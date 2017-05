Parmesan-Eis: 150 g Parmigiano Reggiano (frisch gerieben), 250 ml Schlagobers, 1 Prise Pfeffer. Ergibt etwa vier Portionen.

Zubereitung: Den geriebenen Parmesan in einer Schüssel mit Schlagobers verrühren. Die Mischung ca. 8—10 Minuten im Wasserbad wärmen, bis sie cremig wird. Dabei ständig mit dem Schneebesen rühren. Die Flüssigkeit durch ein Haarsieb filtern. Pfeffer hinzufügen und auskühlen lassen.

Wie normales Eis in eine Eismaschine geben. Alternativ die Creme ins Eisfach stellen und mehrere Stunden frieren lassen. Dazwischen immer wieder herausnehmen und mit Gabel oder Schneebesen durchrühren, damit sich keine groben Eiskristalle bilden.

Tipp: Salziges Eis gelingt auch mit anderen Zutaten: Steinpilze (geschnitten und gebraten), Kürbis und Spargel (gekocht und gewürfelt), Trüffel (gehobelt) oder Gewürze wie Curry. Wenn gewollt, kleine Stückchen nach dem Filtern hinzugeben.

Frischkäse-Eis von Shelly Kaldunski aus dem Buch „Eiszeit": 225 g Zucker, 560 ml Milch, 180 ml Glukosesirup, 900 g Frischkäse (geschnitten, Zimmertemperatur), 2 TL Vanilleextrakt, 1/2 TL Salz. Ergibt ca. einen Liter.

Zubereitung: Zucker, Milch und Glukosesirup in einem Kochtopf bei mittlerer Temperatur ca. fünf Minuten unter gelegentlichem Umrühren erhitzen, bis die Mischung leicht zu köcheln beginnt. Vom Herd nehmen und Frischkäse, Vanille und Salz unterheben.

Die Masse abkühlen lassen und in einem Mixer zu einer glatten Masse verarbeiten. In eine Schüssel füllen und zugedeckt mind. zwei Stunden oder in den Kühlschrank geben. In einer Eismaschine cremig gefrieren.