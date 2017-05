Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Willkommen zurück in archaischen Zeiten: Feuer und Fleisch. Viel Zeit und kein Besteck. Das ist derzeit das Erfolgsrezept am Grill. Die Hauptzutaten sind Ripperln. Diese stehen bei Fleischliebhabern, Grillmeistern und Metzgern gleichermaßen hoch im Kurs.

„Ripperln sind momentan der absolute Renner. Ich glaube, es mag sie jeder – vom Kind bis quer durch alle Gesellschaftsschichten“, erklärt Metzgermeister Christian Gasser aus Aschau im Zillertal. Er hat den Betrieb gerade von seinem Vater übernommen. Die Zeiten haben sich geändert, nicht nur bei der Betriebsführung, auch bei den Ripperln.

Früher, Mitte des vergangenen Jahrhunderts, wurden sie lediglich als Saucenbasis verwendet. „Man hat das Fleisch zwischen den Rippen herausgeschnitten und zu einem Jus verkocht“, weiß Gasser. In den 1970er-Jahren wurden die typischen Schweineripperln dann zunächst auf Skihütten, in Bierlokalen und Gasthäusern serviert. An obligatorische Ripperl-Tage oder Restaurant-Bestellungen können sich sicher noch viele erinnern. Anfang der 2000er-Jahre hat sich die Situation laut Gasser dann allmählich gewandelt.

Durch den Rummel ums Grillen fanden die im Englischen und auch hierzulande immer häufiger so genannten Spare Ribs in den letzten zehn Jahren immer mehr Abnehmer. Der Trend hält an. „Mittlerweile gibt es auch Lamm- und Beef-Ribs“, berichtet Gasser. Für den Metzger ist neben der Qualität des Bauchfleisches die Zubereitung ganz entscheidend: „Die Silberhaut (das Bindegewebe an der Knochenseite, Anm.) unbedingt abziehen, sonst bleiben die Ripperln zäh.“ Bei niedrigen Temperaturen und entsprechend viel Zeit werden die begehrten Teile „saftig, butterweich und lösen sich selbst vom Knochen. Das ist jetzt gefragt.“ So können die Ripperln auch von feinen Damen und Herren mit der Gabel verspeist werden. Die eigenen Hände sind allerdings beliebter. Ein mühsames Abnagen vom Knochen, wie zur Steinzeit, oder trockenes Fleisch sind hingegen von vorgestern.

„Ripperln müssen perfekt sein, sonst mag sie keiner. Wenn man ein richtiges Garverfahren hat, klappt es“, sagt auch Lisa Schallmeyer. Die 25-Jährige ist Küchenchefin im neu eröffneten „Jack the Ripperl“ in Linz. Wie der Name unweigerlich verrät, dreht sich hier alles um die beliebte Speise. Es gibt fettere Bauchripperln, die nach dem Garen einen großzügigen Guss Sauce bekommen und magere Karreeripperln mit einer Gewürzmischung. Einige werden sogar mit Käse überbacken. Die junge Küchenchefin hat mit ihrem Team lange an der idealen Zubereitung getüftelt:

„Wir schmoren die Ripperln im eigenen Saft, bei 160 Grad Heißluft im Ofen.“ Dazu werden drei Ripperlbogen gewürzt und übereinander in den Ofen gelegt. Nach jeweils 40 Minuten werden die Schichten dreimal getauscht. Gut Ding braucht eben Weile, gerade bei den Ripperln ist das das Gebot der Stunde(n).