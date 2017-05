Haben Sie sich je die Frage gestellt, wie weit Sie gehen würden, um Ihren größten Wunsch zu erfüllen? Wie viel Geld und Zeit Sie dafür investieren würden? Paare mit einem unerfüllten Kinderwunsch werden sehr häufig mit dieser Frage konfrontiert. Nicht selten lautet die Antwort: Wir würden alles machen. Dass Paare aufgrund dieser unbändigen Sehnsucht nach Nachwuchs bereit sind, jeden Preis zu zahlen, weckt auch das Interesse gewiefter Geschäftemacher.

Fruchtbarkeits-Lotterie

In den USA bieten einige große IVF-Kliniken ihren Kunden mittlerweile fragwürdige Baby-Deals an: Paare verpflichten sich, bis zu 50.000 Dollar, also ein Vielfaches des Normalpreises, für eine künstliche Befruchtung zu zahlen. Sollte es mit dem Baby nicht klappen, verspricht die Klinik, das Geld wieder zurückzuerstatten. Falls es aber beim ersten Versuch doch funktioniert, behält die Klinik die ganze Summe. Der Clou an der Sache: Die Kliniken setzen alles daran, Babys zu „produzieren", machen solche Deals nur mir Paaren, die sehr gute Chancen haben, ein Kind zu bekommen, und setzen den Frauen mehrere Embryonen ein. Etwa 67 Prozent werden im ersten Zyklus schwanger, bekommen mitunter Zwillinge oder Drillinge — sind aber finanziell oftmals ruiniert. Es ist wie in der Fruchtbarkeits-Lotterie. Alles ist möglich.

„Ich beobachte mit großer Sorge, dass immer mehr große IVF-Zentren mit Kettenstruktur entstehen", sagt Bettina Toth, Direktorin der Innsbrucker Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Hinter diesen Kettenstrukturen stehen mitunter Fonds, die das große Geschäft wittern und auf den IVF-Zug aufspringen. „Hier geht es aber nicht darum, ein Auto zu verkaufen, sondern, um Paare individuell zu begleiten", sagt Toth. Es brauche schon beides, universitäre Zentren sowie niedergelassene Ärzte. Die individuelle Betreuung dürfe dabei niemals verloren gehen.

Unzählige Babys werden mittlerweile ohne Geschlechtsverkehr gezeugt, Eizellen werden eingefroren und Single-Mütter unterziehen sich im Ausland einer künstlichen Befruchtung. Hinzu kommen Berichte über Frauen, die mit 50 noch Kinder bekommen. Auf der einen Seite ist dieser Fortschritt der Reproduktionsmedizin ein großes Geschenk für kinderlose Paare. Auf der anderen Seite schürt diese Machbarkeit natürlich Hoffnung. All diese Versprechungen oder Lockangebote klingen verführerisch. Ein erfülltes Leben ohne Kinder ist für viele gar keine Option. Irgendwie muss es einfach klappen.

„Ich glaube, grundsätzlich würden einige Patienten unzählige Versuche durchführen", so Toth, die im Laufe ihrer Karriere oftmals Paare erlebt hat, die in eine regelrechte Obsession geschlittert und nach jahrelangem Versuchen an den Rand ihrer psychischen und finanziellen Belas­tung gekommen sind. Darum sei es als Arzt so wichtig, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, und einen gemeinsamen Abschluss zu finden.

Es gebe durchaus Patientinnen, die mit 45 Jahren in die Klinik kommen und sich den Kinderwunsch erfüllen wollen. Auch hier ist es wichtig, auf das Fehlgeburtsrisiko und Risiko eines Gen-Defekts hinzuweisen. Mehrere Embryonen einzupflanzen, erhöht vielleicht die Schwangerschaftschancen, aber jede Zwillingsgeburt birgt auch Risiken. „Ich habe als Arzt eine Verantwortung", so Toth. Eine Kinderwunschbehandlung sei eine Vertrauenssache. Die Patienten sind bereit, das Intimste mit dem Arzt zu teilen.

In guter Hoffnung auf die Messe

Dass Frauen bei der Geburt ihres Kindes immer älter werden, ist längst kein Geheimnis mehr. Dass mit zunehmendem Alter die Fruchtbarkeit schwindet, genauso wenig. „Dabei wäre der Wunsch, früh ein Baby zu bekommen, bei vielen Frauen in Österreich durchaus da", weiß Toth. Aber meist scheitert es an der Vereinbarkeit und daran, wie die Gesellschaft mit Kindern umgeht. Also wird der Plan — und manchmal auch die Eizellen — auf Eis gelegt. „Anstatt Studierende zu motivieren, Eizellen einzufrieren, sollte man sie motivieren, sich früh über das Kinder-Thema Gedanken zu machen", sagt Toth. Dafür müsste es aber möglich sein, Kind, Studium und Karriere leichter unter einen Hut zu bringen.

Welche Ausmaße die Thematik annimmt, wurde vor ein paar Wochen deutlich: In Berlin fand kürzlich die erste Kinderwunsch-Messe statt. Eine umstrittene Veranstaltung, weil ausländische Kliniken Behandlungen anboten und diverse Globuli und „Zauberdrinks" beworben wurden. Samen-Banken stellten sich vor, von den Decken baumelten Plüsch-Samen- und Eizellen. Skurril. Dem Patienten-Ansturm tat dies keinen Abbruch. Mit der Sehnsucht nach einem Baby lässt sich ein gutes Geschäft machen. Solange für viele gilt: ein Baby um jeden Preis. ( Nicole Strozzi)