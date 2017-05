Von Deborah Darnhofer

Sie posieren, lächeln in ihre Kamera und stellen ein Bild oder Video davon ins Internet. Dafür bekommen sie nicht nur viel Zuspruch von ihren Fans, sondern auch von Firmen — und mitunter Bares auf die Hand. Denn „zufällig" erscheint ein neues Produkt der spendablen Firma im Hintergrund oder wird bewusst vorgestellt, getestet oder einfach verwendet. Derzeit wird im Netz viel über die neumodisch so genannten „Influencer", zu Deutsch etwa „Beeinflusser", diskutiert. Sie wurden durch die Weiten des Netzes und ihre Anhängerschaft zu Persönlichkeiten und bringen nun Produkte an die überwiegend junge Generation, der sie ebenfalls angehören.

Vom No-Name zum Millionär

Die 30-jährige Italienerin Chiara Ferragni (linkes Bild) erreicht mit ihrem Modeblog „The Blonde Salad" nicht nur Millionen Internetnutzer, sondern verdient mit ihrem Imperium Millionen Dollar. Mittlerweile pendelt sie zwischen Mailand und Los Angeles hin und her, designt, hat ein Management und ein Multimillionen-Unternehmen mit eigenem Internetshop und 20 Angestellten. Ferragni gilt als reichste Bloggerin und wird in Klatschblättern als neuer Promi gefeiert.

Im deutschsprachigen Raum ist Bianca Heinicke (rechtes Bild) unter ihrem Spitznamen „Bibi" bekannt und berühmt. Die 24-jährige Kölnerin stellt zweimal wöchentlich Videos auf YouTube, die millionenfach angesehen werden. Darauf verlässt sie sich aber längst nicht mehr.

Letztes Jahr sorgte „Bibi", die ebenfalls gemanagt wird, mit ihrem knapp vier Euro teuren Duschschaum für chaotische Zustände in Drogeriemärkten. Gerade erst hat sie ihren ersten Song („How It Is") veröffentlicht. Dieser erhielt zwar so viel Kritik wie noch nie auf einem deutschen YouTube-Kanal, wurde aber auch über 25 (!) Millionen Mal angesehen. Ihre Bekanntheit macht sich bezahlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Von Firmen soll die junge Frau pro Beitrag rund 5000 Euro bekommen, im Monat etwa 100.000 Euro verdienen. Das wird hinter vorgehaltener Hand gemunkelt. Sichere Zahlen gibt es nicht, die Szene schweigt sich aus.

Die Kasse klingelt, wenn es einen Fan-Ansturm gibt. So wird Cristiano Ronaldo, umjubelter Fußballstar von Real Madrid, auch als Influencer gehandelt. Auf Instagram folgen ihm über 100 Millionen Menschen, allein ein Posting von ihm soll einen Werbewert von 100.000 Euro haben. Ist die moderne Medien- und Marketing-Welt verrückt geworden? Nein, denn das Prinzip der Beeinflusser gibt es schon seit Jahrzehnten. Nur der Name ist neu. „Influencer sind Personen mit gewissen Eigenschaften, zum Beispiel Bekanntheit, Expertenwissen oder hoher Glaubwürdigkeit. Dadurch beeinflussen sie andere Menschen in deren Entscheidungen", erklärt Marketing-Experte Roland Schroll von der Universität Innsbruck.

Die Influencer würden dasselbe machen, was man gemeinhin unter Mundpropaganda versteht. Und das macht im Prinzip jeder: Auch wir geben tagtäglich Kaufempfehlungen ab, ist Schroll überzeugt. „Jeder ist ein Influencer. Die meis­ten Produktempfehlungen finden durch Smalltalk statt."

Was die Influencer problematisch erscheinen lässt, ist ihre große Reichweite. Sie können Millionen Menschen, vor allem junges Publikum, mit nur einem Bild oder Video problemlos erreichen. Das macht sie für Firmen auch so interessant. „80 bis 90 Prozent der Menschen vertrauen klassischer Werbung nicht, das besagen Studien. Zudem haben im Internet viele Menschen Werbeblocker. Klassische Anzeigen erreichen sie also gar nicht mehr", erklärt Schroll. Internetstars und Berühmtheiten seien eine gute Alternative, um vor allem für neue Produkte viel Aufmerksamkeit zu bekommen.

Mit Werbung gleichsetzen kann man Influencer aber nicht, gibt der Marketing-Experte zu bedenken. Denn jede Werbung wolle eine Kaufentscheidung herbeiführen. Doch nicht jede Empfehlung im Internet hat diesen monetären Zweck. „Es geht dabei nicht immer darum, Geld zu verdienen, sondern auch, um Informationen weiterzugeben oder mit Tests zu unterhalten."

Der Großteil der Influencer würde derzeit nichts bezahlt bekommen, meint Schroll. Die meisten tummeln sich in den Bereichen Mode, Schönheit und Reisen. Ihnen werden die Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt oder sie werden auf eine Reise oder in ein Hotel eingeladen, über die sie berichten. Die Unternehmen würden aber nicht beeinflussen, was der Influencer davon hält. „Es geht hier um Authentizität. Würden Firmen stark vorgeben, worüber zu berichten ist, wäre das kontraproduktiv."

Mit der eigenen Glaubwürdigkeit kommen die Internetstars schließlich bei ihren Fans an. Genau sie wird aber auch stark angezweifelt werden. Denn bei den Beiträgen mit Produktempfehlungen ist oft nicht klar, welchen Zweck sie damit verfolgen. „Es besteht viel Ungewissheit. Als Leser weiß ich oft nicht, was dahintersteckt."

Verdacht der Schleichwerbung

In den USA bestünde laut Schroll zwar eine Kennzeichnungspflicht für solche „gesponserten Beiträge", etwa mit den Hashtags #ad oder #sponsored. Hierzulande gäbe es aber noch eine juristische Grauzone. Er könne sich eine Kennzeichnung gut vorstellen. Noch wird diskutiert, ob es sich um Schleichwerbung handelt.

Dieser Vorwurf bremst die Szene nicht. Schroll erkennt viel Potenzial. „Influencer-Marketing wird noch weiter wachsen. Derzeit entfallen darauf nur etwa fünf bis zehn Prozent des durchschnittlichen Online-Marketing-Budgets." Die kritische Masse, zu der Satiriker Jan Böhmermann gehört, dürfte ebenso steigen. Und wie gehen die Protagonisten damit um? Angesprochen auf ihren Song, meint „Bibi", er müsse nicht jedem gefallen. Diese Antwort trifft auf das ganze Phänomen zu.