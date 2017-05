Im 21. Jahrhundert werden die Emotionen vor allem mit der Macht der Bilder gesteuert. Da finden sich in den sozialen Medien Tausende Fotos von Mädchen und jungen Frauen mit dem so genannten „Thigh Gap“: Damit ist eine deutliche Lücke zwischen den Oberschenkeln gemeint, was ein erstrebenswertes Ziel für viele rund um den Globus zu sein scheint. Da zeigt die Werbe-Maschinerie schöne Produkte: Allerdings von noch schöneren Menschen präsentiert, oder an wie viele TV-Spots können Sie sich erinnern, in denen 0815-Personen etwas zu sagen haben?

Und ja, inzwischen gibt es zwar auch bekannte Plus-Size-Models oder öffentliche Plus-Size-Frauen. Wenn diese jedoch zum x-ten Mal betonen, wie sehr sie ihre Kurven lieben, mag man diese Botschaft gar nicht mehr so recht glauben.

Nur vier Prozent finden sich schön

Frauen werden täglich mit Bildern konfrontiert, wie sie im Idealfall aussehen sollten. Viele kämpfen für ein falsches Bild von Schönheit mit Diäten, Magersucht oder dem Gang zum Schönheits-Doktor. Noch mehr hadern damit, nicht zu entsprechen: Nur vier Prozent aller Frauen weltweit finden ihren Körper schön, hat eine Studie des Kosmetikkonzerns Dove ergeben. Eine andere Umfrage belegt, dass 91 Prozent der deutschen Frauen mit ihrem Körper unzufrieden sind. Hierzulande wird es wohl nicht viel anders sein.

Die Geschichte von Taryn Brumfitt klingt ähnlich: Ihren Körper bringt sie mit Bodybuilding und Diät in eine „Idealform“. 2013 postet sie dann auf Facebook zwei Fotos, die sie vor bzw. nach einer Schwangerschaft zeigen: einmal knackig, einmal rund – zweimal lächelnd, aber nur einmal wirklich glücklich wirkend. Und sie fragt sich, wie sie ihrer Tochter ein positives Körpergefühl vermitteln kann, wenn sie doch selbst keines besitzt.

Vier Jahre später ist Brumfitt für viele Frauen weltweit zu einer Art Galionsfigur geworden. Denn ihr öffentliches Outing bleibt nicht ohne Folgen: Die Australierin wird zu Talkshows eingeladen und gibt Interviews. Auf YouTube finden sich jede Menge Videos, in denen sie – ein wenig runder als zu ihren Bodybuilding-Zeiten, aber voller erfrischender Kraft – davon spricht, wie sie ihren Körper lieben lernte.

Brumfitt ruft die „Body Image“-Bewegung ins Leben, hält Vorträge. Und sie besucht weltweit Frauen, um sie zu fragen, was diese über ihren Körper denken oder ob sie sogar Erfahrungen haben mit „Body Shaming“ – wenn man wegen körperlicher Merkmale kritisiert bzw. verspottet wird. Die Dokumentation darüber ist am 11. Mai in zahlreichen Kinos in Deutschland und Österreich (auch Innsbruck) zu sehen.

„Embrace – Du bist schön!“ lautet der Titel. Nicht die erste filmische Aufbereitung, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Und Brumfitt ist auch nicht die Erste, die mit dem Aufruf, sich als Frau so zu lieben, wie man ist, sich trotz aller möglicher Makel als schön zu empfinden, an die Öffentlichkeit geht.

Ein Mantra für mehr Selbstliebe

„Body Positivity“ hieß es vor zwei, drei Jahren: Frauen aus unterschiedlichsten Lagern formulierten etwa zehn Schritte, um zu einem positiven Körpergefühl zu kommen oder gaben Mantras vor, die Frauen am besten täglich vor dem Spiegel in sich hineinmurmeln sollten.

Noch früher versuchte der Kosmetikkonzern Dove, der „wahren Schönheit“ zu ihrem Recht zu verhelfen. Ein Marketing-Gag? Nicht nur: Immerhin verzichtet Dove auf Models in seiner Werbung, zeigt „echte“ Frauen, die nicht der Retusche zum Opfer fallen. Das Unternehmen ist zudem in Sachen Bewusstseinsarbeit aktiv, indem es Projekte unterstützt, die das Selbstvertrauen von Mädchen in Bezug auf ihren Körper stärken wollen.

Was finden Sie an sich schön? Was weniger? Wetten, dass die zweite Liste länger ist? Frauen sind sich oft selbst ihr ärgster Kritiker, dabei bekommen sie es von außen ohnehin dick genug ab.

Felix Baumgartners Sager

Erst vor wenigen Tagen attackierte Felix Baumgartner die Journalistin Corinna Milborn in den sozialen Medien, weil sie ein Palmers-Plakatsujet kritisierte - er meinte, „bei der Figur auch kein Wunder“. Das internationale Echo war groß, vermutlich eher, weil Baumgartner durch seinen Sprung aus dem All Promi-Status besitzt, als wegen seiner Beleidigung einer Frau auf einer körperlichen Ebene.

Der Ruf, als Frau seinen Körper ein wenig mehr zu lieben, wird daher noch lange zu hören sein. Sehr lange, wenn man sich vor Augen führt, dass etwa bei der weit auseinanderklaffenden Gehaltsschere zwischen Frau und Mann Veränderungen nur im Millimeter-Bereich zu spüren sind. Beim Blick in den Spiegel hat aber zumindest jede Frau die Fäden selbst in der Hand. Wenn Sie also demnächst Ihr Ebenbild betrachten, sehen Sie bitte auch die schönen Seiten!