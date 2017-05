Von Matthias Christler

Kletterrouten am Felsen tragen oft schöne Namen, so gibt es eine „Alice“ im Oberland und ein „Wunderland“ im Unterland – die eine bei der Muttekopfhütte nahe Imst, das andere beim Halleranger-Haus im Karwendel. Und irgendwo dazwischen, in Innsbruck, neben der Sill, zieht ein grauer, großer Bau, der von außen einem Industrieklotz gleicht, die Kletterer des Landes derzeit geradezu magisch an. Dort können sie in eine neue Welt aus Wänden, Routen und Griffen eintauchen. Innen drinnen scheinen wie in den Alice-Geschichten von Lewis Carroll die Naturgesetze außer Kraft gesetzt zu sein.

Innerhalb von wenigen Minuten verwandelt sich zum Beispiel Mario Pizzinini von einem kräftigen Mann in einen winzigen Punkt, der in 17 Metern Höhe unter der Decke des seit Montag eröffneten Kletterzentrums Innsbruck (kurz „Ki“) baumelt. Zurück am Boden bespricht er mit Kletterpartner Martin, was sie an der Halle fasziniert. „Ich war schon ein paar Jahre nicht in einer Wand, aber die Halle hat mich neugierig gemacht und sie motiviert mich, wieder öfter zu klettern“, sagt Martin. Er ist es auch, der seine Begeisterung so vergleicht: „Ich fühle mich wie Alice im Wunderland.“ Die Augen weit aufgerissen und staunend. „Überwältigend“, bringt es Mario auf den Punkt, während er sich einmal um die eigene Achse dreht und den Kopf nach oben reckt.

Auf einer Fläche von fast 4000 Quadratmetern sind Kletterwände in der Halle untergebracht, Kletterwände im Freigelände, Wände zum Bouldern (Klettern in Absprunghöhe) innen und außen, ein Kinderbereich, eine eigene Etage für Kurse, abgetrennte Bereiche für Spitzensportler und bald vier automatische Toppas, mit denen man alleine Seilklettern­ kann. Das „Ki“ ist eine der größten Hallen der Welt, nicht die größte, aber vorbei sind die Zeiten, in denen man sich in der alten Tivoli-Halle gegenseitig auf die Füße stieg.

„Das nächste Mal nehme ich Inline-Skates mit“, macht Mario einen nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag, um die Dimensionen der Halle zu verdeutlichen.

Würde er damit in den nächsten Raum, jenem der Boulderer, rollen, könnte er fast glauben, ein Wunder mitzuerleben. Einer der flinken Wunderwuzzis, die in den vergangenen Tagen fast ununterbrochen in der Halle werken, ist an mehreren Orten gleichzeitig. Ein „Engel“, eigentlich heißt er Engelbert Fuchs. Der „Ki“-Mitarbeiter hätte sicher nichts gegen Inline-Skates, so oft wie er durch die Gänge huschen muss. Vom Lüftungsraum für die große Halle, von einem Lager zum anderen bis zum dritten beim Boulderbereich. Dort liegen in Kartons neue Griffe und alte, schön geputzte aus dem Tivoli, die auch noch verschraubt werden. Noch wird woanders geputzt, doch bald ist die „Dusche“ einsatzbereit. Dort kann in einem eigenen Raum das Magnesium von den Griffen heruntergewaschen werden.

Wieder in der Halle nimmt ein Kletterer den „Ki“-Mitarbeiter zur Seite: „Engel, beim roten Boulder fehlt ein Griff.“ Ein anderer: „Dort ist der Griff locker.“ Und weiter: „Beim einen Boulder gibt es keine Beschriftung.“ Dann noch: „Was heißen die weißen Punkte an der Wand?“ „Engel“ bleibt gelassen, er schraubt den lockeren Griff fest und erklärt, dass die weißen Punkte den Schwierigkeitsgrad beschreiben. „Am Anfang ist das ganz normal, es sind nur Kleinigkeiten, die noch nicht ganz passen“, schnauft er durch und lässt sich auf eine Matte fallen.

Leistungsexplosionen möglich

Vor ihm werden wieder einmal die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Die 28-Jährige an der Wand heißt nicht Alice, sondern Christine Schranz. Sie hangelt sich scheinbar schwerelos, dafür umso eleganter ein Boulder-Problem hinauf. Die Nationalteam-Klettererin hängt mit einer Hand am Top, dann lässt sie los und landet auf der Matte. „Wettkampfmäßig haben wir ganz andere Möglichkeiten. Ich glaube, das allein kann bei uns schon zu echten Leistungssteigerungen führen“, schwärmt sie von den Angeboten im Vorstieg und Bouldern, die sie und ihre Teamkollegen für die Heim-WM 2018 konkurrenzfähig machen sollen.

Andere nehmen es gemütlicher, wie im Außenbereich zu sehen ist. Vier junge Unterländer sitzen im Kreis, schauen auf die Wand vor ihnen und besprechen einen Boulder. So haben sie sich auch kennen gelernt. „Bouldern ist ein so sozialer Sport, du stehst vor einem Problem und gemeinsam sucht man Lösungen“, sagen sie. Der 17-jährige Andre Daberto feuert die 22-jährige Chantal an. Falls einmal etwas nicht klappt, setzen sie sich ins Bistro oder auf die Bänke im Freien und trinken einen Kaffee. „Man geht nicht nach dem Klettern zum Kaffeetrinken, Kaffeetrinken ist ein integraler Bestandteil des Kletterns“, zitieren sie die deutsche Sportkletter-Legende Wolfgang Güllich. Der meinte damit: Man soll das Klettern, so anstrengend es ist, genießen.

Beim Genießen kann man schon einmal die Zeit übersehen. Zumal es noch keine Uhr gibt, wie der eine oder andere Besucher kritisch anmerkt. Das weiße Kaninchen aus dem Wunderland hat sie nicht gestohlen, die Lieferung dauert einfach noch. „Ki“-Chef Reinhold Scherer gibt zu bedenken, dass die Halle im Probebetrieb läuft. „Offizieller Start ist am 17. 6., aber der Andrang ist jetzt schon super“, freut er sich. Und er habe bis jetzt keine einzige Beschwerde vernommen, sei es über die etwas höheren Preise als im Tivoli, die (von der Stadt eingehobene) Extra-Parkgebühr, die Lage ohne direkte Busanbindung oder das Anstehen am Eingang an den ersten Tagen, weil man sich neu registrieren muss. „Alle haben Verständnis und Geduld. Wir mussten ja auch, bis die Halle endlich da war, viel Geduld beweisen“, denkt Scherer an die Jahre zurück, in denen er sich fast resignierend nach einer neuen Halle sehnte.

Aber jetzt, und da wären wir wieder bei Alice, ist das Wunder wahr geworden. Und im neuen Wunderland der Kletterer gibt es in den ersten Tagen vor allem eines: viele staunende, fröhliche Grinsekatzen.