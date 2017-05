Von Nicole Strozzi

Jetzt nörgle doch nicht wieder rum. Du bist schon ganz wie deine Mutter." Wumm! Das hat gesessen. Wenn im Streit die Mama-Nummer ausgepackt wird, dann ist Ärger vorprogrammiert. Aber warum stellt es vielen bei diesem Vergleich die Haare auf? Die Mutter sollte doch eigentlich ein Vorbild sein?

„Wenn man bei diesem Vergleich im ersten Impuls ablehnend reagiert, liegt das wohl daran, dass wir dazu neigen, Mamas positive Seiten als selbstverständlich zu betrachten. Damit verlagert sich die Aufmerksamkeit auf das, was uns damals gestört hat: ihr Nörgeln über das unaufgeräumte Zimmer oder die Empörung über den neuen Freund mit Lederjacke und Motorrad", antwortet Marcella Stolz, Psychologin in Rum. „Dabei könnte man sich doch eigentlich geschmeichelt fühlen, wie jemand zu sein, der für uns nächtelang wach geblieben ist und für Nahrung und Geborgenheit gesorgt hat."

Ganz die Mama

Nun ja. Diese Tatsache scheinen tatsächlich einige von uns vergessen zu haben bzw. wird sie vielen erst dann wieder bewusst, wenn das eigene Kind stundenlang in den Schlaf geschaukelt wird, während die Augenringe bis zum Boden hängen. Fakt ist, dass die Mutter meist die erste Bezugsperson im Leben ist, damit automatisch zum Vorbild wird und unser Verhalten prägt. So erben wir nicht nur die Nase, das Muttermal, den Ordnungsfimmel oder den lauten Lacher von der Mama, sondern auch Werte, Glaubenssätze, bestimmte Verhaltensmuster — und sogar gewisse Hirnstrukturen, die unser Gefühlsleben beeinflussen.

„Gerade in den ersten Lebensjahren lernen wir fast nur durch Beobachten und Nachahmen. Es ist also wirklich so, dass wir sehr viele Verhaltensweisen unserer Eltern übernehmen", sagt Stolz. In welcher Intensität, realisiert man vermutlich erst, wenn man sich selbst Sätze sagen hört, die schon Mutter gepredigt hat: „Kind, zieh dir ein Unterleiberl an, setz dich an Monaten mit 'r' nicht auf einen Stein und fall nicht auf die falschen Männer Frauen rein ..."

Die perfekte unperfekte Mutter

Wie sich das Verhältnis zur Mutter schlussendlich im Erwachsenenalter entwickelt, hängt auch damit zusammen, wie der Spagat zwischen Loslassen und Liebhaben gelingt. Es gibt Mütter, die mit ihren erwachsenen Kindern täglich telefonieren, verreisen oder eine Firma gründen.

Andere Kinder halten es später nicht ohne Sicherheitsabstand zur Mama aus. Sie sagen, niemand bringt sie so auf die Palme wie sie. Wenn Mutti ungefragt die Wohnung aufräumt, mit 40 immer noch kontrolliert, wann man denn nachts nach Hause kommt oder sich in die Kindererziehung einmischt, dann steigt die Explosionsgefahr. „Loslassen bedeutet, seinem Kind zu signalisieren, dass man Vertrauen in seine Fähigkeit hat, auf eigenen Beinen im Leben zu stehen. Ungefragt erteilte Ratschläge oder Kritik sind hier fehl am Platz. Eine gute Basis für die Beziehung zu erwachsenen Kindern ist, wenn diese wissen, dass sie sich in allen Lebenslagen an die Mutter wenden können — aber eben nur dann, wenn sie es auch wollen", betont Stolz.

Spätestens im Alter, wenn die Mama nicht mehr die Jüngste ist, ändert sich das Verhältnis, die Rollen werden allmählich getauscht. Plötzlich ist es nicht mehr die Mama, die sich um jedes Wehwehchen kümmert, sondern auf einmal ist sie es selbst, die auf Hilfe angewiesen ist. Diese Situation kann für beide Seiten etwas beängstigend sein. „Man kann es aber auch positiv betrachten: Im Alter können wir unserer Mama vieles von dem zurückgeben, was sie uns ihr Leben lang an Liebe und Fürsorge geschenkt hat", sagt die Psychologin.

Im Alter kommt oft auch die Einsicht: nämlich, dass die Mama nicht der Sündenbock für alles ist. Das merken die meis­ten dann, wenn sie selbst Familie haben und draufkommen, dass es die perfekte Mutter gar nicht gibt. Erziehung ist nämlich eine echte Gratwanderung: Glucke sollte man keine sein, genauso wenig wie eine Lässig-Mum, die alles durchgehen lässt.

„Zu viel Kontrolle wirkt sich genauso ungünstig auf die Entwicklung des Kindes aus wie zu viel Freiraum. Die Aufgabe der Mutter der Eltern ist es, ihre Kinder zu selbstständigen und verantwortungsbewussten Menschen zu erziehen. Dazu gehört auch, gewisse Verhaltensweisen einzufordern und Konsequenzen und Grenzen zu setzen", sagt Stolz.

Alles richtig zu machen, scheint schier unmöglich zu sein. Aber man war als Mutter wirklich gut, wenn man später von seinen Kindern Folgendes hört: „Mama, du hast mich zu einem anständigen Menschen erzogen. Ich bin gerne so wie du."