Von Hans Nikolussi

Breitenwang – Die Regionen um den „letzten Wilden“, den Lech, haben sich dem naturnahen Qualitätstourismus verschrieben. Und damit wurden bekanntermaßen schon gute Erfolge erzielt. Mit der Schaffung eines grenzüberschreitenden gesundheitstouristischen Erlebnisraums, basierend auf einer gemeinsamen Produktentwicklung und Qualifizierung im Bereich der Kneipp’schen Gesundheitslehre, läuft nun ein Interreg-Programm, in dem Breitenwang eine tragende Rolle spielt.

Es geht um die Nutzung eines Heilwassers, das schon im 16. Jahrhundert im „Bad Kreckelmoos“ genutzt wurde. Damit will man einen weiteren Markstein in diese Richtung setzen. Mit der Planungsvergabe eines Schau-Hochbehälters und der Abfüllanlage hat der Gemeinderat von Breitenwang nun einen ganz konkreten Schritt gesetzt. Das gesundheitsspendende Quellwasser unterhalb des Tauern soll so richtig inszeniert werden und Besucher sollen die Möglichkeit erhalten, das Sulfatwasser in Eigenregie zu zapfen. Damit will man in Breitenwang an die jahrhundertealte Bädertradition anknüpfen und das als Heilwasser anerkannte Nass einem großen Kreis zugänglich machen.

Aus medizinischer Sicht könnte das Wasser nicht nur für Trinkkuren, sondern auch – wie schon damals – für Bäderkuren Verwendung finden. Für eine Reaktivierung der Quelle sprechen mehrere Gutachten aus dem medizinischen und biologischen Bereich.

„Das Ziel wäre die Anwendung im Bezirkskrankenhaus (BKH) Reutte mit medizinischer Begleitung“, blickt Breitenwangs Bürgermeister Hanspeter Wagner in die Zukunft.

Ins gleiche Horn stößt Primar Eugen Ladner, der Ärztliche Leiter des BKH und Schmerztherapeut, der voll hinter den Visionen steht: „Als Aufgabe stellt sich nun, das Wasser für die Anwendungen hygienisch einwandfrei ins BKH Reutte zu bringen. Da bereits früher größere Summen für die Erschließung des Heilwassers aufgewendet wurden, wäre hier mit vergleichsweise geringem Kostenaufwand ein neuer, Erfolg versprechender Versuch möglich, das Kreckelmooser Wasser in der Zukunft möglicherweise auch für den Gesundheitstourismus zu nutzen“, meint der Mediziner.

Breitenwang verspricht sich einen Mehrwert für die Region am Lech und sieht sich damit einig mit den beteiligten Verantwortlichen der Tourismusverbände vom oberen Lechtal bis nach Füsse­n. Eingebunden in die Wanderrouten rund um Plansee, Highline und Burgenensemble könnte die „Kreckelmoose­r Quelle“ zu einem weiteren Anziehungspunkt für Gäste werden.

Auch die heimische Gastronomie könnte mit dem „eigenen Heilwasser“ punkten, ist man in der Gemeindestube in Breitenwang überzeugt. Die Realisierung ist für den Herbst beziehungsweise spätestens für das nächste Frühjahr angepeilt.