo-Du-Geschäftsführer Georg Hörhager.

Das Freibad in Brixlegg soll am 12. oder 13. Mai öffnen, das Kaiserbad in Ellmau am 13. Mai, ebenso Münster und Bad Häring. Kundl wird pünktlich zum Muttertag aufsperren, beim Strandbad in Kirchbichl fällt die Entscheidung erst in der nächsten Woche.

Nur die Kufsteiner haben den niedrigen Temperaturen getrotzt: Dort hatte das Freischwimmbad bereits seit dem 29. April geöffnet. Mit ein Grund ist aber der Triathlon, der zum Teil im Freibad stattfand. Am 1. Mai wurden jedenfalls 35 Badegäste gezählt, die Wassertemperatur beträgt zwischen 21 und 22 Grad Celsius.

Tiroler durchschwamm Hechtsee in einem Jahr 601-Mal

Da kann der Haussee der Kufsteiner nicht ganz mithalten: Nur zehn Grad Celsius hat das Wasser des Hechtsees, trotzdem hat Pächter Arif Ugurlu bereits geöffnet. Am 1. Mai war allerdings nur ein einziger Badegast da. Der jedoch ist besonders abgehärtet. Horst Karrer hat den See seit Anfang März bereits mehr als 50-mal durchschwommen. „Zumindest, seit das Eis weg ist“, verrät er der TT. Weil er auch immer wieder darauf angesprochen wird, hat er begonnen mitzuzählen: Von 1. Mai letzten Jahres bis 30. April 2017 hat er die 1,4 Kilometer lange Strecke insgesamt 601-mal bewältigt. Das geht natürlich nur, wenn er im Sommer pro Tag bis zu achtmal den See durchquert. Dafür war er im Winter 32-mal Eistauchen.

Kein Problem mit den niedrigen Temperaturen hat naturgemäß das Wave in Wörgl: Das Freibad kann seit 1. Mai mitbenutzt werden, Karten für das Freibad sind dann aber erst ab 15. Mai erhältlich.